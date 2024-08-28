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Posted 28 августа, 09:16

Published 28 августа, 09:16

Modified 10 сентября, 06:28

Updated 10 сентября, 06:28

С 1 сентября учителя смогут жаловаться на своих учеников

С 1 сентября учителя смогут жаловаться на своих учеников

28 августа 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
С 1 сентября учителя смогут жаловаться на своих учеников
Законодательство укрепило статус учителей, обеспечив им защиту от нападок школьников. Какие полномочия теперь есть у педагогов — в материале NEWIA.

С нового учебного года учителя могут делать замечания школьникам. Это право расширяет права педагогов, закрепив норму в обновлённом ФГОС, что гарантируют уважение человеческого достоинства и защиту от любых форм насилия и оскорблений. Образовательное учреждение вправе устанавливать правила поведения учеников в школе, которые должны соблюдать все ученики, начиная от первого до одиннадцатого класса.

Более того, теперь за хулиганские выходки дети могут попасть под ответственность, если будут оказывать на учителя психологическое и физическое воздействие. Педагог вправе обратиться к директору школы, чтобы администрация образования применила к нарушителю дисциплинарные, сообщает источник.

Это не единственные поправки в закон об образовании. Так, с 1 сентября детям нельзя пользоваться мобильными телефонами, за исключением двух случаев.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Образование#Правила#Школа#Общеобразовательная школа#Закон#Учитель
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