Психологи озвучили идеальную разницу в возрасте между супругами

Posted 27 августа, 11:22
Published 27 августа, 11:22
Modified 10 сентября, 06:13
Updated 10 сентября, 06:13
Принято считать, что оптимальная разница в супружеской паре 5-6 лет в пользу мужчины. Психологи склонны согласиться с этим, так как в данном случае мужчина обладает большим жизненным опытом, при этом остается для супруги представителем того же поколения, что важно для гармоничного взаимопонимания.
Очень часто одногодки — это бывшие одноклассники или однокурсники. Как правило, женятся они рано, а потом начинают одновременно строить карьеру, пытаясь совместить это с решением квартирного вопроса и налаживанием быта. И в этих вопросах у них могут начаться первые разногласия. Однако согласно статистике именно среди супругов-ровесников наблюдается минимальный процент разводов. Психологи считают, что дело в одном культурном коде.
Такие союзы были обычным явлением в позапрошлом веке. Но и сегодня встречаются довольно часто. Он успешный, состоявшийся, она молода и нуждается в более опытном и авторитетном человеке. Если в браке нет корысти, он может быть очень успешным. Молодая девушка заряжает зрелого супруга энергией, помогает пережить кризис прежнего возраста. Он дарит ей новые впечатления, опыт, заботу.
Браки с большой разницей в возрасте мы имеем возможность наблюдать в артистической среде. Не все, правда, верят в их искренность. Но тем не менее некоторые примеры говорят нам о том, что и такие семьи могут стать крепкими. Взять хотя бы Дмитрия Диброва с женой Полиной, Игоря Николаева и Юлию Проскурякову, Константина Эрнста и его супругу Софью, Андрея Кончаловского и Юлию Высоцкую. Однако психологи предупреждают, что подсознательно такие жены всегда будут в напряжении, ожидая проблем со здоровьем возрастного супруга.
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