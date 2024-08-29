Кто отец ребенка 53-летней Федункив — что известно об избраннике звезды Comedy Woman: профессия, национальность, заработок

Отец ребенка Федункив — ее супруг Стефано Маджи, предприниматель из Италии. С ним она заключила брак три года назад, после расставания с предыдущим мужем. Как рассказывала в интервью сама Федункив, бывший муж относился к ней плохо, злоупотреблял наркотиками и даже поднимал на нее руку. При этом в браке с ним актриса пробыла больше десяти лет.