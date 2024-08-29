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Posted 29 августа, 14:37

Published 29 августа, 14:37

Modified 10 сентября, 05:57

Updated 10 сентября, 05:57

52-летняя Марина Федункив впервые готовится стать мамой

Кто отец ребенка 53-летней Федункив — что известно об избраннике звезды Comedy Woman: профессия, национальность, заработок

29 августа 2024, 14:37
Фото: kinopoisk.ru
52-летняя Марина Федункив впервые готовится стать мамой
52-летняя актриса Comedy Woman ждет ребенка — для нее и ее супруга Стефано Маджи малыш будет первым.

Что известно об отце ребенка Федункив

Как сообщают в соцсетях, Марина Федункив находится на шестом месяце беременности и свое положение уже не скрывает. Она продолжает активно работать, к примеру снимается в шоу «Первые на деревне». Источники, близкие к Федункив, отмечают, что она чувствует себя хорошо, но быстро устает. Однако участники съемочной группы заботятся о ней и относятся очень бережно.

Отец ребенка Федункив — ее супруг Стефано Маджи, предприниматель из Италии. С ним она заключила брак три года назад, после расставания с предыдущим мужем. Как рассказывала в интервью сама Федункив, бывший муж относился к ней плохо, злоупотреблял наркотиками и даже поднимал на нее руку. При этом в браке с ним актриса пробыла больше десяти лет.

Что говорила Федункив о беременности и детях

Ребенок для Федункив, судя по всему, будет долгожданный, поскольку актриса неоднократно говорила о том, что мечтает стать мамой. Возраст актриса не считала помехой для материнства и признавалась, что слово «старородящая» ее раздражает.

В то же время актриса подчеркивала, что не ставила перед собой задачу родить ребенка, однако и отказываться от материнства она не планировала.

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