Это выглядит стильно: брюки палаццо и 6 моделей обуви под них — фото модных луков осени-2024

Posted 29 августа, 14:45
Published 29 августа, 14:45
Modified 10 сентября, 06:11
Updated 10 сентября, 06:11
Обычные сандалии не подойдут, потому что их будет не видно под широкими брючинами палаццо. Поэтому выбираем модели с акцентом — например, модные в этом сезоне «дутики» или сандалии с объемным декором на перемычках. В этих вариантах обувь будет невозможно не заметить при ходьбе.
Под сандалии лучше выбирать палаццо из легких, струящихся тканей: шифона или шелка.
Отметаем модели с тупым носком. Брюки палаццо отлично сочетаются с балетками с удлиненным носом. Такие модели визуально удлиняют ногу, тем самым вытягивая силуэт. Небольшой каблук добавит длины и стройности силуэту.
Лодочки с акцентами добавят элегантности даже в повседневный лук. В сочетании с брюками палаццо лодочки с каблуком средней длины помогают сделать силуэт более утонченным, а фигуру более пропорциональной. Мыс лодочки должен быть удлиненным, ярких расцветок либо с необычными деталями.
Брюки палаццо отлично сочетаются с вьетнамками. Но не на плоском ходу, а на платформе. Такой образ подходит не только для пляжа, но и для повседневного лука.
Советуем присмотреться к моделям брюк из тонкого хлопка или льна. Под них лучше подобрать модели вьетнамок из кожи — такая обувь смотрится более стильно и элегантно, чем резиновые пары.
Брюки палаццо в сочетании со слингбэками — вариант для праздничного образа. Обувь должна быть с острым носом и на небольшом каблуке. Это сделает силуэт стройней и визуально удлинит ноги.
Сочетайте два хита сезона в одном образе — мюли и брюки палаццо. Это беспроигрышный вариант, чтобы выглядеть стильно и модно этим летом. Остроносые мюли удлиняют ногу, не выглядят слишком грубо и массивно.
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