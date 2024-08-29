iPhone не для богатых? Какими телефонами пользуются миллиардеры и знаменитости

Павел Дуров Билл Гейтс Марк Цукерберг Кристофер Нолан Том Круз

Мифу, что богатые выбирают iPhone, похоже, приходит конец. Многие знаменитости и богатые люди предпочитают устройства на Android и ничуть не смущаются по этому поводу. Расскажем, кто из селебрити отказался от айфонов и почему.