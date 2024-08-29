О чем говорит интим с бывшим парнем во сне? Эксперты-сомнологи разъяснили сюжеты эротических снов

Posted 29 августа, 18:41
Published 29 августа, 18:41
Modified 10 сентября, 05:31
Updated 10 сентября, 05:31
Мы собрали наиболее частые сценарии эротических снов в интерпретации специалистов.
Конечно, вы можете просто скучать по этому человеку, но это вовсе не означает, что вы хотите к нему вернуться.
«Многие просто склонны продолжать искать людей того же типа, даже если завели другие отношения», — говорит эксперт Лаури Левенберг.
Такие сны обычно являются неприятным удивлением и даже рождают чувство стыда. Такого не надо стесняться, отмечает специалист.
«Эротический сон может прийти сразу после установления эмоциональной или психологической связи с кем-либо, — говорит Левенберг. — Это способ вашего разума осознать и отразить близкий характер ваших отношений».
«Многие видят себя во сне за интимом с боссом, потому что их очень привлекают качества, которые он олицетворяет — власть, финансовое благополучие, успех», — говорит психолог Эшли Сакс.
Также это может сигнализировать о том, что вы готовы к более серьезным испытаниям и стремитесь к независимости и свободе действий.
Увлечения знаменитостями — обычное дело, но что означает, когда их образ проявляется в страстных снах? По мнению Эшли Сакс:
«Если вам снится, как приятно заниматься любовью с кумиром в пятизвездочном отеле, скорее всего, вас привлекает не только он, но и образ жизни, который с ним связан».
Снится страсть с горячим незнакомцем? По словам аналитика снов Жана-Батиста Бо, это может означать желание новизны в интимной жизни. То же самое можно сказать и о снах, в которых вы предаетесь страсти в общественном месте и других необычных обстоятельствах.
Сновидения с участием вашего нынешнего партнера — обычное дело. Смысл таких снов прост: ваш партнер полностью вас удовлетворяет. Эксперты отмечают: если во сне вы более изобретательны, это может быть знаком того, что и наяву стоит попробовать что-то новое.
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