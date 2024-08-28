Пора на паузу? Важные советы для тех, кто задумался о перерыве в отношениях

Posted 28 августа, 06:02
Published 28 августа, 06:02
Modified 10 сентября, 05:47
Updated 10 сентября, 05:47
Стоит отметить, что расставание на время, особенно если оно происходит в парах, которые встречаются относительно недолго, может быть сигналом того, что люди друг другу не подходят. Пауза может быть обусловлена недостаточно ответственным поведением и отношением к чувствам, а также отсутствием самоконтроля на эмоциональном уровне.
Что касается паузы в длительных отношениях, то нередко она позволяет взглянуть на них под другим углом, увидеть недостатки и устранить их. Однако важно учесть, что это может сработать далеко не всегда.
Пауза в отношениях совершенно точно не поможет, если цель расставания — приглушить боль от оскорблений, взаимных претензий и обид. Также это не сработает, если пауза обусловлена желанием кого-то из пары совладать со своим гневом. Если человек хочет побыть в одиночестве и для этого берет в отношениях паузу, такой способ точно не поможет.
Не стоит брать паузу в отношениях, если кто-то из пары планирует в период «отпуска» найти для себя нового партнера и подготовить так называемый запасной аэродром. Ни к чему хорошему это не приведет.
В каких случаях пауза в отношениях имеет смысл? В первую очередь если отношениям уже много лет, тем более если в паре уже появились дети. В какой-то момент партнеры могут понять, что их отношения заходят в тупик — по участившимся ссорам, конфликтам и упрекам.
Собираясь сделать в отношениях паузу, важно заранее установить определенные правила поведения в этот период. К примеру, нужно обговорить, имеют ли партнеры право встречаться с кем-либо, обозначить конкретные рамки поведения, дозволенного.
Также важно определить и цель самой паузы. Необходимо ответить на вопрос: что каждый из партнеров ожидает от такого перерыва? Намерен ли он провести над собой работу, хочет ли просто подышать «воздухом свободы», поразмышлять над тем, как складываются отношения, что в них можно исправить? Может получиться так, что у партнеров на паузу окажутся разные планы, и в этом случае от перерыва в отношениях стоит отказаться — вряд ли он нужен.
Следует обсудить порядок общения в период перерыва. К примеру, это может быть переписка в соцсетях, какое-то время вместе, например, походы на ужины и обеды в ресторанах. Не следует рассказывать окружающим о том, что в отношениях партнеры решили сделать паузу. Это совершенно не та новость, которую нужно предавать огласке.
Очень важно определить, сколько по времени каждому из партнеров нужно для паузы. Это следует обсудить, идеальный вариант — обозначить конкретную дату. После нее партнеры могут встретиться и обсудить свои результаты, к каким выводам они пришли. Стоит отметить, что, если дата завершения периода паузы не определена, речь может идти об окончательном расставании.
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