Как сейчас выглядят актеры сериала «Зачарованные» спустя 25 лет — вспоминаем культовый сериал

Первый брак Куоко был с профессиональным теннисистом Райаном Свитингом и длился с 2012 по 2016 год. В 2018 году она вышла замуж за Карла Кука, но пара рассталась в 2022 году. Затем она начала встречаться с актером Томом Пелфри в 2022 году и родила дочь Матильду в 2023 году. Куоко и Пелфри объявили о своей помолвке в августе 2024 года.