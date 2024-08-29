iPhone не для богатых? Какими телефонами пользуются миллиардеры и знаменитости

Posted 29 августа, 09:57
Published 29 августа, 09:57
Modified 10 сентября, 06:30
Updated 10 сентября, 06:30
Российский миллиардер неоднократно критиковал технику Apple, хотя ранее вполне активно пользовался гаджетами от компании. Он в пух и прах разнес iCloud, где, по его мнению, небезопасно хранить файлы. А после выступил с критикой в адрес iPhone 12 Pro, назвав его «невероятно громоздким аппаратом».
Сам Павел недавно продемонстрировал свой телефон марки Samsung стоимостью около 180 долларов.
Один из самых богатейших людей мира предпочитает смартфоны на Android. Сейчас, по признанию самого миллиардера, он пользуется моделью Samsung Galaxy Z Fold 4. А ранее длительное время предпочитал Galaxy Z Fold 3 в качестве основного телефона.
При этом Гейтс признается, что ранее пользовался только гаджетами Apple. Но в итоге сделал выбор в пользу Android, заявив, что их операционная система лучше.
Создатель самой популярной в мире соцсети всегда отдавал предпочтение смартфонам марки Samsung. В прошлом году Цукерберг не раз был замечен со смартфоном Galaxy S23 Ultra.
По словам самого миллиардера, он отдает предпочтение девайсам Samsung, поскольку считает, что эта марка смартфонов самая популярная в мире.
Пожалуй, самый необычный выбор девайса принадлежит культовому режиссеру Кристоферу Нолану. После бешеного успеха картин, принесшего ему многомиллионные гонорары, режиссер скромно пользуется обычной «раскладушкой».
Голливудский актер и миллионер вообще не любит гаджеты. Никто и никогда не заставал звезду со смартфоном в руках. Похоже, голливудский красавчик вовсе ими не пользуется.
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