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Posted 28 августа, 08:32

Published 28 августа, 08:32

Modified 10 сентября, 05:59

Updated 10 сентября, 05:59

Любите сырники? Вот 4 новых рецепта: с луком, вишней и манкой

Такие сырники вы еще не пробовали! 4 оригинальных рецепта с неожиданными вкусами

28 августа 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
Любите сырники? Вот 4 новых рецепта: с луком, вишней и манкой
Пожалуй, редко найдется человек, который не любит сырники. Это вкусное лакомство из творога обожают и взрослые, и дети. Если обычные сырники приелись, время приготовить что-то новое, чтобы побаловать домашних.

Сырники с жареным луком

Необычный вкус этих сырников удивит и запомнится надолго. Отлично подойдет для тех, кто не любит сладкие завтраки.

1 луковицу нужно порезать полукольцами и пассеровать в небольшом количестве растительного масла.

200-250 граммов творога размять в миске, добавить 1 яйцо, соль, перец (по желанию), положить остывший пассерованный лук и муки столько, чтобы получилось довольно плотное тесто. Дать ему немного полежать, после чего сформировать сырники и обжарить на сковороде.

Подавать со сметаной и зеленым луком.

Сырники с лукомСырники с луком
Сырники с луком. Фото: Изображение Midjourney

Сырники с сушеной вишней

Все мы любим выпечку с вишней — она придает сладкому изделию пикантный вкус с кислинкой. Вот и в сырники тоже можно класть любимую ягоду, но желательно в сушеном виде.

В чашке размять 400 граммов творога, добавить 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 3 ст. л. сахара, соль по вкусу, хорошенько перемешать.

Затем в творожную массу вмешать сушеную вишню (можно использовать другие сухофрукты), добавить 3 ст. л. манки и 2 ст. л. муки. Замесить однородное тесто и дать ему постоять минут 10-15.

Сформировать сырники, обвалять в муке и жарить на среднем огне до румяной корочки.

Подавать со сметаной или вареньем.

Сырники с сушеной вишнейСырники с сушеной вишней
Сырники с сушеной вишней. Фото: Изображение Midjourney

Сырники с манкой

Отличие сырников с манкой в том, что они получаются более сочными и нежными. В любом случае они подарят вам новый вкус взамен традиционного.

400 граммов творога растереть с яйцом, добавить 3 ст. л. сахара, 100 граммов манной крупы, соль по вкусу. Еще раз хорошенько все перемешать.

Полученное тесто разделить на 10 кусочков, сформировать из них сырники, обвалять в муке, жарить на среднем огне. Подавать со сметаной, ягодами или любимым джемом или вареньем.

Сырники с манкойСырники с манкой
Сырники с манкой. Фото: Изображение Midjourney

ПП-сырники на овсяной муке

300 граммов творога размять, добавить 1 яйцо, сахарозаменитель и соль по вкусу, полстакана овсяной муки. Замесить однородное тесто, из которого сформировать сырники. Жарить на среднем огне с двух сторон.

ПП-сырникиПП-сырники
ПП-сырники. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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