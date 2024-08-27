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Posted 27 августа, 13:17

Published 27 августа, 13:17

Modified 10 сентября, 06:02

Updated 10 сентября, 06:02

Скромность — новый шик: Звезды показали, как носить тренд demure и выглядеть стильно!

27 августа 2024, 13:17
Пока мир осваивался с дерзкой и яркой эстетикой Brat, интернет захлестнула новая волна. В моду входит сдержанность, и на смену смелым образам приходит тренд на скромность и внимание к деталям. В социальных сетях теперь звучит девиз: very demure, very mindful.

Что же скрывается за этой новой тенденцией? Рассказываем!

Совсем недавно на TikTok взорвало видео блогера Джулс Леброн, где она поделилась своими утренними ритуалами перед работой. Она предлагает стремиться к «очень скромному и очень внимательному» образу: минимальный макияж, сдержанная одежда и отказ от излишнего внимания.

Ключевая фраза very demure, very mindful быстро обрела популярность, распространившись не только среди обычных пользователей, но и захватив внимание знаменитостей. Среди тех, кто поддержал новый тренд, оказались Пенн Бэджли, Дженнифер Лопес и актеры сериала «Эмили в Париже».

Основной посыл приверженцев demure — скромность и умеренность во всем, сообщает peopletalk.ru. Это абсолютная противоположность недавнему тренду Brat, который поощрял смелость и стремление выделяться. Некоторые уже сравнивают новую волну с трендом тихой роскоши (quiet luxury), однако demure гораздо легче вписать в повседневную жизнь.

Видео: Jennifer Lopez/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Дженнифер Лопес
Видео: pennbadgley/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Пенн Бэджли
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