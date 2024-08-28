Что говорит о вас ваш любимый цветок? Гид по символике цветов. Часть 1

Хотя любой букет приносит радость, знание символики цветов поможет сделать его более личным. Будь то подарок другу в честь повышения или партнеру на годовщину, всегда найдется цветок, который идеально подходит к случаю. В этом разделе мы расскажем о значениях популярных цветов, которые чаще всего дарят сегодня.