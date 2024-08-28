Что подарить маме, если она говорит, что ей ничего не нужно? 10 лучших идей для подарка на день рождения

Posted 28 августа, 09:14
Published 28 августа, 09:14
Modified 10 сентября, 05:48
Updated 10 сентября, 05:48
Большинство женщин, особенно возрастных, очень любят что-нибудь выращивать. Подарите маме комнатный цветок и точно не прогадаете. Если же у нее нет времени на заботу о растении, обойдитесь красивым букетом.
Погрузившись в хлопоты, мамы часто забывают о том, что они женщины. Подарите радость ухода за собой — сертификат на поход в SPA-салон. Хорошо, если процедура будет не конкретная, а на выбор самой мамы.
Если есть возможность, подарите маме поездку. Неважно, будет ли это неделя в турецком отеле или выходные в соседнем регионе. Главное — новые впечатления. Однако для возрастных мам лучше всего будет поездка в санаторий, где можно и отдохнуть, и укрепить здоровье.
Статусной даме не помешает красивое золотое украшение. Если она предпочитает серебро — тоже отлично. Побалуйте ее брошью, браслетом или серьгами.
Организация праздника — дело хлопотное, поэтому не поручайте его маме. Создайте для нее вечеринку-сюрприз: пригласите аниматоров в костюмах, закажите зал в кафе или домик на базе отдыха. Соберите родных и займитесь угощениями.
Подарите маме интересный набор, с помощью которого она сможет освоить новое хобби. Или порадуйте материалами для уже существующего рукоделия: нитками мулине, красками, формами для выпечки.
Прекрасный подарок — кухонный помощник в виде посудомоечной машины, мультиварки или комбайна. Техника поможет освободить время для отдыха и любимых хобби.
Окружите маму теплом и заботой с помощью уютных вещей: мягкого пледа, комфортного кресла, термокружки, ароматических свечей или симпатичного светильника. Можете собрать целое уютное комбо.
Если мама ведет активный образ жизни, подарите ей новый тренажер, красивую спортивную форму, фитнес-резинки или другие полезные вещи из магазина спортивных товаров.
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