Как научиться все успевать и никого не подводить: советы

Именно ошибки, совершенные на этапе планирования, заставляют вас чувствовать себя уставшим и буквально перегруженным делами. Так что старайтесь своевременно перехватывать проблему и устранять ее — в этом случае успех вам обеспечен. Проверяйте все, в том числе и время, отведенное вами для решения конкретной задачи — на практике может выясниться, что его недостаточно. Делайте новые расчеты, сравнивайте, экспериментируйте — и у вас все получится.