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Posted 29 августа, 07:52

Published 29 августа, 07:52

Modified 10 сентября, 06:08

Updated 10 сентября, 06:08

Что есть при диарее для быстрого восстановления

Как рукой снимет: узнали, как питаться после диареи, чтобы максимально быстро восстановиться

29 августа 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Что есть при диарее для быстрого восстановления
Диарея — неприятность, которая, к счастью, быстро устраняется. Важно в период восстановления питаться правильно — рассказываем, каким должен быть рацион.

Основа рациона

Безусловно, рацион при диарее вряд ли можно назвать разнообразным. В его основе — рис, который нужно отваривать, и очень желательно употреблять его без приправ, без масла и даже без соли. Когда организм начнет восстанавливаться, в рацион можно осторожно вводить бананы.

Основной акцент стоит сделать на употреблении жидкости, особенно это касается первых дней и даже часов после приступа диареи. Наиболее эффективные варианты — чаи (как черный, так и травяные), яблочный сок. Можно употреблять чай, заваренный из листьев малины.

Рис нужно отваривать, и очень желательно употреблять его без приправ, без масла и даже без солиРис нужно отваривать, и очень желательно употреблять его без приправ, без масла и даже без соли
Рис нужно отваривать, и очень желательно употреблять его без приправ, без масла и даже без соли. Фото: Изображение Midjourney

Что пить при диарее

Важно отметить, что диарея приводит к дефициту жидкости в организме, и его необходимо восполнять. С этой задачей лучше всего справляется именно яблочный сок, поскольку он не раздражает кишечник и насыщает организм микроэлементами. Пить сок следует небольшими порциями — по 300 г раз в полчаса.

Еще один вариант — специальный раствор, который поможет организму восстановиться после диареи. Приготовить его просто: необходимо в половину литра воды добавить немного соды, соли и пару чайных ложек меда. В сутки рекомендуется выпивать полтора литра такого раствора.

Важно отметить, что диарея приводит к дефициту жидкости в организме, и его необходимо восполнять, с этой задачей лучше всего справляется именно яблочный сокВажно отметить, что диарея приводит к дефициту жидкости в организме, и его необходимо восполнять, с этой задачей лучше всего справляется именно яблочный сок
Важно отметить, что диарея приводит к дефициту жидкости в организме, и его необходимо восполнять, с этой задачей лучше всего справляется именно яблочный сок. Фото: Изображение Midjourney

Что есть при диарее

Основная задача на этапе восстановления после диареи — стабилизировать работу кишечника. С этой задачей справляется отварной рис — в нем практически нет клетчатки, поэтому он обеспечивает закрепляющий эффект.

Что касается бананов, то они в большом количестве содержат калий, а именно он при диарее вымывается из организма в первую очередь. Каждые три или четыре часа можно съедать по два банана.

Что касается бананов, то они в большом количестве содержат калий, а именно он при диарее вымывается из организма в первую очередьЧто касается бананов, то они в большом количестве содержат калий, а именно он при диарее вымывается из организма в первую очередь
Что касается бананов, то они в большом количестве содержат калий, а именно он при диарее вымывается из организма в первую очередь. Фото: 1MI

Что нельзя есть и пить при диарее

Ответить на этот вопрос можно так: все, кроме риса и бананов. Никакие другие продукты недопустимы, поскольку они могут раздражать кишечник. Противопоказаны полуфабрикаты, жареные блюда, а также продукты с сахаром. Стоит отказаться от кофе, молока и даже от жвачки, особенно если в ней содержится сорбит.

Противопоказаны полуфабрикаты, жареные блюда, а также продукты с сахаромПротивопоказаны полуфабрикаты, жареные блюда, а также продукты с сахаром
Противопоказаны полуфабрикаты, жареные блюда, а также продукты с сахаром. Фото: Изображение Midjourney
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