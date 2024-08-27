Три ПП-завтрака из овсянки вместо надоевшей каши

5 ст. ложек овсяных хлопьев, горсть крупно порубленных орехов (грецкие, кешью, миндаль), горсть семечек (подсолнечные, тыквенные, льняное семя) смешать в небольшой миске. Добавить молока на глаз — так, чтобы получилась густая масса. Сюда же ввести 4 ст. л. арахисовой или любой ореховой пасты. Тщательно перемешать и выложить массу на пищевую пленку. Сформировать пласт шириной 2-3 см. Завернуть в пленку и положить на 2-3 часа в морозильник. Достаньте, разверните пленку и нарежьте на батончики среднего размера. при желании их можно окунуть в растопленный шоколад, после чего опять положить в холодильник.