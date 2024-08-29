От золота до стразов Swarovski: самые роскошные свадьбы десятилетия

Могло ли свадебное платье невестки знаменитого дизайнера быть заурядным? Конечно, нет! В этом убедились все гости, побывавшие в 2019 году на свадьбе сына знаменитого Эли Сааба. Кристина Мурад сначала появилась в подвенечном платье из нежного шелка с 50 тысячами пайеток, нашитых вручную. Затем, на самом торжестве, она была в бежево-розовом наряде с кристаллами Swarovski. После невеста снова сменила наряд: на этот раз она переоделась в голубое платье с элегантным вырезом на талии.