О чем говорит интим с бывшим парнем во сне? Эксперты-сомнологи разъяснили сюжеты эротических снов

С бывшим С другом С начальником Со знаменитостью С незнакомцем С партнером

Эротические сны — не такая уж редкость, просто все предпочитают о них умалчивать. Тем не менее природа их возникновения весьма интересна. К чему может сниться интим с человеком, которого ты практически не знаешь? Сексологи и эксперты по сновидениям объяснили феномен.