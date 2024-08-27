Стало известно, когда в России подешевеют авиабилеты

В высокий туристический сезон цены на билеты традиционно растут, подчеркивает Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. По его словам, рост варьируется в диапазоне от 25 до 60%, более того, снижения стоимости ждать не стоит и в сентябре, поскольку именно тогда начинается бархатный сезон, и если спрос на отдых будет высоким, то билеты будут такими же дорогими.