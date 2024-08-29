Грядка вместо косметологического кабинета: как огурцы способны преобразить вашу внешность

Posted 29 августа, 17:49
Published 29 августа, 17:49
Modified 10 сентября, 06:08
Updated 10 сентября, 06:08
Огурец — продукт уникальный: калорий в нем практически нет, а вот микроэлементов и витаминов достаточно много. К примеру, в огурцах есть витамин К, который отвечает за хорошую свертываемость крови, а также укрепляет кости. Кроме того, в огурцах содержится и необходимый для зрения витамин А, он же обеспечивает укрепление иммунитета.
Кстати, полезен не только сам огурец, но и его кожура. Так что перед употреблением овоща в пищу срезать ее точно не стоит — конечно, если огурцы при выращивании не обрабатывались никакими синтетическими средствами и химикатами.
В огурцах есть антиоксиданты, которые способствуют укреплению здоровья, препятствуют развитию хронических заболеваний. Кроме того, в огурцах есть и бета-каротин, который обладает способностью высвобождать свободные радикалы.
Почти на 97% огурцы состоят из воды, которая нашему организму необходима, поскольку она стабилизирует обмен веществ, выводит из организма шлаки и вредные соединения. Так что овощ вполне можно использовать как источник воды — наравне с другими жидкостями, которые присутствуют в нашем рационе.
Употребление в пищу огурцов помогает держать под контролем вес и избавляться от лишних килограммов, и это научно доказанный факт. Как уже отмечалось, калорий в этих овощах практически нет, так что их смело могут включать рацион те, кто борется с лишним весом. В частности, огурцы вполне могут заменять собой другие продукты питания, использоваться в качестве перекуса или как ингредиенты к салатам.
Для пищеварения огурцы очень полезны, поскольку они предупреждают обезвоживание организма, а значит и запоры. Употребление в пищу огурцов стабилизирует водный баланс, процессы пищеварения.
Так как в огурцах содержится клетчатка, продукты оказывают благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, его работу. О запорах можно будет забыть. Кроме того, в огурцах также есть и пектин, который способствует ускорению работы кишечника, а это в целом оказывает благоприятное воздействие на весь организм.
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