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Posted 29 августа, 19:50

Published 29 августа, 19:50

Modified 10 сентября, 05:58

Updated 10 сентября, 05:58

Где знакомиться молодежи?

7 мобильных приложений, где можно познакомиться, найти друга по интересам и пообщаться в чатах

29 августа 2024, 19:50
Фото: Изображение Midjourney
Где знакомиться молодежи?
Раньше россияне массово знакомились в «Тиндере». Но с тех пор, как сервис ушел из нашей страны, романтически настроенные люди стали искать другие способы познакомиться на просторах интернета. И ниша оказалась вовсе не пустой — сегодня доступно множество приложений, с помощью которых можно найти друж

Mamba

Популярность «Тиндера» в большей степени досталась этому сервису. У него на сегодняшний день более 20 млн пользователей. Поиск кандидата ведется согласно заданным параметрам, после предоставления анкет идет процесс свайпа: влево — нет, вправо — да. Интерфейс легкий и понятный, из минусов — навязчивая реклама. Есть платная и бесплатная версии.

Random Coffee

Сервис появился относительно недавно. Его фишка — в объединении по интересам: указав сферу предпочтений (бизнес, творчество, развлечения), можно найти друга или подругу. Регистрация платная, затем все действия переносятся в телеграм-бот. Работает в крупных городах России.

Знакомства в Сети стали обычным деломЗнакомства в Сети стали обычным делом
Знакомства в Сети стали обычным делом. Фото: Изображение Midjourney

InParty

Этот бесплатный сервис помогает найти компанию на то или иное событие — в приложении специально настроен календарь. При этом сервис не ограничивается российскими городами, задействовано более чем 8 тысяч городов по всему миру.

SkyLove

Приложение создано не так давно и пока только завоевывает своих ценителей, поэтому часто встречаются технические ошибки, на которые жалуются пользователи. Принцип работы прост: тот, кто ищет пару, создает событие (свидание), назначает его время и место. После этого будут приходить запросы от желающих — из этого числа и можно сделать выбор. Доступен для жителей России и стран СНГ. Есть платная и бесплатная версии.

Знакомства предлагают многие мобильные приложенияЗнакомства предлагают многие мобильные приложения
Знакомства предлагают многие мобильные приложения. Фото: Изображение Midjourney

Tandem

Сервис, в принципе, предназначен для того, чтоб практиковать языковое общение (не только английский, но и другие популярные мировые языки). Пользователи находят носителей изучаемых языков и переписываются. Собеседник подбирается по языку, местоположению и интересам. Пользоваться можно только на мобильных устройствах.

VK Знакомства

Сервис от VK не привязан к аккаунту во «ВКонтакте», что для многих является преимуществом. Работает так же, как «Мамба» или «Тиндер»: настраиваете поиск, ставите лайки, если они совпадут, система даст пообщаться. Есть платная подписка и некоторые функции.

Beboo

После регистрации можно сразу начинать поиск и переписку. У сервиса хороший чат для общения, где нет ограничения по символам, можно отправлять фото и смайлики. Для того чтобы пользоваться максимальным функционалом, нужно оплатить ВИП-аккаунт.

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#Алла Хан#Общество#Все материалы авторов#Знакомства#Мобильное приложение
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