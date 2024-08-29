Горизонтальный карьерный рост: чем он отличается от вертикального и почему становится все популярнее

Карьерный рост по горизонтали позволяет избежать выгорания. Если человек устал от своей работы, перерос ее, хочет попробовать себя в другой нише — он просто переходит на смежную должность. Если он обладает нужными навыками, то может не просто сменить профессию, но и получить повышение. Это можно назвать карьерным ростом по диагонали. Стремясь сэкономить, многие работодатели охотно нанимают на работу соискателей, которые разбираются сразу в нескольких сферах деятельности. Например, проект-менеджер с навыками копирайтера и дизайнера получит место быстрее, чем человек, который умеет только вести проекты и никогда не создавал для них контент.