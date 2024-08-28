Как научиться все успевать и никого не подводить: советы

Posted 28 августа, 10:04
Published 28 августа, 10:04
Modified 10 сентября, 06:26
Updated 10 сентября, 06:26
Если вы отвлекаетесь на неотложные, но мелкие дела, то теряете концентрацию, и в результате ваша продуктивность падает. Так что важно научиться различать важные и срочные дела — от этого будет зависеть ваш успех.
Дело, которое считается срочным, требует максимум внимания. Важное дело — то, которое помогает вам добиваться целей в перспективе, справляться с масштабными проектами. И именно важные дела не нужно откладывать на завтра в пользу срочных.
Попробуйте выделить определенное время для срочных, но не важных дел, например на письма в почте, и концентрируйтесь на важном.
Большой проект будет вам по плечу, если вы раздробите его на этапы и пункты. В этом случае все будет под вашим контролем. Как следует подумайте над каждым из таких этапов, составьте подробный план, а затем обозначайте дедлайны. Эффективная стратегия — выделять час или полчаса на один этап. Если это требует больше времени, смело разбивайте этап на пункты.
Сроки в этом случае будут жесткими, и вам придется искать максимально продуктивные методы работы, чтобы справиться со всем запланированным. И это принесет отличный результат.
Ваше рабочее время должно быть посвящено исключительно работе. Так что придется научиться отказывать близким, знакомым, которые будут просить вас заняться их личными задачами в ваше рабочее время. Только в этом случае у вас будет шанс сконцентрироваться на рабочих моментах.
Учитесь отражать попытки втягивать вас в те дела, на которые у вас объективно нет времени. Да, научиться говорить «нет» не так просто, однако сделать это придется, ведь цена вопроса — ваше душевное равновесие и стабильная нервная система.
Именно ошибки, совершенные на этапе планирования, заставляют вас чувствовать себя уставшим и буквально перегруженным делами. Так что старайтесь своевременно перехватывать проблему и устранять ее — в этом случае успех вам обеспечен. Проверяйте все, в том числе и время, отведенное вами для решения конкретной задачи — на практике может выясниться, что его недостаточно. Делайте новые расчеты, сравнивайте, экспериментируйте — и у вас все получится.
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