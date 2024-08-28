Такие сырники вы еще не пробовали! 4 оригинальных рецепта с неожиданными вкусами

Posted 28 августа, 08:32
Published 28 августа, 08:32
Modified 10 сентября, 05:59
Updated 10 сентября, 05:59
Необычный вкус этих сырников удивит и запомнится надолго. Отлично подойдет для тех, кто не любит сладкие завтраки.
1 луковицу нужно порезать полукольцами и пассеровать в небольшом количестве растительного масла.
200-250 граммов творога размять в миске, добавить 1 яйцо, соль, перец (по желанию), положить остывший пассерованный лук и муки столько, чтобы получилось довольно плотное тесто. Дать ему немного полежать, после чего сформировать сырники и обжарить на сковороде.
Подавать со сметаной и зеленым луком.
Все мы любим выпечку с вишней — она придает сладкому изделию пикантный вкус с кислинкой. Вот и в сырники тоже можно класть любимую ягоду, но желательно в сушеном виде.
В чашке размять 400 граммов творога, добавить 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 3 ст. л. сахара, соль по вкусу, хорошенько перемешать.
Затем в творожную массу вмешать сушеную вишню (можно использовать другие сухофрукты), добавить 3 ст. л. манки и 2 ст. л. муки. Замесить однородное тесто и дать ему постоять минут 10-15.
Сформировать сырники, обвалять в муке и жарить на среднем огне до румяной корочки.
Подавать со сметаной или вареньем.
Отличие сырников с манкой в том, что они получаются более сочными и нежными. В любом случае они подарят вам новый вкус взамен традиционного.
400 граммов творога растереть с яйцом, добавить 3 ст. л. сахара, 100 граммов манной крупы, соль по вкусу. Еще раз хорошенько все перемешать.
Полученное тесто разделить на 10 кусочков, сформировать из них сырники, обвалять в муке, жарить на среднем огне. Подавать со сметаной, ягодами или любимым джемом или вареньем.
300 граммов творога размять, добавить 1 яйцо, сахарозаменитель и соль по вкусу, полстакана овсяной муки. Замесить однородное тесто, из которого сформировать сырники. Жарить на среднем огне с двух сторон.
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