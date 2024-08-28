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Posted 28 августа, 09:47

Published 28 августа, 09:47

Modified 10 сентября, 06:28

Updated 10 сентября, 06:28

В российских школах могут отменить шестидневку

В российских школах могут отменить шестидневку

28 августа 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney
В российских школах могут отменить шестидневку
Депутаты ссылаются на печальные исследования, которые показали, что учебная суббота — это излишняя нагрузка на детей.

За единый подход к стандартам нагрузки для учеников с первый по одиннадцатый класс высказались депутаты Яна Лантратова и Сергей Миронов, которые обозначили ключевые моменты для изменения закона об образовании.

Так, ссылаясь на международные исследования 2019 года, законодатели рассказали, что 79% российских учеников испытывают постоянный стресс из-за ежедневных перегрузок. Приведенные исследования Института возрастной физиологии РАО так же показали внушительные цифры. У учеников младших классов суточная нагрузка с учетом различных допзанятий и выполнения домашней работы составляет 8 часов — фактически рабочий день взрослого человека. Старшеклассники имеют в половину больше нагрузки — до 12 часов. Это негативно сказывается на здоровье детей, не оставляя времени для отдыха, отмечает депутат Лантратова.

Инициативная группа считает, что необходимо контролировать учебное время детей, включая не только часы нахождения в школе, но и внеурочные занятия, а также выполнение заданий на дому.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в закон об образовании уже внесли изменения, касающиеся новых полномочий учителей, которые могут жаловаться в администрацию на своих учеников, а также запрет мобильных телефонов, использование которых запрещено в стенах школы, за исключением двух случаев.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дети#Образование#Школа
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