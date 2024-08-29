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Posted 29 августа, 18:41

Published 29 августа, 18:41

Modified 10 сентября, 05:31

Updated 10 сентября, 05:31

Во сне с нами разговаривает подсознание

О чем говорит интим с бывшим парнем во сне? Эксперты-сомнологи разъяснили сюжеты эротических снов

29 августа 2024, 18:41
Фото: 1MI
Во сне с нами разговаривает подсознание
Эротические сны — не такая уж редкость, просто все предпочитают о них умалчивать. Тем не менее природа их возникновения весьма интересна. К чему может сниться интим с человеком, которого ты практически не знаешь? Сексологи и эксперты по сновидениям объяснили феномен.

Мы собрали наиболее частые сценарии эротических снов в интерпретации специалистов.

С бывшим

Конечно, вы можете просто скучать по этому человеку, но это вовсе не означает, что вы хотите к нему вернуться.

«Многие просто склонны продолжать искать людей того же типа, даже если завели другие отношения», — говорит эксперт Лаури Левенберг.

С другом

Такие сны обычно являются неприятным удивлением и даже рождают чувство стыда. Такого не надо стесняться, отмечает специалист.

«Эротический сон может прийти сразу после установления эмоциональной или психологической связи с кем-либо, — говорит Левенберг. — Это способ вашего разума осознать и отразить близкий характер ваших отношений».
Что означают поцелуи во сне с бывшим парнем?Что означают поцелуи во сне с бывшим парнем?
Что означают поцелуи во сне с бывшим парнем?. Фото: 1MI

С начальником

«Многие видят себя во сне за интимом с боссом, потому что их очень привлекают качества, которые он олицетворяет — власть, финансовое благополучие, успех», — говорит психолог Эшли Сакс.

Также это может сигнализировать о том, что вы готовы к более серьезным испытаниям и стремитесь к независимости и свободе действий.

Со знаменитостью

Увлечения знаменитостями — обычное дело, но что означает, когда их образ проявляется в страстных снах? По мнению Эшли Сакс:

«Если вам снится, как приятно заниматься любовью с кумиром в пятизвездочном отеле, скорее всего, вас привлекает не только он, но и образ жизни, который с ним связан».
Не стоит воспринимать интимные сны буквальноНе стоит воспринимать интимные сны буквально
Не стоит воспринимать интимные сны буквально. Фото: 1MI

С незнакомцем

Снится страсть с горячим незнакомцем? По словам аналитика снов Жана-Батиста Бо, это может означать желание новизны в интимной жизни. То же самое можно сказать и о снах, в которых вы предаетесь страсти в общественном месте и других необычных обстоятельствах.

С партнером

Сновидения с участием вашего нынешнего партнера — обычное дело. Смысл таких снов прост: ваш партнер полностью вас удовлетворяет. Эксперты отмечают: если во сне вы более изобретательны, это может быть знаком того, что и наяву стоит попробовать что-то новое.

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#Алла Хан#Общество#Отношения#18+#Все материалы авторов
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