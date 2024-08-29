Как в лучших домах Токио: самый простой способ научиться есть палочками суши и другие блюда

Posted 29 августа, 09:19
Published 29 августа, 09:19
Modified 10 сентября, 06:05
Updated 10 сентября, 06:05
Инструкция будет следующей:
Далее руку нужно будет слегка расслабить, в движении будут оставаться указательный палец и та палочка, которая расположена сверху.
Необходимо согнуть безымянный палец и мизинец, при этом средний палец и указательный должны быть прямыми, а большой палец должен смотреть в сторону и вверх. Далее первая палочка фиксируется на безымянном пальце, сверху она прижимается большим пальцем, а вторая палочка фиксируется в пальцах, как карандаш.
Следующий этап — тестовое движение, функционировать при этом должен только указательный палец, который будет слегка покачивать расположенную сверху палочку, нижняя палочка при этом не двигается. То есть палочки будут работать по принципу щипцов, размыкаясь и смыкаясь.
Затем небольшое количество лапши поддевается палочками и подносится ко рту.
Если справиться с настоящими палочками пока не удается, однако есть ими очень хочется, можно попробовать использовать специальные детские палочки. По конструкции они напоминают циркуль, и удобны они тем, что пальцы не висят в воздухе, а фиксируются в небольших петлях. Практика показывает, что с такими палочками освоить трудную науку проще.
В крайнем случае от палочек в кафе или в ресторане всегда можно отказаться, выбрав привычный прибор — вилку.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14