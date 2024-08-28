Полезные сорняки: Что растет на вашем участке и как это использовать?

Если сныть, крапива и одуванчики более или менее известны как съедобные или лечебные травы, то про лопух в этом контексте вспоминают редко. Тем не менее этот сорняк очень полезен, так как его употребление способствует выработке противоонкологического иммунитета, а также помогает облегчить состояние при экземе и других кожных болезнях. А еще лопух может снять отеки, убрать кисты и снизить сахар в крови.