Грядка вместо косметологического кабинета: как огурцы способны преобразить вашу внешность

Употребление в пищу огурцов помогает держать под контролем вес и избавляться от лишних килограммов, и это научно доказанный факт. Как уже отмечалось, калорий в этих овощах практически нет, так что их смело могут включать рацион те, кто борется с лишним весом. В частности, огурцы вполне могут заменять собой другие продукты питания, использоваться в качестве перекуса или как ингредиенты к салатам.