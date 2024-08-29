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Posted 29 августа, 18:06

Published 29 августа, 18:06

Modified 10 сентября, 06:14

Updated 10 сентября, 06:14

10+ пар обуви на осень: успей купить, пока не подорожали

Обувь на осень со скидкой — 10+ пар модной обуви, которая пока не подорожала, но нужно поторопиться: трендовые модели с фото

29 августа 2024, 18:06
Фото: yourbox.spb.ru, emkashop.ru, shmotessa.ru
10+ пар обуви на осень: успей купить, пока не подорожали
Пора готовиться к осени, тем более что пока многие популярные модели обуви можно купить со скидкой. Собрали самые актуальные модели осенней обуви, которые нужно приобрести прямо сейчас.

Лоферы

Они не теряют своей популярности и актуальности, поскольку не только модные, но очень удобные и практичные. Кроме того, их можно носить практически под любой стиль — под нежные платья, строгие деловые костюмы, демократичные джинсы, юбки-макси и юбки-мини.

В актуальных коллекциях осени-2024 дизайнеры предлагают лоферы не только классических моделей, но и на платформе, и на устойчивом каблуке. В тренде — лаковые и замшевые модели коричневых оттенков.

Ботильоны

Очень женственная модель для делового и повседневного лука. Предлагаем обратить внимание на остроносые модели нежных молочных и бежевых оттенков. Модельеры предлагают варианты на устойчивом каблуке с акцентом — хромированными цепями и бляхами.

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«Мужские» туфли

Набирает популярности тренд на обувь в «мужском» стиле. В коллекции осень-2024 бренды представляют различные модели: оксфорды, броги, дерби. Есть варианты на каблуке и на массивной подошве — для тех, кто не боится экспериментировать.

Классические варианты «мужских» туфель более популярны. Их можно носить с брюками, джинсами, женственными платьями и юбками. Стилисты советуют играть на контрасте — так точно получится стильно и модно.

Ботинки челси

Традиционная модель для всех осенне-зимних коллекций. Это один из самых удобных вариантов обуви на осень — удобно и быстро надеваются и практичны в носке. А некоторые модели снабжены утеплителями, и их можно носить практически всю зиму.

В коллекциях на осень-2024 представлены модели на плоской подошве, различной длины, классические и с декоративными элементами. Актуальные цвета нынешнего сезона — черный и коричневый.

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#Екатерина Непомнящая#Осень#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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