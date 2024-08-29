Лучше, чем в ресторане: узнали, как на самом деле нужно варить раков

Если предстоит варить живых раков, то для начала их нужно тщательно очистить, затем поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Далее раки выкладываются на дуршлаг и поливаются водой. Промывать раков нужно до тех пор, пока сливаемая вода не приобретет прозрачность. Перед тем как приступить к варке, нужно положить раков в морозилку.