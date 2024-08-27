Сырные палочки как в «Макдаке» — готовим дома за 5 минут

Нарезать брусочками сыр. Сыр, на самом деле, можно брать любой, главное — чтобы он хорошо плавился при высокой температуре. Для тех, кто хочет, чтобы сырная начинка была очень нежной и буквально таяла во рту, можно использовать моцареллу.