В Красноярский край на выходные: топ-3 идей поездок

Posted 27 августа, 12:39
Published 27 августа, 12:39
Modified 10 сентября, 06:27
Updated 10 сентября, 06:27
В Красноярском крае масса возможностей для активного отдыха. В числе наиболее интересных вариантов — поход по Манской петле. Это очень живописное место, маршрут составляет порядка пяти километров и проходит вдоль скал. Путешественники поднимаются на утес, откуда можно полюбоваться великолепной природой, увидеть своими глазами бескрайнюю тайгу.
Можно отправиться в поход и по Кутурчинскому Белогорью — это горный хребет, который от Красноярска отделяют 200 км. Здесь можно погулять, сплавиться по реке и, конечно же, полюбоваться красивой природой.
До Дивногорска из Красноярска можно добраться на автомобиле и даже на электричке, путь занимает максимум час. В Дивногорске стоит посетить местную смотровую площадку — она называется Царь-рыба, увидеть своими глазами реку Енисей.
В Дивногорске очень красивая набережная, на ней растут сосны. Основная достопримечательность — мотоцикл, на котором в период СССР ездили милиционеры. Обязательно стоит посетить и легендарную Красноярскую ГЭС, одну из самых мощных в стране. Самым везучим путешественникам удается посмотреть на водосброс — незабываемое зрелище!
Этот природный парк находится в южной части региона, примерно в 500 км от Красноярска. И здесь есть что посмотреть — прекрасная природа, поражающая своим величием. Любители активного отдыха могут отправиться на рыбалку, прогулку верхом или даже взобраться на гору, отправиться в сплав по рекам или провести время на местной базе отдыха, например в палаточном лагере.
На территории природного парка есть достопримечательность — скальная гряда «Спящий Саян». Она действительно напоминает фигуру спящего человека. С этой достопримечательностью связана интересная легенда, согласно которой Саян должен проснуться тогда, когда в мире будет нарушена гармония зла и добра.
Также в природном парке есть уникальный Каменный город, по которому можно долго бродить, рассматривая удивительные скульптуры, созданные самой природой. Путешественникам стоит побывать на Мраморном водопаде, пике Птица, увидеть своими глазами скалу Кит и посетить озеро Светлое.
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