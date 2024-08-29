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Posted 29 августа, 14:28

Published 29 августа, 14:28

Modified 10 сентября, 06:34

Updated 10 сентября, 06:34

Как сейчас выглядят актеры сериала «Зачарованные» спустя 25 лет

Как сейчас выглядят актеры сериала «Зачарованные» спустя 25 лет — вспоминаем культовый сериал

29 августа 2024, 14:28
Фото: Viacom/Courtesy Everett
Как сейчас выглядят актеры сериала «Зачарованные» спустя 25 лет
Кто не знает сестер-ведьмочек, которые каждую серию боролись с темными силами, взрослели, заводили семьи и обрастали друзьями? Расскажем, как изменились актеры за более чем четверть века.

Начиная с 1998 года и на протяжении восьми сезонов сестры Холливелл притягивали миллионы зрителей благодаря сверхъестественным сюжетам с романтикой, когда добрые волшебницы сражались с демонами и колдунами.

В сериале снялись Шеннен Доэрти в роли Прю, Холли Мэри Комбс в роли Пайпер и Алисса Милано в роли Фиби. Доэрти покинула сериал в конце третьего сезона, и вакансию Прю до конца сериала заполняла сводная сестра Пейдж Мэтьюз (Роуз Макгоуэн).

Рассказываем, как изменились звезды спустя более 25 лет.

Холли Мэри Комбс (Пайпер Холливелл) 51 год

Холли Мэри Комбс (Пайпер Холливелл)Холли Мэри Комбс (Пайпер Холливелл)
Холли Мэри Комбс (Пайпер Холливелл). Фото: Paramount Pictures/Getty; Jason LaVeris/FilmMagic

Пайпер Холливелл (Холли Мэри Комбс) обладала волшебной способностью замораживать. В фильме у нее были отношения с Лео, белым ангелом, который стал ее киношным мужем.

В 2006 году после окончания съемок сериала Комбс призналась, что на съемочной площадке «Зачарованных» были большие разногласия между актерами.

Мэри была замужем за актером Брайаном Трэвисом Смитом с 1993 по 1997 год. После у нее появилось трое сыновей от второго брака с Дэвидом Донохо. В 2019 году она вышла замуж в третий раз за ресторатора.

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл) 53 года

Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)Шеннен Доэрти (Прю Холливелл)
Шеннен Доэрти (Прю Холливелл). Фото: PARAMOUNT PICTURES / GETTY; ВЕРА АНДЕРСОН / WIREIMAGE

Шеннен Доэрти сыграла Прю, старшую из сестер Холливелл и самую могущественную ведьму в семье, обладающую способностью перемещать предметы силой мысли, а также астральной проекцией. Персонаж был убит в конце третьего сезона, как сообщается, из-за драмы за кулисами.

Много лет спустя Доэрти рассказала о своем отношении к сериалу:

«На самом деле, я никогда не смотрела его, когда снималась в нем, за исключением эпизодов, которые я срежиссировала», — сказала она.

В июле 2024 года Доэрти умерла после долгой борьбы с раком молочной железы в возрасте 53 лет.

Алисса Милано (Фиби Холливелл) 52 года

Алисса Милано (Фиби Холливелл)Алисса Милано (Фиби Холливелл)
Алисса Милано (Фиби Холливелл). Фото: PARAMOUNT PICTURES / GETTY

Алисса Милано сыграла Фиби, сестру, которая могла видеть будущее и прошлое, хотя это не помешало ей иметь сложные отношения с мужем Коулом — темным магом.

Милано замужем за агентом по подбору талантов Дэвидом Буглиари. У них двое детей, Майло и Элизабелла.

Роуз Макгоуэн (Пейдж Мэтьюз) 51 год

Роуз Макгоуэн (Пейдж Мэтьюз)Роуз Макгоуэн (Пейдж Мэтьюз)
Роуз Макгоуэн (Пейдж Мэтьюз). Фото: Joe Pugliese/TV Guide/The WB/Courtesy Everett; Christoph Soeder/picture alliance via Gett

Роуз Макгоуэн появилась в сериале в 4 сезоне в роли сводной сестры Пейдж, чьи способности включали в себя исцеление и создание щита из сферы.

Макгоуэн была недолго помолвлена с певцом Мэрлином Мэнсоном в 2001 году и режиссером Робертом Родригесом в 2007 году. В 2013 году она вышла замуж за художника Дэйви Детейла, однако пара рассталась в 2016 году.

Кинг (Энди Трюдо) 59 лет

Кинг (Энди Трюдо)Кинг (Энди Трюдо)
Кинг (Энди Трюдо). Фото: Viacom /Courtesy Everett Collection; Amy Sussman/Getty

Тед Кинг сыграл Энди Трюдо, школьного возлюбленного Прю и инспектора полиции Сан-Франциско. Энди раскрыл секреты сестер Холливелл, но в конце первого сезона его убил демон.

Кинг женился на Майе Родуэлл в 2008 году; у них двое детей.

Дориан Грегори (Дэррил Моррис) 53 года

Дориан Грегори (Дэррил Моррис)Дориан Грегори (Дэррил Моррис)
Дориан Грегори (Дэррил Моррис). Фото: The WB/Courtesy Everett; Emily Assiran/Getty

Дориан Грегори сыграл Дэррила Морриса, партнера Энди и связного сестер Холливелл в полицейском управлении. Он покинул сериал после 7 сезона.

Брайан Краузе (Лео Уайатта) 55 лет

Брайан Краузе (Лео Уайатта)Брайан Краузе (Лео Уайатта)
Брайан Краузе (Лео Уайатта). Фото: Paramount Television/Courtesy Everett; Mireya Acierto/Getty

Брайан Краузе сыграл Лео Уайатта, очаровательного белого ангела, у которого был роман с Пайпер Холливелл.

Краузе был женат на Бет Брюс с 1996 по 2000 год. У них общий сын Джеймен.

Джулиан Макмахон (Коул Тейлор / Белтазор) 56 лет

Джулиан Макмахон (Коул Тейлор / Белтазор)Джулиан Макмахон (Коул Тейлор / Белтазор)
Джулиан Макмахон (Коул Тейлор / Белтазор). Фото: Viacom/Courtesy Everett; Daniele Venturelli/WireImage

Джулиан Макмахон появился в «Зачарованных» в роли Коула Тейлора, полудемона, также известного как Белтазор. В 3 сезоне он послан Триадой убить сестер Холливелл, но влюбляется в Фиби и отказывается от своей демонической природы.

Макмахон женился на певице Дэнни Миноуг в 1991 году, но пара рассталась через 18 месяцев. В 1999 году он женился на актрисе Брук Бернс и у них родилась дочь Мэдисон, однако они расстались в 2001 году. В 2014 году связал себя узами брака с Келли Паниагуа.

Дрю Фуллер (Крис Холливелл) 44 года

Дрю Фуллер (Крис Холливелл)Дрю Фуллер (Крис Холливелл)
Дрю Фуллер (Крис Холливелл). Фото: The WB/Courtesy Everett Collection; Astrida Valigorsky/Getty

Дрю Фуллер сыграл таинственного Криса, который появляется в 5 сезоне и оказывается сыном Пайпер и Лео, отправленным в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу.

Кейли Куоко (Билли Дженкинс) 38 лет

Кейли Куоко (Билли Дженкинс)Кейли Куоко (Билли Дженкинс)
Кейли Куоко (Билли Дженкинс). Фото: Viacom/Courtesy Everett; Rodin Eckenroth/Getty

Кейли Куоко сыграла Билли Дженкинс, ведьму, обладающую способностями к телекинезу и искажению реальности. Она представлена в восьмом сезоне в поисках своей сестры Кристи, которая была похищена Триадой.

Первый брак Куоко был с профессиональным теннисистом Райаном Свитингом и длился с 2012 по 2016 год. В 2018 году она вышла замуж за Карла Кука, но пара рассталась в 2022 году. Затем она начала встречаться с актером Томом Пелфри в 2022 году и родила дочь Матильду в 2023 году. Куоко и Пелфри объявили о своей помолвке в августе 2024 года.

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