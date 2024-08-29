Горизонтальный карьерный рост: чем он отличается от вертикального и почему становится все популярнее

Posted 29 августа, 07:54
Published 29 августа, 07:54
Modified 10 сентября, 06:31
Updated 10 сентября, 06:31
Традиционный карьерный рост по вертикали подразумевает стремление сотрудника занять место своего руководителя. Однако в современных компаниях многие сотрудники уже не ставят себе цели пересесть повыше в корпоративной иерархии.
Вместо этого специалисты стремятся прокачивать уже имеющиеся навыки, а также изучать смежные профессии. Например, специалист поддержки в экосистеме продуктов для бизнеса может стать тестировщиком или аналитиком. Возможно, он не получит значительного повышения заработной платы, зато будет лучше разбираться во внутренней кухне своей компании. Это сделает сотрудника более ценным специалистом.
Карьерный рост по горизонтали позволяет избежать выгорания. Если человек устал от своей работы, перерос ее, хочет попробовать себя в другой нише — он просто переходит на смежную должность. Если он обладает нужными навыками, то может не просто сменить профессию, но и получить повышение. Это можно назвать карьерным ростом по диагонали. Стремясь сэкономить, многие работодатели охотно нанимают на работу соискателей, которые разбираются сразу в нескольких сферах деятельности. Например, проект-менеджер с навыками копирайтера и дизайнера получит место быстрее, чем человек, который умеет только вести проекты и никогда не создавал для них контент.
Еще один плюс горизонтальной карьеры — возможность быстро сменить работу, если она перестанет быть востребованной. Людям, которые имеют обширный спектр профессиональных навыков, не придется бояться конкуренции с искусственным интеллектом. Они могут работать на своем месте и при этом практиковаться на курсах обучения нейросетей, чтобы со временем перейти в эту нишу как в более актуальную. Затем специалист может попробовать себя в программировании, аналитике или других востребованных специальностях и в любое время использовать свои знания на практике. Век живи — век учись!
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