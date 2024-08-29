Как сделать классные фото на смартфон: 5 лайфхаков

Posted 29 августа, 07:43
Published 29 августа, 07:43
Modified 10 сентября, 06:31
Updated 10 сентября, 06:31
Не пугайся — с этим может справиться не только фотограф-профессионал. Экспозиция, простыми словами, — это количество света, которое получает сенсор камеры. Если экспозицию выставить неправильно, то снимки получатся либо сильно темными, либо, напротив, пересвеченными.
Выбери функцию HDR. Она автоматически настроит лучшие варианты освещенности для всех частей кадра. Все детали на снимке будут одинаково хорошо подсвечены.
Чем ближе объект, который ты хочешь запечатлеть, тем больше будет искажение. Съемку прямых линий и других кадров, в которых ты хочешь сохранить пропорции, доверь режиму «зум».
Не фотографируй геометрически правильные объекты с близкого расстояния. Если фотографируешь человека, то старайся, чтобы в кадре он был по пояс — ближе не подходи.
Пропорции могут нарушаться, если ты будешь держать смартфон на уровне своих глаз. Вспоминаем о перспективе и стараемся снимать, немного опустив смартфон.
Если ты снимаешь портрет, то смартфон должен находиться на уровне глаз человека, а не на уровне твоих глаз. Если снимаешь то, что расположено невысоко, опусти смартфон как можно ниже к земле. Чем меньше объект, тем ниже нужно опустить камеру.
Первое правило фотографов — не снимать против солнца. Это касается и других источников освещения: фонарей, ламп, прожекторов, светильников.
Если хочешь сохранить акцент на источнике света, то выстраивай композицию так, чтобы он находился по краю кадра. Так ты сможешь сохранить по максимуму детали и шар бьющего в кадр луча света.
Не бойся экспериментировать, делать фото с разных ракурсов — снизу, сверху, через стекло или листву. Делай это как можно чаще и не слушай советов окружающих. Только так ты сможешь отточить свое мастерство и получить шикарные снимки, которым будут завидовать и ставить лайки.
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