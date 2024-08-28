Как приготовить молодую картошку? Идеи для вкусного и эффектного угощения

Posted 28 августа, 06:34
Published 28 августа, 06:34
Modified 10 сентября, 06:06
Updated 10 сентября, 06:06
Копченая паприка придаст привычному запеченному блюду особую пикантность — ваши гости наверняка оценят этот оригинальный рецепт!
Вам потребуются:
Рецепт
Емкость с картофелем ставится в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на полчаса.
Это вкусное блюдо легко приготовить из урожая, который вы уже наверняка успели собрать в вашем огороде. Быстро и очень просто!
Вам потребуются:
Рецепт
В таком виде овощи отправляются в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и остаются в ней в течение получаса. Далее с формы нужно будет снять фольгу или крышку и оставить запекаться еще на десять минут.
Блюдо, обладающее удивительно нежным и тонким вкусом, сытное и простое в приготовлении.
Вам потребуются:
Рецепт
Далее емкость с картофелем отправляется в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, и остается там в течение получаса.
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