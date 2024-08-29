Ароматное варенье из дыни: желтое солнышко в банке! С рецептом справится даже начинающая хозяйка

Posted 29 августа, 10:51
Published 29 августа, 10:51
Modified 10 сентября, 06:34
Updated 10 сентября, 06:34
Как не воспользоваться тем, что дыни сейчас в избытке? Лето пройдет, а солнечная баночка с ароматным желтым вареньем скрасит любой день и даже плохое настроение. Рассказываем, как готовить это сладкое чудо!
Капните несколько капель на тарелку и наклоните ее. Если джем «течет», нужно еще немного поварить. Или положите большую каплю между двумя пальцами (большим и указательным) и разведите их в стороны. Если оно тяжелое и тянется, значит готово.
Чтобы джем лучше застыл, а также для придания ему приятной текстуры, за несколько минут до окончания варки добавьте чайную ложку агар-агара и дайте еще немного настояться, обычно достаточно 30 секунд.
Если хочется именно джем, то можно воспользоваться блендером и взбить кусочки, превратив их в однородную консистенцию.
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