В Красноярский край на выходные: топ-3 идей поездок

Этот природный парк находится в южной части региона, примерно в 500 км от Красноярска. И здесь есть что посмотреть — прекрасная природа, поражающая своим величием. Любители активного отдыха могут отправиться на рыбалку, прогулку верхом или даже взобраться на гору, отправиться в сплав по рекам или провести время на местной базе отдыха, например в палаточном лагере.