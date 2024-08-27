Отдых по-абхазски: почему критикуют Абхазию, стоит ли ехать в 2024 году

Некоторые туристы рассказывают, что в Абхазии с них пытались взять курортный сбор, а других пробовали оштрафовать якобы на отсутствие регистрации по месту пребывания. Однако здесь все зависит от самих путешественников и от того, насколько хорошо они знают свои права. Так, в Абхазии с этого года курортный сбор отменен, поэтому любые попытки требовать его уплаты — это нарушение закона.