Безнадежно устарели: осенние модели брюк, от которых срочно нужно избавиться

Posted 29 августа, 07:05
Published 29 августа, 07:05
Modified 10 сентября, 06:27
Updated 10 сентября, 06:27
Зауженные модели брюк уже потеряли свою актуальность. В том числе и брюки-бананы, которые были популярны несколько сезонов подряд. Забудьте об укороченных моделях — в моде брюки полной длины, прямые либо широкие.
Эта модель была в тренде несколько лет назад. Но по-прежнему многие девушки продолжают их носить. Стилисты же считают, что широкие брюки укороченной длины очень портят фигуру и совсем не выглядят современно и модно.
Джинсы скинни еще встречаются в гардеробах девушек, хотя супермодными их не назовешь. Но вот от обычных брюк скинни пора срочно избавляться. Сейчас они считаются пережитком прошлого и не выглядят уместно и модно.
В минувшем сезоне леггинсы со штрипками задавали тренд. Но за год эти модели утратили свою свежесть и актуальность. Сейчас этот вариант смотрится нелепо и неуместно.
Суперпопулярная шнуровка несколько сезонов была незаменимым атрибутом модниц. Но в этом сезоне тренд сошел на нет. Хотя не спешите их выбрасывать — возможно, брюки пригодятся для поездок на рок-тусовку или фестиваль.
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