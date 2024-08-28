Полезные сорняки: Что растет на вашем участке и как это использовать?

Posted 28 августа, 09:17
Published 28 августа, 09:17
Modified 10 сентября, 05:36
Updated 10 сентября, 05:36
Из этой статьи вы узнаете, какие полезные дикоросы можно встретить на вашей даче и как их можно использовать.
У известного всем одуванчика в пищу допускается употреблять все части растения. Так, его листья можно класть в салаты, а также омлет, рагу и другие горячие блюда. Кроме того, их с лечебной целью можно есть в сыром виде — для последнего варианта лучше всего подходят молодые листочки, которые предварительно выдерживаются полчаса в подсоленной или подкисленной воде для того, чтобы ушла горечь.
Из желтых головок цветка варят варенье, а розетки (прикорневую часть растения) обжаривают в кляре, в результате чего получается легкое белковое блюдо с очищающим эффектом. Из листьев и корней одуванчиков готовят чай, добавляя к ним листья смородины — говорят, такой напиток помогает при болях в суставах и выводит из организма лишние соли. А еще в некоторых европейских странах популярно блюдо из вареных стеблей одуванчиков, известное под названием «веганская лапша».
Сныть по праву считается одним из самых полезных сорняков, так как это растение содержит белки, витамины и минералы в самом оптимальном соотношении для человеческого организма. Вкус у сныти довольно приятный, с ореховыми нотками, и ее можно употреблять в любом виде и добавлять в любые блюда. За счет содержания большого количества легкоусвояемого протеина сныть помогает устранить отеки и снизить вес.
Кто же не знает этот сорняк, оставляющий на оголенных участках тела довольно болезненные ожоги? Однако вместе с тем крапива — кладезь витаминов и других полезных веществ. Растение способствует повышению гемоглобина и увеличению свертываемости крови, помогает бороться с онкологическими заболеваниями и оказывает спазмолитическое действие.
И конечно же, крапиву можно употреблять в пищу. Ее добавляют в щавелевый суп и салаты, обжаривают в кляре или взбивают в блендере. Предварительно, правда, растение следует обдать кипятком, чтобы убрать жгучесть.
Если сныть, крапива и одуванчики более или менее известны как съедобные или лечебные травы, то про лопух в этом контексте вспоминают редко. Тем не менее этот сорняк очень полезен, так как его употребление способствует выработке противоонкологического иммунитета, а также помогает облегчить состояние при экземе и других кожных болезнях. А еще лопух может снять отеки, убрать кисты и снизить сахар в крови.
И конечно же, молодые листья лопуха пригодны в пищу — их измельчают в блендере и добавляют в витаминные коктейли, супы и мясные блюда.
Иван-чай узколистный, или кипрей, можно встретить на территории России буквально везде. Это растение содержит дубильные вещества, сапонины, сахар, витамин С и др. Знающие люди готовят из него лечебные настои или отвары, используют сушеные листья для заваривания вместо чая, добавляют свежие листочки в салаты и супы.
Вареные корни иван-чая могут заменить капусту или спаржу, а из сушеных корней готовят муку для приготовления выпечки. Обжаренные же корни растения можно использовать в качестве заменителя кофе.
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