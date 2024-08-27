Как выглядит внучка Александра Маслякова в 18 лет: Таисия удивила всех своим преображением!

Не обошлось и без слухов. В интернете стали появляться домыслы о возможной пластической операции, которую якобы перенесла внучка Маслякова, пишет peopletalk.ru. Однако сама Таисия не осталась в стороне и ответила критикам: «Конечно, с возрастом я сильно поменялась. Но я ничего себе не делала. Вы свечку держали? С такой уверенностью говорите. Не успокаивайте себя, я выгляжу на свой возраст, уж точно не на 45», — подчеркнула она в одном из своих постов.