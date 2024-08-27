Черепаховые пятна, оливки и шоколадные оттенки: 18 трендов для ногтей, которые стоит попробовать этой осенью

Популяризированный Хейли Бибер и ее ногтями «глазированный пончик» был самым популярным трендом 2023 года, и в 2024 году он никуда не денется. Однако в этом году мы выходим за рамки нейтральных, выбирая свежие оттенки или ягодные тона — вариантов бесконечное множество.