С 1 сентября учителя смогут жаловаться на своих учеников

Posted 28 августа, 09:16
Published 28 августа, 09:16
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
С нового учебного года учителя могут делать замечания школьникам. Это право расширяет права педагогов, закрепив норму в обновлённом ФГОС, что гарантируют уважение человеческого достоинства и защиту от любых форм насилия и оскорблений. Образовательное учреждение вправе устанавливать правила поведения учеников в школе, которые должны соблюдать все ученики, начиная от первого до одиннадцатого класса.
Более того, теперь за хулиганские выходки дети могут попасть под ответственность, если будут оказывать на учителя психологическое и физическое воздействие. Педагог вправе обратиться к директору школы, чтобы администрация образования применила к нарушителю дисциплинарные, сообщает источник.
Это не единственные поправки в закон об образовании. Так, с 1 сентября детям нельзя пользоваться мобильными телефонами, за исключением двух случаев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14