Избавься от морщин на лице — нужно лишь 20 минут в день: без ботокса и гиалуронки

Posted 29 августа, 15:01
Published 29 августа, 15:01
Modified 10 сентября, 05:42
Updated 10 сентября, 05:42
Это упражнение помогает убрать морщины, действует лучше любого тоника, воздействуя на все мышцы лица:
Технику необходимо повторить не менее 20 раз. Это поможет разгладить морщины в области лба.
После этого упражнения кожа под глазами будет выглядеть свежей и отдохнувшей, уйдут мешки и отечность.
Упражнение уменьшает глубину носогубных морщин, улучшает контур губ, придавая лицу более молодой вид.
Упражнение помогает укрепить мышцы щек, сделать их более упругими и подтянутыми.
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