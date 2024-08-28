В российских школах могут отменить шестидневку

Так, ссылаясь на международные исследования 2019 года, законодатели рассказали, что 79% российских учеников испытывают постоянный стресс из-за ежедневных перегрузок. Приведенные исследования Института возрастной физиологии РАО так же показали внушительные цифры. У учеников младших классов суточная нагрузка с учетом различных допзанятий и выполнения домашней работы составляет 8 часов — фактически рабочий день взрослого человека. Старшеклассники имеют в половину больше нагрузки — до 12 часов. Это негативно сказывается на здоровье детей, не оставляя времени для отдыха, отмечает депутат Лантратова.