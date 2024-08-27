newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа, 12:39

Published 27 августа, 12:39

Modified 10 сентября, 06:27

Updated 10 сентября, 06:27

В Красноярский край на выходные: топ-3 идей поездок

27 августа 2024, 12:39
Начало сентября — лучшее время для того, чтобы открыть для себя удивительный и живописный Красноярский край. Рассказываем, как можно провести время интересно, если в вашем распоряжении только выходные.

Поход

В Красноярском крае масса возможностей для активного отдыха. В числе наиболее интересных вариантов — поход по Манской петле. Это очень живописное место, маршрут составляет порядка пяти километров и проходит вдоль скал. Путешественники поднимаются на утес, откуда можно полюбоваться великолепной природой, увидеть своими глазами бескрайнюю тайгу.

Можно отправиться в поход и по Кутурчинскому Белогорью — это горный хребет, который от Красноярска отделяют 200 км. Здесь можно погулять, сплавиться по реке и, конечно же, полюбоваться красивой природой.

Дивногорск

До Дивногорска из Красноярска можно добраться на автомобиле и даже на электричке, путь занимает максимум час. В Дивногорске стоит посетить местную смотровую площадку — она называется Царь-рыба, увидеть своими глазами реку Енисей.

В Дивногорске очень красивая набережная, на ней растут сосны. Основная достопримечательность — мотоцикл, на котором в период СССР ездили милиционеры. Обязательно стоит посетить и легендарную Красноярскую ГЭС, одну из самых мощных в стране. Самым везучим путешественникам удается посмотреть на водосброс — незабываемое зрелище!

Природный парк «Ергаки»

Этот природный парк находится в южной части региона, примерно в 500 км от Красноярска. И здесь есть что посмотреть — прекрасная природа, поражающая своим величием. Любители активного отдыха могут отправиться на рыбалку, прогулку верхом или даже взобраться на гору, отправиться в сплав по рекам или провести время на местной базе отдыха, например в палаточном лагере.

На территории природного парка есть достопримечательность — скальная гряда «Спящий Саян». Она действительно напоминает фигуру спящего человека. С этой достопримечательностью связана интересная легенда, согласно которой Саян должен проснуться тогда, когда в мире будет нарушена гармония зла и добра.

Также в природном парке есть уникальный Каменный город, по которому можно долго бродить, рассматривая удивительные скульптуры, созданные самой природой. Путешественникам стоит побывать на Мраморном водопаде, пике Птица, увидеть своими глазами скалу Кит и посетить озеро Светлое.

Читайте также:
Отдых в Северной Осетии в 2024 году: что попробовать и что привезтиПутешествие в Калининград на поезде: опыт нашего редактораДо жути: самые страшные и пугающие достопримечательности в России
#Мария Казак#Путешествия#Россия#Отдых#Все материалы авторов#Отпуск
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика