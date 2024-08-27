Мода по-русски: 7 популярных брендов одежды с хорошими отзывами

Один из флагманов российской фэшен-индустрии, марка, которую гарантированно знают все, кто интересуется модой и стилем. Бренд родился как аккаунт в Инстаграме* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) в 2014 году и с тех пор вырос до премиального российского бренда, который один из немногих представлен на зарубежном рынке. Основательницы близнецы Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов сделали ставку на базовый гардероб, минималистичный дизайн и высококачественные материалы. И с тех пор ни разу не отступили от своего кредо. Сегодня ассортимент российского бренда очень богат, в нем присутствуют и платья, и джинсы, и юбки, и трикотаж, и верхняя одежда и многое другое. Дизайнеры работают над мужскими и женскими коллекциями, а также линейкой обуви и аксессуаров. Все вещи производятся на зарубежных фабриках из импортного сырья.