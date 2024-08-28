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Posted 28 августа, 09:17

Published 28 августа, 09:17

Modified 10 сентября, 05:36

Updated 10 сентября, 05:36

А вы знаете, какие полезные сорные травы растут на вашем дачном участке?

Полезные сорняки: Что растет на вашем участке и как это использовать?

28 августа 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
А вы знаете, какие полезные сорные травы растут на вашем дачном участке?
Многие дачники, стремясь очистить свой участок от сорняков, скашивают все подряд, на обращая внимания на то, какие именно растения идут под нож газонокосилки. Однако среди действительно вредных сорняков могут оказаться травы, которые прекрасно подойдут для супа, салата или заваривания с чаем.

Из этой статьи вы узнаете, какие полезные дикоросы можно встретить на вашей даче и как их можно использовать.

Одуванчик

У известного всем одуванчика в пищу допускается употреблять все части растения. Так, его листья можно класть в салаты, а также омлет, рагу и другие горячие блюда. Кроме того, их с лечебной целью можно есть в сыром виде — для последнего варианта лучше всего подходят молодые листочки, которые предварительно выдерживаются полчаса в подсоленной или подкисленной воде для того, чтобы ушла горечь.

Из желтых головок цветка варят варенье, а розетки (прикорневую часть растения) обжаривают в кляре, в результате чего получается легкое белковое блюдо с очищающим эффектом. Из листьев и корней одуванчиков готовят чай, добавляя к ним листья смородины — говорят, такой напиток помогает при болях в суставах и выводит из организма лишние соли. А еще в некоторых европейских странах популярно блюдо из вареных стеблей одуванчиков, известное под названием «веганская лапша».

У известного всем одуванчика в пищу допускается употреблять все части растения.У известного всем одуванчика в пищу допускается употреблять все части растения.
У известного всем одуванчика в пищу допускается употреблять все части растения.. Фото: Изображение Midjourney

Сныть

Сныть по праву считается одним из самых полезных сорняков, так как это растение содержит белки, витамины и минералы в самом оптимальном соотношении для человеческого организма. Вкус у сныти довольно приятный, с ореховыми нотками, и ее можно употреблять в любом виде и добавлять в любые блюда. За счет содержания большого количества легкоусвояемого протеина сныть помогает устранить отеки и снизить вес.

Сныть по праву считается одним из самых полезных сорняков, так как это растение содержит белки, витамины и минералыСныть по праву считается одним из самых полезных сорняков, так как это растение содержит белки, витамины и минералы
Сныть по праву считается одним из самых полезных сорняков, так как это растение содержит белки, витамины и минералы. Фото: Изображение Midjourney

Крапива

Кто же не знает этот сорняк, оставляющий на оголенных участках тела довольно болезненные ожоги? Однако вместе с тем крапива — кладезь витаминов и других полезных веществ. Растение способствует повышению гемоглобина и увеличению свертываемости крови, помогает бороться с онкологическими заболеваниями и оказывает спазмолитическое действие.

И конечно же, крапиву можно употреблять в пищу. Ее добавляют в щавелевый суп и салаты, обжаривают в кляре или взбивают в блендере. Предварительно, правда, растение следует обдать кипятком, чтобы убрать жгучесть.

Крапива способствует повышению гемоглобина и увеличению свертываемости кровиКрапива способствует повышению гемоглобина и увеличению свертываемости крови
Крапива способствует повышению гемоглобина и увеличению свертываемости крови. Фото: Изображение Midjourney

Лопух

Если сныть, крапива и одуванчики более или менее известны как съедобные или лечебные травы, то про лопух в этом контексте вспоминают редко. Тем не менее этот сорняк очень полезен, так как его употребление способствует выработке противоонкологического иммунитета, а также помогает облегчить состояние при экземе и других кожных болезнях. А еще лопух может снять отеки, убрать кисты и снизить сахар в крови.

И конечно же, молодые листья лопуха пригодны в пищу — их измельчают в блендере и добавляют в витаминные коктейли, супы и мясные блюда.

Лопух очень полезен, так как его употребление способствует выработке противоонкологического иммунитетаЛопух очень полезен, так как его употребление способствует выработке противоонкологического иммунитета
Лопух очень полезен, так как его употребление способствует выработке противоонкологического иммунитета. Фото: Изображение Midjourney

Иван-чай

Иван-чай узколистный, или кипрей, можно встретить на территории России буквально везде. Это растение содержит дубильные вещества, сапонины, сахар, витамин С и др. Знающие люди готовят из него лечебные настои или отвары, используют сушеные листья для заваривания вместо чая, добавляют свежие листочки в салаты и супы.

Вареные корни иван-чая могут заменить капусту или спаржу, а из сушеных корней готовят муку для приготовления выпечки. Обжаренные же корни растения можно использовать в качестве заменителя кофе.

Иван-чай содержит дубильные вещества, сапонины, сахар, витамин СИван-чай содержит дубильные вещества, сапонины, сахар, витамин С
Иван-чай содержит дубильные вещества, сапонины, сахар, витамин С. Фото: Изображение Midjourney
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