Мода по-русски: 7 популярных брендов одежды с хорошими отзывами

Posted 27 августа, 15:24
Published 27 августа, 15:24
Modified 10 сентября, 05:27
Updated 10 сентября, 05:27
Один из флагманов российской фэшен-индустрии, марка, которую гарантированно знают все, кто интересуется модой и стилем. Бренд родился как аккаунт в Инстаграме* (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) в 2014 году и с тех пор вырос до премиального российского бренда, который один из немногих представлен на зарубежном рынке. Основательницы близнецы Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов сделали ставку на базовый гардероб, минималистичный дизайн и высококачественные материалы. И с тех пор ни разу не отступили от своего кредо. Сегодня ассортимент российского бренда очень богат, в нем присутствуют и платья, и джинсы, и юбки, и трикотаж, и верхняя одежда и многое другое. Дизайнеры работают над мужскими и женскими коллекциями, а также линейкой обуви и аксессуаров. Все вещи производятся на зарубежных фабриках из импортного сырья.
Продукция имеет неплохие отзывы. В основном они касаются фасона одежды: потребителям нравится минималистичный крой и пастельные сочетаемые между собой цвета. Но также вещи марки критикуют за дороговизну, низкое качество пошива, относительную дешевизну тканей, частое использование синтетики.
Бренд имеет собственный интернет-магазин 12storeez.com, на котором легко можно оформить заказ с доставкой прямо до дома. Также российская марка представлена на мультибрендовых торговых интернет-площадках, имеет фирменные магазины и шоурумы во многих крупных городах в России и за рубежом.
Бренд располагается в премиальном сегменте, поэтому цены в магазинах выше, чем в привычном масс-маркете. Средний ценник на повседневную (не верхнюю) одежду составляет от 10 до 30 тысяч рублей.
Основательницы этого российского бренда одежды Алиса Ушакова и Нино Шаматава с 2015 года радуют россиян своими нетривиальными коллекциями мужской и женской одежды. Марка работает в направлении создания функционального гардероба-конструктора, в котором все вещи гармонично сочетались бы между собой и при этом были бы не скучными базовыми образцами, а оригинальными моделями с современным кроем и выразительным силуэтом. В ассортименте российского модного дома можно приобрести все виды женской одежды, также у них имеются линейки обуви, нижнего, белья, аксессуаров.
У бренда очень много поклонников, многие считают вещи, производимые модным домом, синонимом стиля и очень хвалят работу дизайнеров. Порой можно встретить среди отзывов претензии к пошиву, ненадлежащему качеству ткани и фурнитуры.
У российского бренда одежды имеется свой интернет-магазин ushatava.com, а также фирменные магазины одежды и шоурумы в Москве, родном Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и в Алматы (Казахстан).
Ценник у марки довольно разбросанный. Так, в категории «Платья» есть модели и за 67 тысяч рублей, и за 4 тысячи. В среднем цены на товары как у премиум-сегмента — около 20 тысяч рублей.
Молодой бренд, основанный москвичкой Лесей Парамоновой, ярко выделяется на фоне других российских марок. Модельер предлагает уникальные, романтичные и женственные дизайны. Одежда этого российского бренда часто украшена яркими принтами, цветочными узорами, вышивкой и другими необычными деталями, которые придумывает сама Леся.
У этого бренда женской одежды есть свой круг поклонников. Главное, за что ценят модели Леси, это натуральные ткани — хлопок, лен, шелк, также это ручная вышивка и другие элементы хэндмейда.
Модели Леси Парамоновой реализуются через официальный сайт les-store.com.
Учитывая присутствие в одежде натурального сырья, цены на модели немного кусаются, но в сезон приобрести понравившуюся вещь можно по весьма демократичной цене — в среднем за 15–20 тысяч.
Бренд Laroom был создан в 2011 году Евгенией Легкодымовой (дизайнер) и Юлией Переваловой (директор). Философия российской марки — качественная, функциональная женская одежда, которая подчеркивает индивидуальность своей обладательницы благодаря необычным фактурам и принтам. В коллекции Laroom есть все предметы женского гардероба — от купальников до тренчей.
Модели Laroom отличает безупречный крой и пошив — это всегда отмечают покупательницы в своих отзывах. Брюки и пиджаки марки демонстрируют прекрасную посадку. Хорошие отзывы у трикотажных изделий — платья-майки, легинсы, лонгсливы.
Товары российского бренда женской одежды можно приобрести на официальном сайте laroom.ru. Также модели доступны и на других мультибрендовых площадках. Большой шоурум бренда расположен в центре Москвы.
Владельцы российской марки стараются придерживаться политики демократичных цен, тем не менее в ассортименте есть вещи, которые переваливают за средний ценник. В среднем, вещи Laroom можно приобрести в диапазоне 20–30 тысяч.
История российского бренда начинается в 2011 году, ее основатель дизайнер Андрей Артемов из Уфы. В создание первых коллекций он воплощал идею об универсальной, качественной, немного ироничной одежде с уникальным стилем, которую можно было бы надеть по самым разным поводам. Такая философия и стала фирменным почерком WOS, который сегодня знают уже во всем мире, а носят не просто обычные потребители, но и селебрити. В мужскую и женскую коллекции входит практически все, кроме обуви, включая головные уборы и сумки.
Производитель обращает внимание на качество фурнитуры, материалов и пошива, и они всегда заслуживают добрых отзывов от клиентов.
На официальном сайте WOS walkofshame.me. В магазинах марки, расположенных в ряде крупных городов России.
Средняя цена на товары WOS от 20 до 30 тысяч рублей и выше. Цены представлены в рублях и в евро.
Хотя это и не одежда, а аксессуары, бренд заслуживает упоминания за свои уникальные и креативные носки. Они стали популярными благодаря качеству и интересному дизайну. В коллекции бренда есть носки от «Союзмультфильма», Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, а также множество других креативных принтов. Помимо носков для мужчин, женщин и детей, в ассортименте российского бренда представлены перчатки, сумки, куклы, открытки и подарочная упаковка. Все изделия отличает хорошее качество. Аксессуары сделаны из плотного хлопка с добавлением эластичных нитей для большей прочности и комфорта.
Носки St. Friday Socks часто берут в подарок, чтобы порадовать близких забавной и практичной вещицей. Отзывы о продукции чаще всего положительные.
На официальном сайте myfriday.ru. Магазины марки имеются в Москве, Туле, Калуге, Курске, Мурманске, Твери, Архангельске.
Носки реализуются как попарно, так и в составе наборов. В среднем пара носков стоит около 300 рублей.
Бренд одежды Outlaw появился в индустрии российской моды в 2015 году. Его основатели Диляра Минрахманова и Максим Башкаев. Название марки означает «вне закона», поэтому в коллекциях сквозит бунтарский дух, тяга к экспериментам и нонконформизму. В ассортименте бренда собраны такие неизменные атрибуты уличной моды, как худи, свитшоты, рубашки, топы, футболки, лонгсливы и пр. Коллекции представлены как для нее, так и для него.
Отечественный бренд стремится к воплощению безупречного качества. Популярны хлопковые изделия — базовые футболки и лонгсливы. Потребители отмечают хорошее качество трикотажа, который держит форму, не деформируется.
На официальном сайте outlaw.ru. Также одежда и обувь российского бренда представлены в маркетплейсах, на мультибрендовых площадках.
На сайте бренда Outlaw товары начинаются от 10 тысяч рублей и выше.
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