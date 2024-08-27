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Posted 27 августа, 03:25

Published 27 августа, 03:25

Modified 10 сентября, 06:16

Updated 10 сентября, 06:16

Три ПП-блюда из овсянки

Три ПП-завтрака из овсянки вместо надоевшей каши

27 августа 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney
Три ПП-блюда из овсянки
Овсянка на завтрак — это очень полезно. Но что делать, если повторяющийся изо дня в день завтрак порядком приелся? Тогда пересматриваем меню, вычеркиваем из него овсяную кашу и вводим новые блюда из овсянки — по-прежнему полезные, но еще вкуснее.

Диетические блинчики из овсяной муки

Такие блинчики внесут разнообразие в ваше утреннее меню и не испортят фигуру, ну, а дети съедят их с большим удовольствием. Кстати, если готовой овсяной муки у вас нет, можно перемолоть в блендере овсяные хлопья — получится великолепный аналог.

Приготовление:

2 яйца слегка взбить с 1 ч. л. сахара, добавить 1 ч. л. разрыхлителя, 250 мл молока — все тщательно перемешать. Добавить 1 ст. л. растительного масла и 300 г овсяной муки. Должно получиться блинное тесто. Выпекайте блинчики на хорошо разогретой сковороде до румяности. Подавайте со свежими ягодами или любимым вареньем.

Из овсянки можно приготовить восхитительные блинчикиИз овсянки можно приготовить восхитительные блинчики
Из овсянки можно приготовить восхитительные блинчики. Фото: Изображение Midjourney
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Протеиновый батончик с овсяными хлопьями и орехами

Злаки, семечки и орехи — прекрасный способ перекусить, чтобы насытиться и получить заряд энергии. Такие протеиновые батончики идеальны для детского полдника в школе.

Приготовление:

5 ст. ложек овсяных хлопьев, горсть крупно порубленных орехов (грецкие, кешью, миндаль), горсть семечек (подсолнечные, тыквенные, льняное семя) смешать в небольшой миске. Добавить молока на глаз — так, чтобы получилась густая масса. Сюда же ввести 4 ст. л. арахисовой или любой ореховой пасты. Тщательно перемешать и выложить массу на пищевую пленку. Сформировать пласт шириной 2-3 см. Завернуть в пленку и положить на 2-3 часа в морозильник. Достаньте, разверните пленку и нарежьте на батончики среднего размера. при желании их можно окунуть в растопленный шоколад, после чего опять положить в холодильник.

Эти смузи и батончик придутся по вкусу детямЭти смузи и батончик придутся по вкусу детям
Эти смузи и батончик придутся по вкусу детям. Фото: Изображение Midjourney

Смузи с овсяными хлопьями, бананами и малиной

Для тех, кто не любит обильно завтракать, но мечтает о бодрости и энергии, отлично подойдет вариант со смузи. Готовится такой напиток всего 5 минут, зато заряжает он надолго. Кроме малины можно положить любые вкусные ягоды.

Приготовление:

Четверть стакана овсяных хлопьев, один очищенный банан, горсть малины, 150 мл молока и столько же классического йогурта без добавок. Все взбить блендером до получения густого напитка нежно-розового оттенка. Разлейте по стаканам.

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#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов
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