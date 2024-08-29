Как рукой снимет: узнали, как питаться после диареи, чтобы максимально быстро восстановиться

Posted 29 августа, 07:52
Published 29 августа, 07:52
Modified 10 сентября, 06:08
Updated 10 сентября, 06:08
Безусловно, рацион при диарее вряд ли можно назвать разнообразным. В его основе — рис, который нужно отваривать, и очень желательно употреблять его без приправ, без масла и даже без соли. Когда организм начнет восстанавливаться, в рацион можно осторожно вводить бананы.
Основной акцент стоит сделать на употреблении жидкости, особенно это касается первых дней и даже часов после приступа диареи. Наиболее эффективные варианты — чаи (как черный, так и травяные), яблочный сок. Можно употреблять чай, заваренный из листьев малины.
Важно отметить, что диарея приводит к дефициту жидкости в организме, и его необходимо восполнять. С этой задачей лучше всего справляется именно яблочный сок, поскольку он не раздражает кишечник и насыщает организм микроэлементами. Пить сок следует небольшими порциями — по 300 г раз в полчаса.
Еще один вариант — специальный раствор, который поможет организму восстановиться после диареи. Приготовить его просто: необходимо в половину литра воды добавить немного соды, соли и пару чайных ложек меда. В сутки рекомендуется выпивать полтора литра такого раствора.
Основная задача на этапе восстановления после диареи — стабилизировать работу кишечника. С этой задачей справляется отварной рис — в нем практически нет клетчатки, поэтому он обеспечивает закрепляющий эффект.
Что касается бананов, то они в большом количестве содержат калий, а именно он при диарее вымывается из организма в первую очередь. Каждые три или четыре часа можно съедать по два банана.
Ответить на этот вопрос можно так: все, кроме риса и бананов. Никакие другие продукты недопустимы, поскольку они могут раздражать кишечник. Противопоказаны полуфабрикаты, жареные блюда, а также продукты с сахаром. Стоит отказаться от кофе, молока и даже от жвачки, особенно если в ней содержится сорбит.
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