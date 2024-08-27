Черепаховые пятна, оливки и шоколадные оттенки: 18 трендов для ногтей, которые стоит попробовать этой осенью

Posted 27 августа, 05:46
Published 27 августа, 05:46
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
Бордовый цвет вернулся и обещает создать образ, который идеально сочетается с новым осенним образом. Шалфей, олива, хантер или яблоко — этой осенью зеленый маникюр перетекает из летнего образа в осенний. Сиреневый также входит в модельный ряд желанных цветов, придавая пальчикам нежный и женственный оттенок.
Для тех, кто склонен к футуристичным хромовым и металлическим оттенкам — берите на вооружение теплые медные, мерцающие серебряные и переливающиеся розовые. Эти оттенки идеально подойдут тем, кто хочет добавить немного межгалактического гламура в свой осенний гардероб.
И если вы поклонница эстетики «чистых ногтей», выберите тонкий оттенок коричневого обычному сливочно-белому. Этот мягкий цвет корицы — идеальный и универсальный оттенок.
В 2024 году ногтевая индустрия приобретает ностальгический оттенок, поскольку короткие квадратные формы кажутся на голову выше остальных. Популяризированный Викторией Бекхэм в начале 2000-х этот аккуратный стиль с триумфом вернулся в качестве самой востребованной формы в этом году. Квадратные ногти — идеальное поле для творчества.
Если вы не хотите, чтобы вас застали врасплох с короткими ногтями, еще одна набирающая популярность форма — ногти в виде пуантов балерины. Эта эффектная форма, отличающаяся большой длиной, прямыми сторонами и плоским кончиком.
Ногти Хейли Бибер в стиле «глазированных пончиков» по-прежнему пользуются спросом в 2024 году. Однако этой осенью тренд приобретает новый оттенок: клубнично-розовый и шоколадный.
В этом стиле нейл-арта используется центральный цвет, который плавно переходит в другой оттенок по краям. Его легко воссоздать дома, используя обычный лак для ногтей и палитру теней для век. Просто нанесите базовый цвет, нанесите тени для век по центру ногтя, растушуйте их снаружи и завершите нанесением верхнего слоя.
В 2024 году нейл-арт — это использование 3D-элементов, которые делают ваш маникюр эффектным. Известная как «Джелли-арт», техника состоит в нанесении салонного геля на ногти для создания текстуры и структуры.
Океан синего смыл мягкие розовые и нейтральные тона прошлых лет, захватив подиумы и вызвав волну в социальных сетях. И какой самый желанный оттенок синего надеть этой осенью? Конечно — деним!
Популяризированный Хейли Бибер и ее ногтями «глазированный пончик» был самым популярным трендом 2023 года, и в 2024 году он никуда не денется. Однако в этом году мы выходим за рамки нейтральных, выбирая свежие оттенки или ягодные тона — вариантов бесконечное множество.
Sunset nails — тропический коктейль из тенденций маникюра 2024 года, который придаст вашим рукам яркую изюминку. Этот сочный оттенок прекрасно сочетается с ногтями миндалевидной формы, помогая пережить зимнюю хандру с помощью маникюра, достойного отпуска.
Этой осенью на пике популярности зеленый маникюр, подходящий для прогулок по пышному лесу. Свежий выбор сезона — землистый оттенок, который поможет тебе пережить осень.
Можно с уверенностью сказать, что изящные цветы стали самым популярным дизайном ногтей 2024 года. Чтобы по-настоящему подчеркнуть цветовую гамму предлагаем выбрать молочно-белую или «стеклянную» основу для ногтей.
В погоне за металлическим маникюром? Тогда серебристый должен возглавить вашу цветовую палитру.
Этой осенью окуните ногти в мерло и почувствуйте, что бордовый вернулся. В конце концов, с приходом осени этот цвет всегда был в тренде.
Белые и кремовые, с полупрозрачным покрытием! Такое покрытие лучше всего делать с короткими и квадратными формами для придания изысканности.
Как и цветы, фрукты вошли в пантеон трендов для ногтей, которые стоит попробовать в 2024 году, благодаря Хейли Бибер.
Мерцающие, переливающиеся оттенки глубокого фиолетового, синего, ярко-зеленого и розового маникюра напоминали северное сияние.
Если вы носите только нейтральные ногти, но хотите попробовать какой-нибудь цвет, перевернутые французские кончики с ярким оттенком могут быть как раз для вас. Небольшое предупреждение, как и у ваших корней, фаза отрастания может быть неудобной.
Хотите, чтобы ногти казались такими же драгоценными, как жемчуг? Используйте переливающиеся и полупрозрачные составы и дополните образ одной-двумя жемчужными аппликациями.
Чтобы смягчить наступление холодов следуем примеру Хейли Бибер и используем более романтичные элементы цветового круга.
Тренд на черепаху — это медленный и устойчивый способ освоить нейл-арт, не выходя за рамки. Такие ногти сочетают насыщенные янтарные и медовые тона с глубокими коричневыми, создавая эффект мраморности.
Желейные ногти пришли к нам из Японии. Этой осенью стоит попробовать прозрачный тренд янтарного оттенка.
Работая с оттенками коричневого, добавьте необычный оттенок своим монохромным ногтям цвета мокка.
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