Кто отец ребенка 53-летней Федункив — что известно об избраннике звезды Comedy Woman: профессия, национальность, заработок

Posted 29 августа, 14:37
Published 29 августа, 14:37
Modified 10 сентября, 05:57
Updated 10 сентября, 05:57
Как сообщают в соцсетях, Марина Федункив находится на шестом месяце беременности и свое положение уже не скрывает. Она продолжает активно работать, к примеру снимается в шоу «Первые на деревне». Источники, близкие к Федункив, отмечают, что она чувствует себя хорошо, но быстро устает. Однако участники съемочной группы заботятся о ней и относятся очень бережно.
Отец ребенка Федункив — ее супруг Стефано Маджи, предприниматель из Италии. С ним она заключила брак три года назад, после расставания с предыдущим мужем. Как рассказывала в интервью сама Федункив, бывший муж относился к ней плохо, злоупотреблял наркотиками и даже поднимал на нее руку. При этом в браке с ним актриса пробыла больше десяти лет.
Ребенок для Федункив, судя по всему, будет долгожданный, поскольку актриса неоднократно говорила о том, что мечтает стать мамой. Возраст актриса не считала помехой для материнства и признавалась, что слово «старородящая» ее раздражает.
В то же время актриса подчеркивала, что не ставила перед собой задачу родить ребенка, однако и отказываться от материнства она не планировала.
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