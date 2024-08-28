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Posted 28 августа, 09:14

Published 28 августа, 09:14

Modified 10 сентября, 05:48

Updated 10 сентября, 05:48

Что подарить на день рождения маме, которой «ничего не надо»

Что подарить маме, если она говорит, что ей ничего не нужно? 10 лучших идей для подарка на день рождения

28 августа 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
Что подарить на день рождения маме, которой «ничего не надо»
Когда наши мамы затрудняются с выбором подарка или не хотят обременять нас лишними хлопотами, они отговариваются фразой «ничего не дарите, у меня все есть». И все же очень хочется порадовать их презентом. Сегодняшняя подборка — для тех, кто боится ошибиться с подарком для мамы.

Растения

Большинство женщин, особенно возрастных, очень любят что-нибудь выращивать. Подарите маме комнатный цветок и точно не прогадаете. Если же у нее нет времени на заботу о растении, обойдитесь красивым букетом.

Подарите маме комнатный цветок и точно не прогадаетеПодарите маме комнатный цветок и точно не прогадаете
Подарите маме комнатный цветок и точно не прогадаете. Фото: Изображение Midjourney

День красоты

Погрузившись в хлопоты, мамы часто забывают о том, что они женщины. Подарите радость ухода за собой — сертификат на поход в SPA-салон. Хорошо, если процедура будет не конкретная, а на выбор самой мамы.

Подарите радость ухода за собой — сертификат на поход в SPA-салонПодарите радость ухода за собой — сертификат на поход в SPA-салон
Подарите радость ухода за собой — сертификат на поход в SPA-салон. Фото: Изображение Midjourney

Путешествие

Если есть возможность, подарите маме поездку. Неважно, будет ли это неделя в турецком отеле или выходные в соседнем регионе. Главное — новые впечатления. Однако для возрастных мам лучше всего будет поездка в санаторий, где можно и отдохнуть, и укрепить здоровье.

Если есть возможность, подарите маме поездкуЕсли есть возможность, подарите маме поездку
Если есть возможность, подарите маме поездку. Фото: Изображение Midjourney

Ювелирные изделия

Статусной даме не помешает красивое золотое украшение. Если она предпочитает серебро — тоже отлично. Побалуйте ее брошью, браслетом или серьгами.

Статусной даме не помешает красивое золотое украшениеСтатусной даме не помешает красивое золотое украшение
Статусной даме не помешает красивое золотое украшение. Фото: Изображение Midjourney

Вечеринка

Организация праздника — дело хлопотное, поэтому не поручайте его маме. Создайте для нее вечеринку-сюрприз: пригласите аниматоров в костюмах, закажите зал в кафе или домик на базе отдыха. Соберите родных и займитесь угощениями.

Организация праздника — дело хлопотное, поэтому не поручайте его мамеОрганизация праздника — дело хлопотное, поэтому не поручайте его маме
Организация праздника — дело хлопотное, поэтому не поручайте его маме. Фото: Изображение Midjourney

Набор для рукоделия

Подарите маме интересный набор, с помощью которого она сможет освоить новое хобби. Или порадуйте материалами для уже существующего рукоделия: нитками мулине, красками, формами для выпечки.

Подарите маме интересный набор, с помощью которого она сможет освоить новое хоббиПодарите маме интересный набор, с помощью которого она сможет освоить новое хобби
Подарите маме интересный набор, с помощью которого она сможет освоить новое хобби. Фото: 1MI

Бытовая техника

Прекрасный подарок — кухонный помощник в виде посудомоечной машины, мультиварки или комбайна. Техника поможет освободить время для отдыха и любимых хобби.

Прекрасный подарок — кухонный помощник в виде посудомоечной машины, мультиварки или комбайнаПрекрасный подарок — кухонный помощник в виде посудомоечной машины, мультиварки или комбайна
Прекрасный подарок — кухонный помощник в виде посудомоечной машины, мультиварки или комбайна. Фото: Изображение Midjourney

Уютные вещи

Окружите маму теплом и заботой с помощью уютных вещей: мягкого пледа, комфортного кресла, термокружки, ароматических свечей или симпатичного светильника. Можете собрать целое уютное комбо.

Окружите маму теплом и заботой с помощью уютных вещей: мягкого пледа, комфортного кресла, термокружкиОкружите маму теплом и заботой с помощью уютных вещей: мягкого пледа, комфортного кресла, термокружки
Окружите маму теплом и заботой с помощью уютных вещей: мягкого пледа, комфортного кресла, термокружки. Фото: Изображение Midjourney

Спортинвентарь

Если мама ведет активный образ жизни, подарите ей новый тренажер, красивую спортивную форму, фитнес-резинки или другие полезные вещи из магазина спортивных товаров.

Если мама ведет активный образ жизни, подарите ей новый тренажер, красивую спортивную формуЕсли мама ведет активный образ жизни, подарите ей новый тренажер, красивую спортивную форму
Если мама ведет активный образ жизни, подарите ей новый тренажер, красивую спортивную форму. Фото: Изображение Midjourney
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#Елена Гончарова#Общество#Дети#Праздники#Все материалы авторов#Родители#Подарки
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