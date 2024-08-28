В российских школах могут отменить шестидневку

Posted 28 августа, 09:47
Published 28 августа, 09:47
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
За единый подход к стандартам нагрузки для учеников с первый по одиннадцатый класс высказались депутаты Яна Лантратова и Сергей Миронов, которые обозначили ключевые моменты для изменения закона об образовании.
Так, ссылаясь на международные исследования 2019 года, законодатели рассказали, что 79% российских учеников испытывают постоянный стресс из-за ежедневных перегрузок. Приведенные исследования Института возрастной физиологии РАО так же показали внушительные цифры. У учеников младших классов суточная нагрузка с учетом различных допзанятий и выполнения домашней работы составляет 8 часов — фактически рабочий день взрослого человека. Старшеклассники имеют в половину больше нагрузки — до 12 часов. Это негативно сказывается на здоровье детей, не оставляя времени для отдыха, отмечает депутат Лантратова.
Инициативная группа считает, что необходимо контролировать учебное время детей, включая не только часы нахождения в школе, но и внеурочные занятия, а также выполнение заданий на дому.
Напомним, что с 1 сентября 2024 года в закон об образовании уже внесли изменения, касающиеся новых полномочий учителей, которые могут жаловаться в администрацию на своих учеников, а также запрет мобильных телефонов, использование которых запрещено в стенах школы, за исключением двух случаев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14