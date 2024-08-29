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Posted 29 августа, 06:53

Published 29 августа, 06:53

Modified 10 сентября, 06:26

Updated 10 сентября, 06:26

Пусть лето не уходит: с чем носить льняные брюки в бархатный сезон 2024 года

Пусть лето не уходит: с чем носить льняные брюки в бархатный сезон 2024 года

29 августа 2024, 06:53
Фото: pinterest.com
Пусть лето не уходит: с чем носить льняные брюки в бархатный сезон 2024 года
Август и начало сентября — пожалуй, последний шанс пощеголять в модной и легкой летней одежде. Не упустите его — рассказываем, как и с чем носить льняные брюки перед тем, как убрать их в шкаф до следующего лета.

Правила сочетания

Легкие и стильные льняные брюки — отличная альтернатива джинсам, если речь идет о летнем гардеробе. Они так же универсальны и прекрасно сочетаются с базой — топами, футболками и рубашками. Причем, верх тоже может быть льняным, и в этом случае получится модный и стильный тотал-лук.

Что касается обуви, то к льняным брюкам подходят любые модели. Если вы собираетесь в отпуск к теплому морю, носите с такими брюками легкие вьетнамки или отдавайте предпочтение удобным босоножкам на плоском ходу. Предпочитаете демократичный стиль и планируете носить льняные брюки в городе? Ваш выбор — кроссовки или кеды.

Как ухаживать за льняными брюками

Хотите увидеться с любимыми льняными брюками следующим летом и приятно удивиться тому, что они выглядят как новые? Соблюдайте простые правила ухода за ними. Так, стирать одежду из льна рекомендуется исключительно в холодной воде, поскольку под воздействием высокой температуры ткань может сесть, так что брюки уменьшатся на несколько размеров. Если хотите постирать одежду из льна в стиральной машине, выбирайте деликатный режим.

Если в вашем гардеробе есть льняные брюки темного цвета, после стирки их следует сушить не на балконе, а дома, чтобы солнечный свет не высветлил материал и визуально не состарил его. Лучше всего сушить льняные брюки после стирки в расправленном виде, поскольку гладить материал — достаточно сложный и трудоемкий процесс.

Распространенная проблема — после стирки льняные брюки начинают блестеть, и это едва ли делает их более привлекательными. Неприятности легко избежать, если гладить одежду исключительно с изнанки. Делайте именно так, чтобы продлить жизнь вашим любимым брюкам.

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#Мария Казак#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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