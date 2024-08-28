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Posted 28 августа, 10:04

Published 28 августа, 10:04

Modified 10 сентября, 06:26

Updated 10 сентября, 06:26

Как научиться все успевать и никого не подводить: советы

Как научиться все успевать и никого не подводить: советы

28 августа 2024, 10:04
Фото: Изображение Midjourney
Как научиться все успевать и никого не подводить: советы
Даже с массой дел можно справиться, если распоряжаться собственным временем грамотно и уметь планировать его. Рассказываем, как все успевать, не срывать дедлайны и никого не подводить.

Все дела важны

Если вы отвлекаетесь на неотложные, но мелкие дела, то теряете концентрацию, и в результате ваша продуктивность падает. Так что важно научиться различать важные и срочные дела — от этого будет зависеть ваш успех.

Дело, которое считается срочным, требует максимум внимания. Важное дело — то, которое помогает вам добиваться целей в перспективе, справляться с масштабными проектами. И именно важные дела не нужно откладывать на завтра в пользу срочных.

Попробуйте выделить определенное время для срочных, но не важных дел, например на письма в почте, и концентрируйтесь на важном.

Попробуйте выделить определенное время для срочных, но не важных делПопробуйте выделить определенное время для срочных, но не важных дел
Попробуйте выделить определенное время для срочных, но не важных дел. Фото: 1MI

От маленького к большому

Большой проект будет вам по плечу, если вы раздробите его на этапы и пункты. В этом случае все будет под вашим контролем. Как следует подумайте над каждым из таких этапов, составьте подробный план, а затем обозначайте дедлайны. Эффективная стратегия — выделять час или полчаса на один этап. Если это требует больше времени, смело разбивайте этап на пункты.

Сроки в этом случае будут жесткими, и вам придется искать максимально продуктивные методы работы, чтобы справиться со всем запланированным. И это принесет отличный результат.

Большой проект будет вам по плечу, если вы раздробите его на этапы и пунктыБольшой проект будет вам по плечу, если вы раздробите его на этапы и пункты
Большой проект будет вам по плечу, если вы раздробите его на этапы и пункты. Фото: Изображение Midjourney

Охрана времени

Ваше рабочее время должно быть посвящено исключительно работе. Так что придется научиться отказывать близким, знакомым, которые будут просить вас заняться их личными задачами в ваше рабочее время. Только в этом случае у вас будет шанс сконцентрироваться на рабочих моментах.

Учитесь отражать попытки втягивать вас в те дела, на которые у вас объективно нет времени. Да, научиться говорить «нет» не так просто, однако сделать это придется, ведь цена вопроса — ваше душевное равновесие и стабильная нервная система.

Учитесь отражать попытки втягивать вас в те дела, на которые у вас объективно нет времениУчитесь отражать попытки втягивать вас в те дела, на которые у вас объективно нет времени
Учитесь отражать попытки втягивать вас в те дела, на которые у вас объективно нет времени. Фото: Изображение Midjourney

Именно ошибки, совершенные на этапе планирования, заставляют вас чувствовать себя уставшим и буквально перегруженным делами. Так что старайтесь своевременно перехватывать проблему и устранять ее — в этом случае успех вам обеспечен. Проверяйте все, в том числе и время, отведенное вами для решения конкретной задачи — на практике может выясниться, что его недостаточно. Делайте новые расчеты, сравнивайте, экспериментируйте — и у вас все получится.

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