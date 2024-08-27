Отдых по-абхазски: почему критикуют Абхазию, стоит ли ехать в 2024 году

Posted 27 августа, 14:23
Published 27 августа, 14:23
Modified 10 сентября, 06:22
Updated 10 сентября, 06:22
Часто россияне, вернувшиеся из отпуска в Абхазии, озвучивают жалобы на сложности с прохождением паспортного контроля на границе. Большая часть претензий касается очередей, в которых путешественникам приходится проводить долгие часы. Нередко можно услышать, что россиян с грузинскими фамилиями и вовсе не пускают в Абхазию, разворачивая на КПП. Такие происшествия действительно фиксируются.
Некоторые туристы рассказывают, что в Абхазии с них пытались взять курортный сбор, а других пробовали оштрафовать якобы на отсутствие регистрации по месту пребывания. Однако здесь все зависит от самих путешественников и от того, насколько хорошо они знают свои права. Так, в Абхазии с этого года курортный сбор отменен, поэтому любые попытки требовать его уплаты — это нарушение закона.
Абхазия привлекает туристов и тем, что в республике есть масса вариантов для размещения на любой вкус и кошелек — от люксовых отелей до аренды комнат в частном секторе. Но чем дешевле размещение, тем ниже его качество, о чем говорят многие путешественники.
Нередко туристы сталкиваются с тем, что уже по прибытии им предлагают совершенно не те условия размещения в Абхазии, на которые изначально рассчитывали. Избежать таких разочарований можно, если внимательно выбирать гостевые дома и отели, читать отзывы туристов, которые уже останавливались в них. Бронировать размещение лучше через сервисы, которые предоставляют возможность вернуть деньги, если что-то пошло не так.
Николай Мельник, эксперт по туризму, отмечает, что для отдыха летом Абхазия остается наиболее бюджетным вариантом. Стоимость туров с вылетом из Москвы стартует от 30 тысяч рублей за человека, в сумму входит размещение в гостевом доме в районе Нового Афона, в Цандрипше, Пицунде или на другом курорте. Это гораздо дешевле, чем в той же Турции и даже в Краснодарском крае на берегу Черного моря.
«Больше всего вариантов для размещения — в Очамчире, Сухуме и в Гагре. К примеру, в Очамчире есть кемпинги, и тур с таким размещением будет стоить чуть больше 30 тысяч рублей с человека», — объясняет эксперт.
Питание — крайне важный момент в отпуске. Вряд ли кому-то захочется провести долгожданный отдых с кишечной инфекцией или отравлением. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, опытные туристы, регулярно посещающие Абхазию, рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:
С вниманием стоит подойти к покупке продуктов на рынках в Абхазии — многие недобросовестные продавцы предлагают под видом местных сыров обычные, магазинные. Цена будет соответствующей, то есть на рынках местные продавцы нередко обманывают туристов. То же касается и абхазского меда, который стремятся попробовать многие туристы.
Проблем с тем, что касается питания, в Абхазии нет, о чем говорят многие туристы. Можно питаться в столовых, кафе, а можно готовить самостоятельно, если такая возможность предусмотрена размещением.
Множество проблем со здоровьем, с которыми сталкиваются туристы в Абхазии, связана с несоблюдением правил гигиены. К примеру, далеко не все путешественники тщательно моют купленные на рынке ягоды, овощи и фрукты. Если неприятность все-таки случилась, стоит учитывать, что российские полисы ОМС на территории Абхазии не действуют. В больницу придется ехать в Адлер, в Сочи, или обращаться на месте, но платно. Да и уровень медицинской помощи в Абхазии, как утверждают путешественники, оставляет желать лучшего.
Основное развлечение в Абхазии — это, конечно, пляжный отдых. По отзывам туристов, он таит в себе массу потенциальных проблем. К примеру, вода в море не всегда бывает чистая, в результате отдыхающие как минимум несколько дней проводят в номерах, страдая от симптомов кишечной инфекции.
Выход есть — отдых на самых чистых, проверенных пляжах. Кстати, после каждого посещения пляжа опытные туристы настоятельно советуют принимать душ.
Впрочем, медики настаивают, что причина ротавируса в Абхазии вовсе не в морской воде. Так, Алла Беляева, главный санитарный врач Абхазии, отмечает, что все дело в несоблюдении туристами правил личной гигиены.
«Морская вода регулярно проверяется в период с мая по октябрь, в Сухуме ежедневно собираются пробы в нескольких точках, проводится тестирование ПЦР на вирусы и бактерии», — уточняет медик.
По словам Беляевой, в результате официальных исследований выяснилось, что люди заражаются норовирусами и ротавирусами, которые вызывают кишечную инфекцию. При этом астровирус был выявлен только в паре точек, и в общей структуре заболеваемости он находится на последнем месте. Ни норовирус, ни ротавирус обнаружены не были.
Любители активного и познавательного отдыха посещают в Абхазии экскурсии, и здесь тоже можно столкнуться с рядом проблем. Наиболее распространенная — взимание платы за посещение мест, где она в принципе не предусмотрена.
Не все туристы знают, что такое экологический сбор. В Абхазии его взимают, а избежать трат можно только в том случае, если отказаться от поездки к природным достопримечательностям Абхазии, например к Акамарским водопадам или в Рицинский национальный парк. Для их посещения придется заплатить сумму в несколько сотен рублей с человека.
С осторожностью следует покупать экскурсии, которые предлагают местные жители. Цены на такие развлечения устанавливаются произвольно, и стоимость может неприятно удивить даже самых щедрых туристов, которые в отпуске изначально экономить не планировали.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются в Абхазии путешественники, — регулярное отключение электричества. Особенно часто это происходит весной и осенью.
Если проблема возникает, то ее, как правило, решают, но не так быстро, как хотелось бы. По отзывам некоторых путешественников, в ряде случаев на восстановление электроснабжения уходило несколько дней, а иногда и целая неделя.
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