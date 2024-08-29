Что такое «правило скрепки», которое помогло стать успешными многим миллиардерам

Posted 29 августа, 14:29
Published 29 августа, 14:29
Modified 10 сентября, 04:50
Updated 10 сентября, 04:50
Первым «технику скрепки» применил обычный американский банковский клерк по имени Трент Дирсмид. Его должностные обязанности заключались в том, чтобы обзванивать потенциальных клиентов и предлагать им банковские услуги. Руководство не ждало большой отдачи от монотонной работы Дирсмида. Но неожиданно для всех он стал очень продуктивным сотрудником и стал приносить хороший доход отделению.
Топ-менеджер решил понаблюдать за парнем и вот что увидел: каждое утро тот ставил перед собой две банки — одну пустую, другую — наполненную скрепками. После каждого звонка он перекладывал скрепку в пустую емкость, как бы подавая себе визуальный сигнал, что еще один мини-этап большой работы пройден. Трент Дирсмид считал, что залог успеха — это упорство и повторение базовых действий. То есть для успешного исхода нужно «начать и не сдаваться».
В основе «правила скрепки» лежит визуализация своих действий, то есть человек видит результаты своей работы, что напрямую влияет на рост нашей мотивации. Ученые давно доказали, что наша психика обожает позитивные подкрепления и визуальные триггеры. Например, вычеркивая пункты из длинного списка дел, человек испытывает выброс гормона удовольствия. И это подстегивает его идти дальше и достигать результатов.
«Технику скрепки» можно применять в отношении любой работы или занятия. Например, вы никак не можете заставить себя разобрать шкаф. Возьмите скрепки по количеству полок и, освобождая одну их них, откладывайте скрепку в сторону. К концу работы, взглянув на горсть скрепок, вы ощутите удовлетворение.
Такой подход поможет справиться с объемной задачей, к которой трудно и страшно подступиться. Например, нужно написать курсовую, сдать бизнес-план, связать новый свитер. Разделите весь объем работы на примерно равные отрезки. Закончили один? Переложите скрепку. Так вы будете видеть, какая часть пути пройдена, и не потеряете мотивацию.
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