7 мобильных приложений, где можно познакомиться, найти друга по интересам и пообщаться в чатах

Приложение создано не так давно и пока только завоевывает своих ценителей, поэтому часто встречаются технические ошибки, на которые жалуются пользователи. Принцип работы прост: тот, кто ищет пару, создает событие (свидание), назначает его время и место. После этого будут приходить запросы от желающих — из этого числа и можно сделать выбор. Доступен для жителей России и стран СНГ. Есть платная и бесплатная версии.