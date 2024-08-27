Крадут электроэнергию: 3 бытовых прибора, «пожирающих» электричество

Posted 27 августа, 08:26
Published 27 августа, 08:26
Modified 10 сентября, 06:15
Updated 10 сентября, 06:15
Холодильник постоянно работает и потребляет до 750 Вт в сутки. Отключить прибор на время невозможно. Но можно снизить потребление электроэнергии:
Телевизор даже в выключенном состоянии потребляет до 25 Вт в сутки. Если прибор не отключать от электричества, то он будет находиться в «спящем режиме», то есть продолжать поглощать электроэнергию.
Старайтесь отключать телевизор от сети на ночь и на время, когда вы не находитесь дома.
Стиральную машинку нужно обязательно отключать от электроэнергии. В режиме ожидания прибор может потреблять до 30 Вт в час. Помогут сэкономить электроэнергию и другие правила использования прибора:
Компьютеры и ноутбуки часто совсем не выключают. И напрасно. Во-первых, постоянная зарядка от сети садит аккумулятор, а во-вторых, в «спящем режиме» ноутбук потребляет до 70 Вт в сутки, а компьютер — более 100 Вт.
Это же правило касается смартфонов, подключенных к зарядке. Не стоит оставлять телефон на зарядку на ночь.
Также советуем выключать из сети приборы, если вы ими не пользуетесь: электрический чайник, микроволновку, тостер, кофемашину. Все они в «спящем режиме» потребляют электроэнергию.
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