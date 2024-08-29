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Posted 29 августа, 09:19

Published 29 августа, 09:19

Modified 10 сентября, 06:05

Updated 10 сентября, 06:05

Учимся есть палочками: пошаговая инструкция

Как в лучших домах Токио: самый простой способ научиться есть палочками суши и другие блюда

29 августа 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
Учимся есть палочками: пошаговая инструкция
Если вы считаете, что владение палочками для еды — сложная наука, спешим вас разубедить и предложить вашему вниманию пошаговую и очень понятную инструкцию, как научиться это делать.

Использование палочек: пошаговая инструкция

Инструкция будет следующей:

  • Нужно разогнуть пальцы и повернуть по направлению к себе лицевой стороной ладонь. Безымянные пальцы и мизинец нужно прижать, указательный и средний пальцы — отвести от ладони.
  • Палочка визуально делится на четыре одинаковые части. Центральная часть фиксируется на безымянном пальце между фалангами, второй и первой, а большим пальцем палочка зажимается сверху.
  • Вторая палочка зажимается указательным и средним пальцем по принципу карандаша, фиксируется — она должна оставаться неподвижной.
  • Ладонь переворачивается вниз.

Далее руку нужно будет слегка расслабить, в движении будут оставаться указательный палец и та палочка, которая расположена сверху.

Палочка визуально делится на четыре одинаковые частиПалочка визуально делится на четыре одинаковые части
Палочка визуально делится на четыре одинаковые части. Фото: 1MI

Как есть палочками лапшу

Необходимо согнуть безымянный палец и мизинец, при этом средний палец и указательный должны быть прямыми, а большой палец должен смотреть в сторону и вверх. Далее первая палочка фиксируется на безымянном пальце, сверху она прижимается большим пальцем, а вторая палочка фиксируется в пальцах, как карандаш.

Следующий этап — тестовое движение, функционировать при этом должен только указательный палец, который будет слегка покачивать расположенную сверху палочку, нижняя палочка при этом не двигается. То есть палочки будут работать по принципу щипцов, размыкаясь и смыкаясь.

Затем небольшое количество лапши поддевается палочками и подносится ко рту.

Палочки будут работать по принципу щипцов, размыкаясь и смыкаясь.Палочки будут работать по принципу щипцов, размыкаясь и смыкаясь.
Палочки будут работать по принципу щипцов, размыкаясь и смыкаясь.. Фото: 1MI

Что делать, если все равно не получается

Если справиться с настоящими палочками пока не удается, однако есть ими очень хочется, можно попробовать использовать специальные детские палочки. По конструкции они напоминают циркуль, и удобны они тем, что пальцы не висят в воздухе, а фиксируются в небольших петлях. Практика показывает, что с такими палочками освоить трудную науку проще.

В крайнем случае от палочек в кафе или в ресторане всегда можно отказаться, выбрав привычный прибор — вилку.

В крайнем случае от палочек в кафе или в ресторане всегда можно отказаться, выбрав привычный прибор — вилкуВ крайнем случае от палочек в кафе или в ресторане всегда можно отказаться, выбрав привычный прибор — вилку
В крайнем случае от палочек в кафе или в ресторане всегда можно отказаться, выбрав привычный прибор — вилку. Фото: 1MI
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