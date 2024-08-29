Пусть лето не уходит: с чем носить льняные брюки в бархатный сезон 2024 года

Хотите увидеться с любимыми льняными брюками следующим летом и приятно удивиться тому, что они выглядят как новые? Соблюдайте простые правила ухода за ними. Так, стирать одежду из льна рекомендуется исключительно в холодной воде, поскольку под воздействием высокой температуры ткань может сесть, так что брюки уменьшатся на несколько размеров. Если хотите постирать одежду из льна в стиральной машине, выбирайте деликатный режим.