Психологи озвучили идеальную разницу в возрасте между супругами

Браки с большой разницей в возрасте мы имеем возможность наблюдать в артистической среде. Не все, правда, верят в их искренность. Но тем не менее некоторые примеры говорят нам о том, что и такие семьи могут стать крепкими. Взять хотя бы Дмитрия Диброва с женой Полиной, Игоря Николаева и Юлию Проскурякову, Константина Эрнста и его супругу Софью, Андрея Кончаловского и Юлию Высоцкую. Однако психологи предупреждают, что подсознательно такие жены всегда будут в напряжении, ожидая проблем со здоровьем возрастного супруга.