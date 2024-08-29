Изучаем иностранные языки без выгорания: секреты сохранения мотивации

Просто «хочу говорить на испанском» не подойдет. Будьте более конкретны в постановке целей. Например, поставьте перед собой задачу проходить по 1 уроку в день без пропусков или учить по 5 слов из словаря ежедневно. Можете перейти и к более глобальным целям, например, понимать, о чем говорят в кино, или свободно говорить о быте.