От золота до стразов Swarovski: самые роскошные свадьбы десятилетия

Posted 29 августа, 12:02
Published 29 августа, 12:02
Modified 10 сентября, 04:51
Updated 10 сентября, 04:51
Свадьба этой замечательной пары состоялась в 2014 году на итальянском курорте Aman Canal Grande. В качестве гостей «засветились» Анна Винтур, Мэтт Дэймон, Эмили Блант. Таблоиды оценили торжество в сумму около 13 миллионов долларов.
Наследница «империи кристаллов» вышла замуж за инвестора Мюрца в 2017 году. Наряд завидной невесты был украшен 500 000 фирменных ювелирных кристаллов. Весило это великолепие 46 кг, а его стоимость составила более 1 млн долларов.
В 2018 году в часовне Виндзорского замка принесли друг другу клятву верности Гарри и Меган. Актриса, а также с того дня еще и герцогиня, была одета в платье от Givenchy, а принц — в парадный мундир офицера британской армии. Чем не диснеевская сказка!
В том же 2018 году состоялась свадьба Приянки Чопра и Ника Джонаса. Пара решила и обвенчаться по христианскому обычаю, и получить благословение по индуистским традициям. О том, насколько великолепно было платье невесты, может сказать всего одна деталь: фата невесты имела длину больше 20 метров и нести ее пришлось 6 персонам. Индийские наряды молодоженов были не менее великолепны.
Могло ли свадебное платье невестки знаменитого дизайнера быть заурядным? Конечно, нет! В этом убедились все гости, побывавшие в 2019 году на свадьбе сына знаменитого Эли Сааба. Кристина Мурад сначала появилась в подвенечном платье из нежного шелка с 50 тысячами пайеток, нашитых вручную. Затем, на самом торжестве, она была в бежево-розовом наряде с кристаллами Swarovski. После невеста снова сменила наряд: на этот раз она переоделась в голубое платье с элегантным вырезом на талии.
В 2019 году эмир Дубая женил сразу трех своих сыновей, шейхов Хамдана, Мактума и Ахмеда. Браки были чисто династическими, так что о романтике речь не шла. Как не шла она и о публичности, ведь в мусульманских странах своя свадебная специфика. Торжественная часть проходила раздельно: мужчины праздновали во Всемирном торговом центре, а женщины — во дворце. Приглашенные персоны отметили, что размах у праздника был воистину королевский.
В 2023 году состоялась свадьба знатной дочери бизнесмена из Саудовской Аравии и наследного принца Иордании. Свадьба прошла согласно мусульманским традициям. О том, насколько прекрасным было торжество, говорит уже список гостей, среди которых немало членов европейских королевских семей. Например, в числе приглашенных оказались принц Уильям и Кейт Миддлтон.
В этом году в Мумбаи состоялась шикарная свадьба сына богатейшего человека Азии — Мукеша Амбани — и дочери фармацевтического магната. Все именитые персоны Индии были на торжестве, которое обошлось в 600 млн долларов. Невеста за время веселья успела сменить несколько нарядов. Да что там невеста — даже золотистый ретривер, любимец семейства, получил свой дизайнерский парчовый жакет!
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