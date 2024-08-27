Жизнь и судьба Эдит Пиаф: провал карьеры в Америке, трагическая любовь и борьба с болезнями

Posted 27 августа, 09:04
Published 27 августа, 09:04
Modified 10 сентября, 05:29
Updated 10 сентября, 05:29
Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года холодной зимней ночью. Ее мать была одна, когда начались родовые схватки. Она вышла на улицу, чтобы поймать такси, но было слишком поздно. Ребенок был на подходе, и двое находившихся поблизости полицейских помогли принять роды прямо на тротуаре.
Мать будущей звезды была певицей — пела в кафе и других местах. Она оставила свою дочь на воспитание бабушке по отцовской линии, которая была хозяйкой борделя в Нормандии. Эдит ослепла в 6 лет, поэтому ее бабушка отправилась с ней в Лизье, чтобы попросить святую Терезу исцелить внучку. Ее зрение чудесным образом восстановилось и именно в это время она начает верить в Бога.
Отец Эдит показывал акробатические трюки перед кафе на улицах Парижа. Когда девочке было двенадцать лет, ее отец приехал, чтобы забрать ее у бабушки. Дочь присоединилась к своему отцу и начала петь на улицах, зарабатывая этим на жизнь. Именно в это время владелец элитного ночного клуба Луи Лепли услышал, как она поет на улице, и сказал:
«Это не то место, где ты можешь петь с таким голосом».
Это был первый контракт, который она получила. Он также дал ей сценический псевдоним — Эдит Пиаф.
«Ты напоминаешь мне маленького воробушка, который поет на улицах Парижа».
Именно уникальный талант вывел ее с улицы в центр внимания, имя и карьера Эдит Пиаф начали расти. Она была талантливой актрисой, но пение было ее силой и ее жизнью. У нее появились личные композиторы, и в конце концов она стала самой известной французской певицей в мире. С ее славой пришло богатство, которое тратилось свободно. Она была очень щедра по отношению к своему окружению, имея при этом большой штат сотрудников, дома и машины.
Пиаф сошла с борта трансатлантического лайнера Queen Elizabeth на Манхэттене 1 октября 1947 года, готовая начать свое американское турне. Когда журналист спросил, с кем она хотела бы встретиться в первую очередь, она нагло ответила:
«С Эйнштейном, но у меня нет номера его телефона».
Но по прибытии в Нью-Йорк Пиаф обнаружила, насколько ожидания американской публики отличались от ее собственных. Первое выступление состоялось в кабаре Playhouse на 48й улице, 30 октября 1947 года.
Однако, к сожалению, Пиаф и новая публика не поладили. Американцы ожидали «маленькую женщину из Парижа с перьями», похожую на Зизи Жанмер из шоу в стиле Бродвея, выступающую с блеском и гламуром. Они были огорчены, увидев миниатюрную певицу (ее рост 1 м. 47 см.), одетую в строгое черное платье и поющую меланхоличные песни на французском, которого они совершенно не понимали.
«Я не нравлюсь американцам, они находят меня депрессивной», — сказала она после концерта.
Только после того, как критик Вирджил Томпсон опубликовал восторженную рецензию, восхваляющую «феномен Пиаф» в New York Herald Tribune 2 ноября 1947 года, первоначальное фиаско было объявлено триумфом.
Тогда Пиаф начала петь на английском языке. Это решение оказалось правильным, поскольку затем она подписала контракт на несколько месяцев работы в «Версале» — одном из самых шикарных нью-йоркских кабаре на 50-й улице.
Ее шоу имело безудержный успех. Как выразился Томпсон: «Толпа вскарабкалась на столы, чтобы поаплодировать». Шли месяцы, Пиаф обретала уверенность в себе и развивала свой стиль, сочетая интенсивное присутствие на сцене с неподражаемой эмоциональной силой, которая резонировала со страданиями мира, начиная с ее собственного. Этот же критик, который собственноручно проложил дорогу популярности француженке, сказал:
«Каждый раз, когда она поет, у вас возникает ощущение, что она в последний раз вырывает свою душу из тела».
Возможно, это потому, что все ее песни затрагивают одну и ту же тему: горький конец любви. Американцы вскоре подсели на ее песни, особенно на «Жизнь в розе» (1946). Мгновенный успех этой конкретной песни привел к тому, что Пиаф была приглашена на сцену в известную телепрограмму «Шоу Эда Салливана». Здесь она познакомилась со многими знаменитостями, в том числе с гигантом американского кинематографа Орсоном Уэллсом, певицей Джуди Гарленд и, конечно же, актрисой Марлен Дитрих, с которой у нее завязалась тесная дружба.
