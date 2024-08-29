newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа, 14:45

Published 29 августа, 14:45

Modified 10 сентября, 06:11

Updated 10 сентября, 06:11

Брюки палаццо — с какой обувью носить в сентябре

Это выглядит стильно: брюки палаццо и 6 моделей обуви под них — фото модных луков осени-2024

29 августа 2024, 14:45
Фото: @_jessicaskye/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
Брюки палаццо — с какой обувью носить в сентябре
Вам кажется, что брюки палаццо можно носить только с обувью на высоком каблуке? Это не так. Расскажем, с какой обувью можно сочетать брюки палаццо, чтобы не выглядеть смешно и нелепо.

Сандалии

Обычные сандалии не подойдут, потому что их будет не видно под широкими брючинами палаццо. Поэтому выбираем модели с акцентом — например, модные в этом сезоне «дутики» или сандалии с объемным декором на перемычках. В этих вариантах обувь будет невозможно не заметить при ходьбе.

Под сандалии лучше выбирать палаццо из легких, струящихся тканей: шифона или шелка.

Балетки

Отметаем модели с тупым носком. Брюки палаццо отлично сочетаются с балетками с удлиненным носом. Такие модели визуально удлиняют ногу, тем самым вытягивая силуэт. Небольшой каблук добавит длины и стройности силуэту.

Лодочки

Лодочки с акцентами добавят элегантности даже в повседневный лук. В сочетании с брюками палаццо лодочки с каблуком средней длины помогают сделать силуэт более утонченным, а фигуру более пропорциональной. Мыс лодочки должен быть удлиненным, ярких расцветок либо с необычными деталями.

Вьетнамки

Брюки палаццо отлично сочетаются с вьетнамками. Но не на плоском ходу, а на платформе. Такой образ подходит не только для пляжа, но и для повседневного лука.

Советуем присмотреться к моделям брюк из тонкого хлопка или льна. Под них лучше подобрать модели вьетнамок из кожи — такая обувь смотрится более стильно и элегантно, чем резиновые пары.

Слингбэки

Брюки палаццо в сочетании со слингбэками — вариант для праздничного образа. Обувь должна быть с острым носом и на небольшом каблуке. Это сделает силуэт стройней и визуально удлинит ноги.

Мюли

Сочетайте два хита сезона в одном образе — мюли и брюки палаццо. Это беспроигрышный вариант, чтобы выглядеть стильно и модно этим летом. Остроносые мюли удлиняют ногу, не выглядят слишком грубо и массивно.

Читайте также:
Скромность — ключ к стилю: Что такое тренд demure и как его носитьОсенний must-have: Глянцевая кожа и принт «зебра» на пике модыЭта сумка — главный хит осени-2024: самые модные цвет и модель
#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика