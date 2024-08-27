Скромность — новый шик: Звезды показали, как носить тренд demure и выглядеть стильно!

Совсем недавно на TikTok взорвало видео блогера Джулс Леброн, где она поделилась своими утренними ритуалами перед работой. Она предлагает стремиться к «очень скромному и очень внимательному» образу: минимальный макияж, сдержанная одежда и отказ от излишнего внимания.