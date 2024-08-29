Как сейчас выглядят актеры сериала «Зачарованные» спустя 25 лет — вспоминаем культовый сериал

Posted 29 августа, 14:28
Published 29 августа, 14:28
Modified 10 сентября, 06:34
Updated 10 сентября, 06:34
Начиная с 1998 года и на протяжении восьми сезонов сестры Холливелл притягивали миллионы зрителей благодаря сверхъестественным сюжетам с романтикой, когда добрые волшебницы сражались с демонами и колдунами.
В сериале снялись Шеннен Доэрти в роли Прю, Холли Мэри Комбс в роли Пайпер и Алисса Милано в роли Фиби. Доэрти покинула сериал в конце третьего сезона, и вакансию Прю до конца сериала заполняла сводная сестра Пейдж Мэтьюз (Роуз Макгоуэн).
Рассказываем, как изменились звезды спустя более 25 лет.
Пайпер Холливелл (Холли Мэри Комбс) обладала волшебной способностью замораживать. В фильме у нее были отношения с Лео, белым ангелом, который стал ее киношным мужем.
В 2006 году после окончания съемок сериала Комбс призналась, что на съемочной площадке «Зачарованных» были большие разногласия между актерами.
Мэри была замужем за актером Брайаном Трэвисом Смитом с 1993 по 1997 год. После у нее появилось трое сыновей от второго брака с Дэвидом Донохо. В 2019 году она вышла замуж в третий раз за ресторатора.
Шеннен Доэрти сыграла Прю, старшую из сестер Холливелл и самую могущественную ведьму в семье, обладающую способностью перемещать предметы силой мысли, а также астральной проекцией. Персонаж был убит в конце третьего сезона, как сообщается, из-за драмы за кулисами.
Много лет спустя Доэрти рассказала о своем отношении к сериалу:
«На самом деле, я никогда не смотрела его, когда снималась в нем, за исключением эпизодов, которые я срежиссировала», — сказала она.
В июле 2024 года Доэрти умерла после долгой борьбы с раком молочной железы в возрасте 53 лет.
Алисса Милано сыграла Фиби, сестру, которая могла видеть будущее и прошлое, хотя это не помешало ей иметь сложные отношения с мужем Коулом — темным магом.
Милано замужем за агентом по подбору талантов Дэвидом Буглиари. У них двое детей, Майло и Элизабелла.
Роуз Макгоуэн появилась в сериале в 4 сезоне в роли сводной сестры Пейдж, чьи способности включали в себя исцеление и создание щита из сферы.
Макгоуэн была недолго помолвлена с певцом Мэрлином Мэнсоном в 2001 году и режиссером Робертом Родригесом в 2007 году. В 2013 году она вышла замуж за художника Дэйви Детейла, однако пара рассталась в 2016 году.
Тед Кинг сыграл Энди Трюдо, школьного возлюбленного Прю и инспектора полиции Сан-Франциско. Энди раскрыл секреты сестер Холливелл, но в конце первого сезона его убил демон.
Кинг женился на Майе Родуэлл в 2008 году; у них двое детей.
Дориан Грегори сыграл Дэррила Морриса, партнера Энди и связного сестер Холливелл в полицейском управлении. Он покинул сериал после 7 сезона.
Брайан Краузе сыграл Лео Уайатта, очаровательного белого ангела, у которого был роман с Пайпер Холливелл.
Краузе был женат на Бет Брюс с 1996 по 2000 год. У них общий сын Джеймен.
Джулиан Макмахон появился в «Зачарованных» в роли Коула Тейлора, полудемона, также известного как Белтазор. В 3 сезоне он послан Триадой убить сестер Холливелл, но влюбляется в Фиби и отказывается от своей демонической природы.
Макмахон женился на певице Дэнни Миноуг в 1991 году, но пара рассталась через 18 месяцев. В 1999 году он женился на актрисе Брук Бернс и у них родилась дочь Мэдисон, однако они расстались в 2001 году. В 2014 году связал себя узами брака с Келли Паниагуа.
Дрю Фуллер сыграл таинственного Криса, который появляется в 5 сезоне и оказывается сыном Пайпер и Лео, отправленным в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу.
Кейли Куоко сыграла Билли Дженкинс, ведьму, обладающую способностями к телекинезу и искажению реальности. Она представлена в восьмом сезоне в поисках своей сестры Кристи, которая была похищена Триадой.
Первый брак Куоко был с профессиональным теннисистом Райаном Свитингом и длился с 2012 по 2016 год. В 2018 году она вышла замуж за Карла Кука, но пара рассталась в 2022 году. Затем она начала встречаться с актером Томом Пелфри в 2022 году и родила дочь Матильду в 2023 году. Куоко и Пелфри объявили о своей помолвке в августе 2024 года.
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