Пора на паузу? Важные советы для тех, кто задумался о перерыве в отношениях

Также важно определить и цель самой паузы. Необходимо ответить на вопрос: что каждый из партнеров ожидает от такого перерыва? Намерен ли он провести над собой работу, хочет ли просто подышать «воздухом свободы», поразмышлять над тем, как складываются отношения, что в них можно исправить? Может получиться так, что у партнеров на паузу окажутся разные планы, и в этом случае от перерыва в отношениях стоит отказаться — вряд ли он нужен.