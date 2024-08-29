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Posted 29 августа, 14:36

Published 29 августа, 14:36

Modified 10 сентября, 05:48

Updated 10 сентября, 05:48

Виртуозный полиглот: как сохранить мотивацию при изучении иностранных языков

Изучаем иностранные языки без выгорания: секреты сохранения мотивации

29 августа 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
Виртуозный полиглот: как сохранить мотивацию при изучении иностранных языков
Учебник иностранного языка покрылся пылью, а приложение уже не шлет уведомлений? Пора собраться и преодолеть барьер прокрастинации. Расскажем, какие эффективные способы помогут это сделать.

Ставьте конкретные цели

Просто «хочу говорить на испанском» не подойдет. Будьте более конкретны в постановке целей. Например, поставьте перед собой задачу проходить по 1 уроку в день без пропусков или учить по 5 слов из словаря ежедневно. Можете перейти и к более глобальным целям, например, понимать, о чем говорят в кино, или свободно говорить о быте.

Дробите шаги

Как известно, слона съедают по кусочкам. Раздробите масштабную цель на маленькие шаги, и вам будет проще ее достичь. Составьте расписание занятий, например, ежедневно по 10 минут говорить, читать и писать на иностранном языке. Не забывайте фиксировать результаты — это очень мотивирует. Чтобы вам было проще заметить прогресс, пользуйтесь языковыми тестами для отслеживания уровня.

Составьте расписание занятий, например, ежедневно по 10 минут говорить, читать и писать на иностранном языкеСоставьте расписание занятий, например, ежедневно по 10 минут говорить, читать и писать на иностранном языке
Составьте расписание занятий, например, ежедневно по 10 минут говорить, читать и писать на иностранном языке. Фото: 1MI

Вознаграждайте себя правильно

Если вы всю неделю ударно занимались изучением языка — не спешите награждать себя отдыхом. Лучше в качестве поощрения приобретите интересную книгу на том языке, который вы изучаете, или посмотрите сериал с субтитрами.

Ищите поддержку

Вместе преодолевать сложности гораздо проще, чем поодиночке. Поэтому ищите единомышленников, вступайте в языковые клубы и участвуйте в соревнованиях. Старайтесь общаться с носителями языка и помогайте тем, кто изучает русскую речь. Это помогает прокачать свои навыки и получить заряд мотивации.

Работайте над дисциплиной

Чтобы не впадать в прокрастинацию, применяйте техники тайм-менеджмента, такие как Pomodoro. Устанавливайте задания на каждый день, чередуйте их, чтобы не заскучать. Уберите все, что может отвлечь вас от занятий, и старайтесь максимально сосредоточиться.

Устанавливайте задания на каждый день, чередуйте их, чтобы не заскучатьУстанавливайте задания на каждый день, чередуйте их, чтобы не заскучать
Устанавливайте задания на каждый день, чередуйте их, чтобы не заскучать. Фото: 1MI

Следите за уровнем стресса

Дисциплина очень полезна, но не стоит впадать в крайности и мучить себя уроками до изнеможения. Это только усилит нежелание заниматься. Чаще медитируйте, гуляйте на свежем воздухе, смотрите мемы на тему изучения языков, чтобы поднять себе настроение. Это поможет избежать выгорания.

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#Елена Гончарова#Общество#Все материалы авторов#Учеба#Школа
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