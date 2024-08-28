С 1 сентября учителя смогут жаловаться на своих учеников

С нового учебного года учителя могут делать замечания школьникам. Это право расширяет права педагогов, закрепив норму в обновлённом ФГОС, что гарантируют уважение человеческого достоинства и защиту от любых форм насилия и оскорблений. Образовательное учреждение вправе устанавливать правила поведения учеников в школе, которые должны соблюдать все ученики, начиная от первого до одиннадцатого класса.