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Posted 27 августа, 08:26

Published 27 августа, 08:26

Modified 10 сентября, 06:15

Updated 10 сентября, 06:15

Крадут электроэнергию: 3 бытовых прибора, «пожирающих» электричество

Крадут электроэнергию: 3 бытовых прибора, «пожирающих» электричество

27 августа 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Крадут электроэнергию: 3 бытовых прибора, «пожирающих» электричество
Вы не понимаете, откуда в счетах за электричество набегает значительная сумма? Многие бытовые приборы незаметно «крадут» электроэнергию в доме, хотя этого можно избежать.

Холодильник

Холодильник постоянно работает и потребляет до 750 Вт в сутки. Отключить прибор на время невозможно. Но можно снизить потребление электроэнергии:

  • Устанавливайте холодильник подальше от источников тепла: батареи, плиты, духовки. Чем выше окружающая температура, тем больше электроэнергии прибор затрачивает на работу.
  • Реже открывайте-закрывайте холодильник. Проверяйте, плотно ли закрыта дверца.
  • Не переполняйте холодильник: чем больше занятого внутри пространства, тем больше прибор затратит энергии на охлаждение.
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Телевизор

Телевизор даже в выключенном состоянии потребляет до 25 Вт в сутки. Если прибор не отключать от электричества, то он будет находиться в «спящем режиме», то есть продолжать поглощать электроэнергию.

Старайтесь отключать телевизор от сети на ночь и на время, когда вы не находитесь дома.

Стиральная машинка

Стиральную машинку нужно обязательно отключать от электроэнергии. В режиме ожидания прибор может потреблять до 30 Вт в час. Помогут сэкономить электроэнергию и другие правила использования прибора:

  • Старайтесь реже выставлять температуру при стирке свыше 40 градусов. Помните, что большая часть энергии тратится именно на нагрев воды.
  • Не перегружайте стиральную машинку, но и не стирайте в полупустой машинке.
  • Поменьше используйте функцию предварительного замачивания. На этом этапе расходуется очень много электроэнергии.

Что еще «крадет» электричество — скрытые затраты

Компьютеры и ноутбуки часто совсем не выключают. И напрасно. Во-первых, постоянная зарядка от сети садит аккумулятор, а во-вторых, в «спящем режиме» ноутбук потребляет до 70 Вт в сутки, а компьютер — более 100 Вт.

Это же правило касается смартфонов, подключенных к зарядке. Не стоит оставлять телефон на зарядку на ночь.

Также советуем выключать из сети приборы, если вы ими не пользуетесь: электрический чайник, микроволновку, тостер, кофемашину. Все они в «спящем режиме» потребляют электроэнергию.

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