Идеальная челка: как выбрать стрижку по типу лица — бесплатные рекомендации топ-стилистов

Posted 29 августа, 12:32
Published 29 августа, 12:32
Modified 10 сентября, 04:55
Updated 10 сентября, 04:55
Визуально скорректировать черты овального лица поможет удлиненная челка. Это универсальный вариант для волос всех типов, как вьющихся, так и прямых, которые можно носить в пучке или в хвосте.
Для круглого лица идеальным решением станет челка, способная визуально вытянуть его и сделать так, чтобы оно напоминало овал. С этой задачей справляется удлиненная косая челка, при этом пробор должен быть слегка смещен вбок. Совершенно точно к круглому лицу не подойдет рваная и короткая челка, а также челка с плотным срезом и прямая, с пробором по классической схеме.
Челки как будто созданы для вытянутого лица, ведь они прекрасно корректируют линию овала. Если нужно слегка скорректировать вертикаль, оптимальным вариантом станет густая челка до бровей или даже закрывающая их. Не менее удачным решением станет и объемная челка. Важно, чтобы она не смещалась ниже линии скул. Стоит отказаться от коротких челок, которые нарушат пропорции вытянутого лица.
Задача челки в этом случае — сделать нижнюю часть лица уже, а верхнюю, напротив, чуть шире. Отличный вариант — легкие, практически невесомые челки на участках скул, уложенные косым пробором. А вот от прямого пробора, равно как и от рваных и коротких челок, лучше отказаться.
Хороший вариант для квадратного лица — прямая челка, край которой выстрижен нарочито неровно. Пряди по бокам при этом могут красиво ниспадать. Такая челка визуально скорректирует черты лица, сделает их мягче, а само лицо станет немного круглее. Не самым удачным вариантом стилисты считают прямые челки со срезом.
Такому лицу подходят любые челки — короткие, густые, доходящие до центра лба, прямые. Девушки могут экспериментировать и пробовать на себе актуальные тренды. Единственное, что нужно выбирать с осторожностью, — это густые и длинные челки, которые закрывают брови и веки. Они делают лицо визуально более тяжелым.
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