Это выглядит стильно: брюки палаццо и 6 моделей обуви под них — фото модных луков осени-2024

Обычные сандалии не подойдут, потому что их будет не видно под широкими брючинами палаццо. Поэтому выбираем модели с акцентом — например, модные в этом сезоне «дутики» или сандалии с объемным декором на перемычках. В этих вариантах обувь будет невозможно не заметить при ходьбе.