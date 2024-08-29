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Posted 29 августа, 07:05

Published 29 августа, 07:05

Modified 10 сентября, 06:27

Updated 10 сентября, 06:27

Безнадежно устарели: осенние модели брюк, от которых срочно нужно избавиться

Безнадежно устарели: осенние модели брюк, от которых срочно нужно избавиться

29 августа 2024, 07:05
Фото: marieclaire.ru
Безнадежно устарели: осенние модели брюк, от которых срочно нужно избавиться
Разбираем гардероб перед осенью. Убираем брюки, которые вышли из моды, и заменяем их более актуальными моделями. Какие брюки будут в тренде осенью-2024 — советы стилистов.

Брюки-бананы

Зауженные модели брюк уже потеряли свою актуальность. В том числе и брюки-бананы, которые были популярны несколько сезонов подряд. Забудьте об укороченных моделях — в моде брюки полной длины, прямые либо широкие.

  • Совет стилиста. Замените «бананы» брюками карго. В тренде черные и песочные модели, а также оттенка хаки с низкой либо высокой посадкой.

Брюки-кюлоты

Эта модель была в тренде несколько лет назад. Но по-прежнему многие девушки продолжают их носить. Стилисты же считают, что широкие брюки укороченной длины очень портят фигуру и совсем не выглядят современно и модно.

  • Совет стилиста. Замените кюлоты мегапопулярными брюками палаццо. Также в тренде модели брюк свободного покроя в мужском стиле — широкие брюки полной длины со стрелками и высокой посадкой.

Брюки скинни

Джинсы скинни еще встречаются в гардеробах девушек, хотя супермодными их не назовешь. Но вот от обычных брюк скинни пора срочно избавляться. Сейчас они считаются пережитком прошлого и не выглядят уместно и модно.

  • Совет стилиста. Замените скинни расклешенными брюками. Это мегапопулярный тренд из 70-х есть во всех последних коллекциях. В тренде модели из трикотажа, денима, кожи, а также комплекты с жакетом из костюмной ткани.

Брюки штрипки

В минувшем сезоне леггинсы со штрипками задавали тренд. Но за год эти модели утратили свою свежесть и актуальность. Сейчас этот вариант смотрится нелепо и неуместно.

  • Совет стилистов. Выбираем на осень брюки с разрезами на штанах. Это не новинка, но модель еще не успела приесться. Стильно смотрятся разрезы и на классических моделях, и на брюках из кожи и денима.

Брюки на шнуровке

Суперпопулярная шнуровка несколько сезонов была незаменимым атрибутом модниц. Но в этом сезоне тренд сошел на нет. Хотя не спешите их выбрасывать — возможно, брюки пригодятся для поездок на рок-тусовку или фестиваль.

  • Совет стилиста. Если вы хотите, чтобы брюки выглядели эффектно и необычно, то выберите модели с двойным поясом либо асимметричной застежкой. Также в тренде модели с большими отворотами либо разрезами в зоне бедер и талии.
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#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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