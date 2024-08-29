Что такое «правило скрепки», которое помогло стать успешными многим миллиардерам

Топ-менеджер решил понаблюдать за парнем и вот что увидел: каждое утро тот ставил перед собой две банки — одну пустую, другую — наполненную скрепками. После каждого звонка он перекладывал скрепку в пустую емкость, как бы подавая себе визуальный сигнал, что еще один мини-этап большой работы пройден. Трент Дирсмид считал, что залог успеха — это упорство и повторение базовых действий. То есть для успешного исхода нужно «начать и не сдаваться».