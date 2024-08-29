Как рукой снимет: узнали, как питаться после диареи, чтобы максимально быстро восстановиться

Ответить на этот вопрос можно так: все, кроме риса и бананов. Никакие другие продукты недопустимы, поскольку они могут раздражать кишечник. Противопоказаны полуфабрикаты, жареные блюда, а также продукты с сахаром. Стоит отказаться от кофе, молока и даже от жвачки, особенно если в ней содержится сорбит.