Жизнь и судьба Эдит Пиаф: провал карьеры в Америке, трагическая любовь и борьба с болезнями

Возможно, это потому, что все ее песни затрагивают одну и ту же тему: горький конец любви. Американцы вскоре подсели на ее песни, особенно на «Жизнь в розе» (1946). Мгновенный успех этой конкретной песни привел к тому, что Пиаф была приглашена на сцену в известную телепрограмму «Шоу Эда Салливана». Здесь она познакомилась со многими знаменитостями, в том числе с гигантом американского кинематографа Орсоном Уэллсом, певицей Джуди Гарленд и, конечно же, актрисой Марлен Дитрих, с которой у нее завязалась тесная дружба.