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Posted 27 августа, 05:08

Published 27 августа, 05:08

Modified 10 сентября, 06:15

Updated 10 сентября, 06:15

Сырные палочки как в «Макдаке» — готовим дома за 5 минут

Сырные палочки как в «Макдаке» — готовим дома за 5 минут

27 августа 2024, 05:08
Фото: Изображение Midjourney
Сырные палочки как в «Макдаке» — готовим дома за 5 минут
«Макдональдс» ушел, но оставил после себя кучу приятных гастрономических воспоминаний. Одно из них — жареные сырные палочки, панированные в сухарях. Хрустящие, сытные и невероятно вкусные. Кстати, сделать такие дома — пара пустяков.

Для приготовления сырных палочек нам понадобится буквально минимум продуктов, которые найдутся у каждого в холодильнике.

Ингредиенты

  • 200 граммов твердого сыра
  • 2 яйца
  • 150 граммов панировочных сухарей
  • соль, специи по вкусу
Все продукты для этого лакомства легко найти в холодильникеВсе продукты для этого лакомства легко найти в холодильнике
Все продукты для этого лакомства легко найти в холодильнике. Фото: Изображение Midjourney
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Приготовление

Нарезать брусочками сыр. Сыр, на самом деле, можно брать любой, главное — чтобы он хорошо плавился при высокой температуре. Для тех, кто хочет, чтобы сырная начинка была очень нежной и буквально таяла во рту, можно использовать моцареллу.

Смешать панировочные сухари с солью и специями (паприка, черный перец).

Слегка взбить яйца в небольшой миске.

Каждый брусок сыра окунаем в яичную смесь, а потом обваливаем в сухарях, чтобы они покрывали его плотным слоем.

Затем окунаем палочки в кипящее масло и жарим до появления золотистого цвета. Готовые палочки выкладываем на салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Подавать теплыми с сырным или томатным соусом.

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Наслаждаемся любимым вкусом. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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