Как в лучших домах Токио: самый простой способ научиться есть палочками суши и другие блюда

Если справиться с настоящими палочками пока не удается, однако есть ими очень хочется, можно попробовать использовать специальные детские палочки. По конструкции они напоминают циркуль, и удобны они тем, что пальцы не висят в воздухе, а фиксируются в небольших петлях. Практика показывает, что с такими палочками освоить трудную науку проще.