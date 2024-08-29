Как сделать классные фото на смартфон: 5 лайфхаков

Если ты снимаешь портрет, то смартфон должен находиться на уровне глаз человека, а не на уровне твоих глаз. Если снимаешь то, что расположено невысоко, опусти смартфон как можно ниже к земле. Чем меньше объект, тем ниже нужно опустить камеру.