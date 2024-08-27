Три ПП-завтрака из овсянки вместо надоевшей каши

Posted 27 августа, 03:25
Published 27 августа, 03:25
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Такие блинчики внесут разнообразие в ваше утреннее меню и не испортят фигуру, ну, а дети съедят их с большим удовольствием. Кстати, если готовой овсяной муки у вас нет, можно перемолоть в блендере овсяные хлопья — получится великолепный аналог.
Приготовление:
2 яйца слегка взбить с 1 ч. л. сахара, добавить 1 ч. л. разрыхлителя, 250 мл молока — все тщательно перемешать. Добавить 1 ст. л. растительного масла и 300 г овсяной муки. Должно получиться блинное тесто. Выпекайте блинчики на хорошо разогретой сковороде до румяности. Подавайте со свежими ягодами или любимым вареньем.
Злаки, семечки и орехи — прекрасный способ перекусить, чтобы насытиться и получить заряд энергии. Такие протеиновые батончики идеальны для детского полдника в школе.
Приготовление:
5 ст. ложек овсяных хлопьев, горсть крупно порубленных орехов (грецкие, кешью, миндаль), горсть семечек (подсолнечные, тыквенные, льняное семя) смешать в небольшой миске. Добавить молока на глаз — так, чтобы получилась густая масса. Сюда же ввести 4 ст. л. арахисовой или любой ореховой пасты. Тщательно перемешать и выложить массу на пищевую пленку. Сформировать пласт шириной 2-3 см. Завернуть в пленку и положить на 2-3 часа в морозильник. Достаньте, разверните пленку и нарежьте на батончики среднего размера. при желании их можно окунуть в растопленный шоколад, после чего опять положить в холодильник.
Для тех, кто не любит обильно завтракать, но мечтает о бодрости и энергии, отлично подойдет вариант со смузи. Готовится такой напиток всего 5 минут, зато заряжает он надолго. Кроме малины можно положить любые вкусные ягоды.
Приготовление:
Четверть стакана овсяных хлопьев, один очищенный банан, горсть малины, 150 мл молока и столько же классического йогурта без добавок. Все взбить блендером до получения густого напитка нежно-розового оттенка. Разлейте по стаканам.
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