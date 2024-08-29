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Posted 29 августа, 14:29

Published 29 августа, 14:29

Modified 10 сентября, 04:50

Updated 10 сентября, 04:50

«Правило скрепки»: психологический лайфхак, заряженный на успех

Что такое «правило скрепки», которое помогло стать успешными многим миллиардерам

29 августа 2024, 14:29
Фото: piqsels.com
«Правило скрепки»: психологический лайфхак, заряженный на успех
Если вы хотите добиться продуктивности на работе, в бизнесе или личных делах, значит, вам нужна… банка скрепок. Да, обычные канцелярские скрепки помогут поднять мотивацию на такой уровень, что вы сами себе удивитесь.

Немного истории

Первым «технику скрепки» применил обычный американский банковский клерк по имени Трент Дирсмид. Его должностные обязанности заключались в том, чтобы обзванивать потенциальных клиентов и предлагать им банковские услуги. Руководство не ждало большой отдачи от монотонной работы Дирсмида. Но неожиданно для всех он стал очень продуктивным сотрудником и стал приносить хороший доход отделению.

Топ-менеджер решил понаблюдать за парнем и вот что увидел: каждое утро тот ставил перед собой две банки — одну пустую, другую — наполненную скрепками. После каждого звонка он перекладывал скрепку в пустую емкость, как бы подавая себе визуальный сигнал, что еще один мини-этап большой работы пройден. Трент Дирсмид считал, что залог успеха — это упорство и повторение базовых действий. То есть для успешного исхода нужно «начать и не сдаваться».

Как работает «правило скрепки»

В основе «правила скрепки» лежит визуализация своих действий, то есть человек видит результаты своей работы, что напрямую влияет на рост нашей мотивации. Ученые давно доказали, что наша психика обожает позитивные подкрепления и визуальные триггеры. Например, вычеркивая пункты из длинного списка дел, человек испытывает выброс гормона удовольствия. И это подстегивает его идти дальше и достигать результатов.

«Технику скрепки» можно применять в отношении любой работы или занятия. Например, вы никак не можете заставить себя разобрать шкаф. Возьмите скрепки по количеству полок и, освобождая одну их них, откладывайте скрепку в сторону. К концу работы, взглянув на горсть скрепок, вы ощутите удовлетворение.

Такой подход поможет справиться с объемной задачей, к которой трудно и страшно подступиться. Например, нужно написать курсовую, сдать бизнес-план, связать новый свитер. Разделите весь объем работы на примерно равные отрезки. Закончили один? Переложите скрепку. Так вы будете видеть, какая часть пути пройдена, и не потеряете мотивацию.

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#Алла Хан#Общество#Все материалы авторов#Психология
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