Стало известно, когда в России подешевеют авиабилеты

Posted 27 августа, 12:26
Published 27 августа, 12:26
Modified 10 сентября, 06:27
Updated 10 сентября, 06:27
В высокий туристический сезон цены на билеты традиционно растут, подчеркивает Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. По его словам, рост варьируется в диапазоне от 25 до 60%, более того, снижения стоимости ждать не стоит и в сентябре, поскольку именно тогда начинается бархатный сезон, и если спрос на отдых будет высоким, то билеты будут такими же дорогими.
Желающим сэкономить Олег Пантелеев, руководитель агентства «Авиапорт», советует покупать билеты заранее, например, за несколько месяцев, или планировать поездку на низкий сезон. К примеру, уже в ноябре цены на авиабилеты снижаются.
Авиакомпании вынуждены нести внушительные расходы, и часть они пытаются переложить на пассажиров, отмечает Пантелеев.
«Заработная плата членов экипажа растет, дорожает керосин, повышаются сборы», — объясняет Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств РФ.
В качестве еще одной причины повышения стоимости авиабилетов в августе 2024 года в России Олег Пантелеев приводит и динамическое ценообразование.
«Некоторым пассажирам нужно вылетать срочно, и они готовы за такую срочность платить. Авиакомпания, конечно, этим воспользуется», — объясняет Пантелеев.
В более выгодном положении те путешественники, которые предпочитают покупать и бронировать все заранее, например, под отпуск, даты которого им известны. При таком подходе авиабилет можно приобрести по цене ниже, чем даже стоимость самой перевозки.
Кстати, динамическое ценообразование работает и в случае с размещением в отелях. В высокий сезон цены на гостиницы традиционно растут, в низкий — соответственно снижаются, и разница может составлять до тысячи процентов.
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