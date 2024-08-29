Идеальная челка: как выбрать стрижку по типу лица — бесплатные рекомендации топ-стилистов

Челки как будто созданы для вытянутого лица, ведь они прекрасно корректируют линию овала. Если нужно слегка скорректировать вертикаль, оптимальным вариантом станет густая челка до бровей или даже закрывающая их. Не менее удачным решением станет и объемная челка. Важно, чтобы она не смещалась ниже линии скул. Стоит отказаться от коротких челок, которые нарушат пропорции вытянутого лица.