Сырные палочки как в «Макдаке» — готовим дома за 5 минут

Posted 27 августа, 05:08
Published 27 августа, 05:08
Modified 10 сентября, 06:15
Updated 10 сентября, 06:15
Для приготовления сырных палочек нам понадобится буквально минимум продуктов, которые найдутся у каждого в холодильнике.
Ингредиенты
Приготовление
Нарезать брусочками сыр. Сыр, на самом деле, можно брать любой, главное — чтобы он хорошо плавился при высокой температуре. Для тех, кто хочет, чтобы сырная начинка была очень нежной и буквально таяла во рту, можно использовать моцареллу.
Смешать панировочные сухари с солью и специями (паприка, черный перец).
Слегка взбить яйца в небольшой миске.
Каждый брусок сыра окунаем в яичную смесь, а потом обваливаем в сухарях, чтобы они покрывали его плотным слоем.
Затем окунаем палочки в кипящее масло и жарим до появления золотистого цвета. Готовые палочки выкладываем на салфетку, чтобы впитался лишний жир.
Подавать теплыми с сырным или томатным соусом.
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