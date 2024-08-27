Скромность — новый шик: Звезды показали, как носить тренд demure и выглядеть стильно!

Posted 27 августа, 13:17
Published 27 августа, 13:17
Modified 10 сентября, 06:02
Updated 10 сентября, 06:02
Что же скрывается за этой новой тенденцией? Рассказываем!
Совсем недавно на TikTok взорвало видео блогера Джулс Леброн, где она поделилась своими утренними ритуалами перед работой. Она предлагает стремиться к «очень скромному и очень внимательному» образу: минимальный макияж, сдержанная одежда и отказ от излишнего внимания.
Ключевая фраза very demure, very mindful быстро обрела популярность, распространившись не только среди обычных пользователей, но и захватив внимание знаменитостей. Среди тех, кто поддержал новый тренд, оказались Пенн Бэджли, Дженнифер Лопес и актеры сериала «Эмили в Париже».
Основной посыл приверженцев demure — скромность и умеренность во всем, сообщает peopletalk.ru. Это абсолютная противоположность недавнему тренду Brat, который поощрял смелость и стремление выделяться. Некоторые уже сравнивают новую волну с трендом тихой роскоши (quiet luxury), однако demure гораздо легче вписать в повседневную жизнь.
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