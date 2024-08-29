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Posted 29 августа, 18:40

Published 29 августа, 18:40

Modified 10 сентября, 05:41

Updated 10 сентября, 05:41

Как варить раков: топ-3 рецепта

Лучше, чем в ресторане: узнали, как на самом деле нужно варить раков

29 августа 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
Как варить раков: топ-3 рецепта
Как правильно варить раков? Все зависит от их размеров и от рецептов — рассказываем о самых простых и интересных.

Сколько нужно варить раков

Размер имеет значение, если речь идет о периоде варки раков. Также многое зависит от конкретного рецепта — к примеру, раков можно варить в молоке, в воде и даже в вине и в пиве.

Стандартная схема: раки опускаются в кипящую воду или в другую жидкость, далее нужно дождаться, когда вода закипит еще раз, и варить их в течение 15- 20 минут. Как оценить готовность раков и проверить ее? Панцирь станет ярко-красным.

Если предстоит варить живых раков, то для начала их нужно тщательно очистить, затем поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Далее раки выкладываются на дуршлаг и поливаются водой. Промывать раков нужно до тех пор, пока сливаемая вода не приобретет прозрачность. Перед тем как приступить к варке, нужно положить раков в морозилку.

Если предстоит варить живых раков, то для начала их нужно тщательно очистить, затем поместить в кастрюлю, залить холодной водойЕсли предстоит варить живых раков, то для начала их нужно тщательно очистить, затем поместить в кастрюлю, залить холодной водой
Если предстоит варить живых раков, то для начала их нужно тщательно очистить, затем поместить в кастрюлю, залить холодной водой. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт варки с укропом

Вам потребуется:

  • Живые раки — 2 кг.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Вода — 3 литра.
  • Укроп, лавровые листья, перец, сахар, соль.

Рецепт:

  • В кастрюлю наливается вода, добавляются перец, соль, укроп, лавровый лист. Вода ставится на плиту, где она должна закипеть.
  • Раки кладутся в воду, далее нужно подождать, пока вода еще раз не закипит.
  • Кастрюля снимается с плиты и остывает в течение 15 минут.

Вареные раки подаются с лимоном и укропом.

Рецепт варки раков с укропомРецепт варки раков с укропом
Рецепт варки раков с укропом. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт варки по-французски

Вам потребуется:

  • Раки (живые) — 20 штук.
  • Белое вино — 4 бокала.
  • Сливочное масло — 300 г.
  • Морковь — 5 штук.
  • Томатная паста — 3 столовые ложки.
  • Сливки, петрушка, лук, черный перец, соль, лавровый лист.

Рецепт:

  • Сливочное масло растапливается в глубокой сковороде, в нем обжариваются нарезанные петрушка, морковь и лук.
  • К овощам добавляются раки, все вместе жарится до тех пор, пока панцири не покраснеют, в процессе все содержимое сковороды нужно часто перемешивать.
  • Добавляется томатная паста, вино, огонь прибавляется, сковородка остается на нем на 20 минут.

Далее сковорода снимается с плиты, к блюду добавляются перец, соль. Подавать раков можно в холодном и в горячем виде.

Рецепт варки раков по-французскиРецепт варки раков по-французски
Рецепт варки раков по-французски. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт варки с чесноком

Вам потребуется:

  • Раки — 3 кг.
  • Луковица — 1 штука.
  • Лимон — 2 штуки.
  • Чеснок, перец, соль, другие приправы.

Рецепт:

  • В кастрюлю наливается вода, добавляются чеснок, лук, лимон, приправы, все это доводится до кипения.
  • В кастрюлю помещаются раки, она накрывается крышкой, после чего вода должна еще раз закипеть.
  • Раки варятся до тех пор, пока панцири не покраснеют.
  • Раки достаются из кастрюли, добавляются перец, соль.

Раков можно подавать к столу в теплом виде.

Рецепт варки раков с чеснокомРецепт варки раков с чесноком
Рецепт варки раков с чесноком. Фото: Изображение Midjourney
#Мария Казак#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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