Пусть лето не уходит: с чем носить льняные брюки в бархатный сезон 2024 года

Posted 29 августа, 06:53
Published 29 августа, 06:53
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Легкие и стильные льняные брюки — отличная альтернатива джинсам, если речь идет о летнем гардеробе. Они так же универсальны и прекрасно сочетаются с базой — топами, футболками и рубашками. Причем, верх тоже может быть льняным, и в этом случае получится модный и стильный тотал-лук.
Что касается обуви, то к льняным брюкам подходят любые модели. Если вы собираетесь в отпуск к теплому морю, носите с такими брюками легкие вьетнамки или отдавайте предпочтение удобным босоножкам на плоском ходу. Предпочитаете демократичный стиль и планируете носить льняные брюки в городе? Ваш выбор — кроссовки или кеды.
Хотите увидеться с любимыми льняными брюками следующим летом и приятно удивиться тому, что они выглядят как новые? Соблюдайте простые правила ухода за ними. Так, стирать одежду из льна рекомендуется исключительно в холодной воде, поскольку под воздействием высокой температуры ткань может сесть, так что брюки уменьшатся на несколько размеров. Если хотите постирать одежду из льна в стиральной машине, выбирайте деликатный режим.
Если в вашем гардеробе есть льняные брюки темного цвета, после стирки их следует сушить не на балконе, а дома, чтобы солнечный свет не высветлил материал и визуально не состарил его. Лучше всего сушить льняные брюки после стирки в расправленном виде, поскольку гладить материал — достаточно сложный и трудоемкий процесс.
Распространенная проблема — после стирки льняные брюки начинают блестеть, и это едва ли делает их более привлекательными. Неприятности легко избежать, если гладить одежду исключительно с изнанки. Делайте именно так, чтобы продлить жизнь вашим любимым брюкам.
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