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Posted 29 августа, 15:01

Published 29 августа, 15:01

Modified 10 сентября, 05:42

Updated 10 сентября, 05:42

Морщин не будет: 5 простых упражнений фейс-йоги

Избавься от морщин на лице — нужно лишь 20 минут в день: без ботокса и гиалуронки

29 августа 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Морщин не будет: 5 простых упражнений фейс-йоги
Морщины, дряблость, складки — всё это можно исправить без дорогостоящих косметических процедур. Всего 20 минут в день и через пару месяцев лицо будет выглядеть моложе и свежее.

Лицо Льва

Это упражнение помогает убрать морщины, действует лучше любого тоника, воздействуя на все мышцы лица:

  1. Сядьте прямо и расслабьте плечи.
  2. Сделайте вдох через нос, сильно сморщив всё лицо.
  3. Выдыхайте, высунув язык как можно дальше и широко раскрыв глаза. При этом лоб не должен морщиться.
  4. Повторите 3-4 раза.

Убираем морщины со лба

Технику необходимо повторить не менее 20 раз. Это поможет разгладить морщины в области лба.

  1. Пальцы положите на лицо с двух сторон лба: мизинцы должны располагаться чуть ниже бровей, а остальные пальцы — выше.
  2. Слегка надавливайте пальцами на мышцы, чтобы вызвать небольшое сопротивление.
  3. Одновременно слегка приподнимайте и опускайте брови.

Убираем морщины под глазами

После этого упражнения кожа под глазами будет выглядеть свежей и отдохнувшей, уйдут мешки и отечность.

  1. Сядьте прямо. Полностью расслабьте лоб и плечи.
  2. Руку положите на верхнюю часть лба. Приоткройте рот, придавая ему форму буквы О.
  3. Стараясь не двигать лбом, посмотрите вверх. Удерживайтесь в таком положении 5 секунд.
  4. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение еще два раза.

Убираем носогубные морщины

Упражнение уменьшает глубину носогубных морщин, улучшает контур губ, придавая лицу более молодой вид.

  1. Сядьте прямо и смотрите прямо перед собой.
  2. Втяните верхнюю и нижнюю губу внутрь, прижав к зубам. Область между носом и верхней губой должна быть гладкой и натянутой.
  3. Медленно поворачивайте голову влево. Потом вернитесь в исходное положение и поверните голову вправо.
  4. Проделайте упражнение еще два раза. Следите, чтобы лоб был расслабленным.

Подтягиваем щёки

Упражнение помогает укрепить мышцы щек, сделать их более упругими и подтянутыми.

  1. Сделайте глубокий вдох, надувая щеки. Рот должен быть закрытым.
  2. «Погоняйте» воздух с одной щеки в другую.
  3. Выдохните воздух через рот.
  4. Повторите 3 раза.
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#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Красота#Упражнения#Морщины#Фейс-йога
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