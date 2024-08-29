Лучше, чем в ресторане: узнали, как на самом деле нужно варить раков

Posted 29 августа, 18:40
Published 29 августа, 18:40
Modified 10 сентября, 05:41
Updated 10 сентября, 05:41
Размер имеет значение, если речь идет о периоде варки раков. Также многое зависит от конкретного рецепта — к примеру, раков можно варить в молоке, в воде и даже в вине и в пиве.
Стандартная схема: раки опускаются в кипящую воду или в другую жидкость, далее нужно дождаться, когда вода закипит еще раз, и варить их в течение 15- 20 минут. Как оценить готовность раков и проверить ее? Панцирь станет ярко-красным.
Если предстоит варить живых раков, то для начала их нужно тщательно очистить, затем поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Далее раки выкладываются на дуршлаг и поливаются водой. Промывать раков нужно до тех пор, пока сливаемая вода не приобретет прозрачность. Перед тем как приступить к варке, нужно положить раков в морозилку.
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Рецепт:
Вареные раки подаются с лимоном и укропом.
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Рецепт:
Далее сковорода снимается с плиты, к блюду добавляются перец, соль. Подавать раков можно в холодном и в горячем виде.
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Рецепт:
Раков можно подавать к столу в теплом виде.
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