Именно в это время, на пике своей карьеры, Пиаф начала встречаться с Марселем Серданом, прозванным «Марокканской бомбилой». Звезда американского бокса завоевывал призовые места, а в сентябре 1948 года выиграл чемпионат мира в среднем весе, победив Тони Зейла в Нью-Йорке.
Узнав имя певицы на уличном плакате, чемпион по боксу решил пойти и посмотреть ее выступление в Версале. На самом деле он заранее связался с ней, сказав:
«Мы двое французов в Соединенных Штатах. Давай поужинаем вместе».
По словам биографа Роберта Беллере «они встретились в ресторане в пригороде Нью-Йорка, Эдит была мгновенно очарована. Они завязали любовные отношения в октябре 1947 года». Роман между «королем ринга и королевой шансона» был мгновенным и экспрессивным. Пиаф писала ему страстные любовные письма:
«Мой дорогой, как я люблю тебя… Любовь моя, тебе никогда не представить, насколько сильна моя любовь к тебе […]. Я хочу жить только радиз тебя, того, кого я обожаю».
Именно для него она написала песню, имевшую невероятный успех, «Гимн любви» (1948) на музыку Маргарет Монно: «Если однажды ты когда-нибудь исчезнешь…». Но счастье Пиаф всегда было мимолетным.
Сердан проиграл свой титул чемпиона мира Джейку Ламотте в Нью-Йорке 22 июня 1949 года и любимому Пиаф пришлось остался во Франции, чтобы продолжить тренировки.
Оставшись одна в Нью-Йорке, Эдит умоляла Сердан сесть на самолет, а не на яхту, чтобы они скорее встретились. Хотя Сердан до ужаса боялся летать, 27 октября 1949 года он набрался смелости и сел на рейс Париж — Нью-Йорк авиакомпании Air France. Самолет Lockheed Constellation потерпел крушение во время полета над Азорским архипелагом, на горе Пико острова Со-Мигель. Выживших не было.
Когда импресарио Луи Барьеро разбудил певицу трагической новостью, Пиаф чуть не сошла с ума. Она начала выкрикивать его имя как одержимая. Несмотря на свои страдания, Эдит настояла на продолжении своего турне, как и планировалось. В Версале в тот же вечер, потрясенная эмоциями, она с трудом поднялась на сцену и объявила зрителям:
«Сейчас я спою песню только для Марселя Сердана».
«Гимн любви» прозвучал в тот вечер как никогда раньше. Несмотря на рыдания, ее голос был потрясающим. В конце песни, переполненная эмоциями, Пиаф рухнула на сцену.
Безутешная Пиаф остригла волосы в знак траура и обратилась к медиуму, чтобы тот попытался связаться со своим ушедшим возлюбленным. Она больше никогда не встречала любовь, несмотря на то, что в последующие годы у нее сменилось несколько мужчин.
После траура Эдит вышла замуж за французского певца Жака Пиллса в 1952 году. Он написал для нее песню «Je t'ai dans la peau», хотя это признание в любви не помешало ей развестись с ним четыре года спустя. А когда ее новый возлюбленный, Шарль Дюмон, сочинил музыку к «Прекрасной истории любви» в декабре 1960 года к текстам Пиаф, она посвятила эту песню Марселю Сердану.
Пиаф совершила свое последнее американское турне в январе 1957 года. Из-за того, что ее здоровье быстро ухудшалось из-за злоупотребления алкоголем и морфием, руки были деформированы ревматизмом, а лицо распухло от кортизона, пение превратилось в мучение. Ничуть не смутившись, она продолжила свои выступления и в 1959 году, хотя несколько раз падала в обморок на сцене.
Тео Сарапо был ее вторым и последним мужем. Она вышла за него замуж в 1962 году и была с ним в браке вплоть до своей смерти.
Эдит Пиаф хотела умереть, распевая на сцене, но она ушла 10 октября 1963 года в возрасте 47 лет в Грассе от аневризмы в голове. Ее тайно привезли муж Тео Сарапо и медсестра Симоной Маргантен в Париж, где она получила свои последние почести от миллионов людей, пришедших попрощаться с ней в последний раз.
Прошло более шестидесяти лет после смерти Эдит, а она остается легендой во Франции и во всем мире. Она была похоронена на кладбище Пер-Лашез в Париже. Ее муж, Тео Сарапо, был похоронен рядом с ней семь лет спустя, когда погиб в автомобильной катастрофе.
Огромная процессия сопровождала ее гроб до кладбища Пер-Лашез, где около 40 000 человек отдали последние почести. Среди них были ее подруга всей жизни Марлен Дитрих и Шарль Азнавур. Церемония не обошлась без драмы. Толкаемый толпой, Бруно Кокатрикс, директор мюзик-холла «Олимпия», даже свалился в могилу. Хьюго Вассал, официальный фотограф Пиаф, запечатлел эту сцену на камеру, заметив: «Она сделала это снова!»
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14