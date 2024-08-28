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Posted 28 августа, 11:35

Published 28 августа, 11:35

Modified 10 сентября, 06:30

Updated 10 сентября, 06:30

7 личных тайн, которые стоит держать при себе: что никогда не рассказывать никому

7 личных тайн, которые стоит держать при себе: что никогда не рассказывать никому

28 августа 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Есть вещи, о которых лучше молчать даже в кругу близких.
  1. Пароли и логины
    Не делитесь своими паролями и логинами, даже намекая на них. Это может использовать злоумышленник или недоброжелательный знакомый.
  2. Чужие секреты
    Не раскрывайте чужие тайны, доверие — это основа отношений.
  3. Доходы
    Сколько вы зарабатываете, должно оставаться вашим личным делом. Это может вызвать зависть или неловкость у других.
  4. Расходы
    Как и доходы, ваши траты лучше держать при себе. Это может создать неправильное впечатление о вашем финансовом положении.
  5. Планы на будущее
    Не спешите рассказывать о своих планах, чтобы не потерять мотивацию и не вызвать ненужную критику.
  6. Здоровье
    О своих проблемах со здоровьем говорите только с теми, кто должен об этом знать, чтобы избежать ненужного беспокойства или изменения отношения к вам.
  7. Личные проблемы
    Делитесь ими только с самыми близкими, чтобы не стать объектом критики или манипуляций, написал журнал Psychologies.ru.
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#Ольга Земскова#Все материалы авторов#Психология
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