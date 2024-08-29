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Posted 29 августа, 10:51

Published 29 августа, 10:51

Modified 10 сентября, 06:34

Updated 10 сентября, 06:34

Варенье из дыни пошаговый рецепт

Ароматное варенье из дыни: желтое солнышко в банке! С рецептом справится даже начинающая хозяйка

29 августа 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Варенье из дыни пошаговый рецепт
Вкусное варенье из солнечной дыни, которое порадует холодной зимой — пошаговый рецепт.

Как не воспользоваться тем, что дыни сейчас в избытке? Лето пройдет, а солнечная баночка с ароматным желтым вареньем скрасит любой день и даже плохое настроение. Рассказываем, как готовить это сладкое чудо!

Варенье из дыни на зимуВаренье из дыни на зиму
Варенье из дыни на зиму. Фото: Изображение Midjourney

Варенье из дыни на зиму

Вам понадобиться:

  • 1,5 кг дыни
  • 1,2 кг сахара, для пропорции 800 г сахара на килограмм дыни
  • 1 стручок ванили
  • сок половины лимона и цедра 2 лаймов
  • 1 чайная ложка агар-агара по желанию

Как готовить:

  • Для начала очистите дыню от кожуры, удалите семечки и нарежьте кубиками. Выложите кубики дыни в большую емкость и добавьте сахар. Перемешайте.
  • Разрежьте стручок ванили пополам, убрав ножом внутренние косточки. Добавьте ее в дынно-сахарную смесь.
  • Снимите цедру с лайма с помощью очень мелкой терки и отожмите сок лимона. Выложите все в миску к остальным ингредиентам и перемешайте.
  • Дайте настояться смеси при комнатной температуре 4 часа.
  • Удалите из заготовки стручок ванили и перемешайте.
  • Доведите варенье до кипения и снимите пену. Дайте ему повариться 15-20 минут, пока оно не загустеет и текстура не изменится.
  • Разлейте по банкам (предварительно простерилизованным путем заливки в банки и на крышки кипящей воды, если у вас нет стерилизующей машины), закройте и дайте им остыть, перевернув банки вверх дном.

Два способа узнать, когда варенье будет готово

Капните несколько капель на тарелку и наклоните ее. Если джем «течет», нужно еще немного поварить. Или положите большую каплю между двумя пальцами (большим и указательным) и разведите их в стороны. Если оно тяжелое и тянется, значит готово.

Чтобы джем лучше застыл, а также для придания ему приятной текстуры, за несколько минут до окончания варки добавьте чайную ложку агар-агара и дайте еще немного настояться, обычно достаточно 30 секунд.

Если хочется именно джем, то можно воспользоваться блендером и взбить кусочки, превратив их в однородную консистенцию.

Варенье из дыни — рецепт на зимуВаренье из дыни — рецепт на зиму
Варенье из дыни — рецепт на зиму. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Еда#Заготовка#Рецепты#Варенье#Простые рецепты#Дыня
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