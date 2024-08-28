newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа, 06:34

Published 28 августа, 06:34

Modified 10 сентября, 06:06

Updated 10 сентября, 06:06

Молодая картошка: какими блюдами удивить гостей

Как приготовить молодую картошку? Идеи для вкусного и эффектного угощения

28 августа 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
Молодая картошка: какими блюдами удивить гостей
Август — традиционный сезон блюд из молодой картошки. Рассказываем, как запечь ее в духовке и удивить гостей и домашних вкусными и оригинальными блюдами.

С паприкой

Копченая паприка придаст привычному запеченному блюду особую пикантность — ваши гости наверняка оценят этот оригинальный рецепт!

Вам потребуются:

  • молодой картофель — килограмм;
  • паприка (копченая) — половина столовой ложки;
  • оливковое масло — три столовые ложки;
  • молотый тмин — половина чайной ложки;
  • чеснок (молотый) — половина чайной ложки.

Рецепт

  • Соль смешивается с маслом, паприкой, чесноком и тмином.
  • В массу добавляется розмарин или тимьян — по вкусу.
  • Масса добавляется в картофель, все вместе перемешивается и выкладывается в форму в один слой.

Емкость с картофелем ставится в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на полчаса.

С кабачками

Это вкусное блюдо легко приготовить из урожая, который вы уже наверняка успели собрать в вашем огороде. Быстро и очень просто!

Вам потребуются:

  • молодой картофель — один килограмм;
  • морковь — две штуки;
  • кабачки — две штуки;
  • растительное масло — 100 мл.

Рецепт

  • Промыть картошку под водой, снять кожицу.
  • Морковь и кабачки нарезать в виде небольших кружков, нарезать лук.
  • Овощи перемешать с солью, маслом, приправой, положить в форму, а сверху прикрыть крышкой или тонким слоем фольги.

В таком виде овощи отправляются в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и остаются в ней в течение получаса. Далее с формы нужно будет снять фольгу или крышку и оставить запекаться еще на десять минут.

С творогом

Блюдо, обладающее удивительно нежным и тонким вкусом, сытное и простое в приготовлении.

Вам потребуются:

  • картошка — один килограмм;
  • творог — 200 г;
  • сыр — 200 г;
  • пшеничная мука — две столовые ложки;
  • сливочное масло — две столовые ложки;
    молоко — 400 мл.

Рецепт

  • Картошка тщательно промывается под водой, с нее снимается кожа.
  • Картошка отваривается в течение десяти минут, после чего нужно слить жидкость.
    Сыр и творог натираются.
  • На сковороду кладется масло, растапливается, далее добавляется мука и обжаривается в течение пары минут.
  • В сковородку вливается молоко, в процессе массу нужно перемешивать, через пару минут сковорода снимается с плиты.
  • В полученную массу добавляются творог, сыр, соль, все вместе тщательно перемешивается.
  • Картофель выкладывается в форму и заливается массой.

Далее емкость с картофелем отправляется в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и остается там в течение получаса.

Читайте также:
Ароматный пирог с лисичками и картошкой: простой рецепт за 1 час10 необычных рецептов с огурцами: от огуречного фреша до гаспачоГреческий соус для шашлыка и картофеля-фри Цацики — всего за 5 минут!
#Еда#Рецепт#Рецепты
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика