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Posted 27 августа, 11:22

Published 27 августа, 11:22

Modified 10 сентября, 06:13

Updated 10 сентября, 06:13

Какая разница в возрасте между супругами отптимальна?

Психологи озвучили идеальную разницу в возрасте между супругами

27 августа 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Какая разница в возрасте между супругами отптимальна?
Самая распространенная причина разводов, как известно, звучит так: не сошлись характерами. А может быть, всему виной не нрав и воспитание супругов, а разница в возрасте? Какие пары живут гармоничнее? Ровесники или те, в которых муж намного старше?

Принято считать, что оптимальная разница в супружеской паре 5-6 лет в пользу мужчины. Психологи склонны согласиться с этим, так как в данном случае мужчина обладает большим жизненным опытом, при этом остается для супруги представителем того же поколения, что важно для гармоничного взаимопонимания.

Брак между ровесниками

Очень часто одногодки — это бывшие одноклассники или однокурсники. Как правило, женятся они рано, а потом начинают одновременно строить карьеру, пытаясь совместить это с решением квартирного вопроса и налаживанием быта. И в этих вопросах у них могут начаться первые разногласия. Однако согласно статистике именно среди супругов-ровесников наблюдается минимальный процент разводов. Психологи считают, что дело в одном культурном коде.

Ровесники лучше понимают друг друга, но такой брак страдает от карьерных амбиций супруговРовесники лучше понимают друг друга, но такой брак страдает от карьерных амбиций супругов
Ровесники лучше понимают друг друга, но такой брак страдает от карьерных амбиций супругов. Фото: Изображение Midjourney
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Мужчина старше на 10-15 лет

Такие союзы были обычным явлением в позапрошлом веке. Но и сегодня встречаются довольно часто. Он успешный, состоявшийся, она молода и нуждается в более опытном и авторитетном человеке. Если в браке нет корысти, он может быть очень успешным. Молодая девушка заряжает зрелого супруга энергией, помогает пережить кризис прежнего возраста. Он дарит ей новые впечатления, опыт, заботу.

Зрелый мужчина дарит более молодой супруге заботу и достатокЗрелый мужчина дарит более молодой супруге заботу и достаток
Зрелый мужчина дарит более молодой супруге заботу и достаток. Фото: Изображение Midjourney

Мужчина старше на 20 лет и больше

Браки с большой разницей в возрасте мы имеем возможность наблюдать в артистической среде. Не все, правда, верят в их искренность. Но тем не менее некоторые примеры говорят нам о том, что и такие семьи могут стать крепкими. Взять хотя бы Дмитрия Диброва с женой Полиной, Игоря Николаева и Юлию Проскурякову, Константина Эрнста и его супругу Софью, Андрея Кончаловского и Юлию Высоцкую. Однако психологи предупреждают, что подсознательно такие жены всегда будут в напряжении, ожидая проблем со здоровьем возрастного супруга.

Если у молодой супруги нет корыстных интересов, брак может состоятьсяЕсли у молодой супруги нет корыстных интересов, брак может состояться
Если у молодой супруги нет корыстных интересов, брак может состояться. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Общество#Любовь#Все материалы авторов#Психология
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