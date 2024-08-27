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Posted 27 августа, 12:55

Published 27 августа, 12:55

Modified 10 сентября, 06:02

Updated 10 сентября, 06:02

Как выглядит внучка Александра Маслякова в 18 лет: Таисия удивила всех своим преображением!

27 августа 2024, 12:55
На днях внучке Александра Маслякова, бессменного ведущего КВН, исполнилось 18 лет. Таисия, отмечавшая совершеннолетие, поделилась в личном блоге видео с празднования, чем снова привлекла внимание пользователей к своей внешности и стилю жизни.

Поклонники в соцсетях отмечают, как сильно изменилась Таисия: из маленькой девочки, которую зрители помнят рядом с дедом на экране, она превратилась в эффектную молодую девушку.

На своих страницах в социальных сетях Таисия регулярно публикует фотографии с отдыха на дорогих курортах, посещений роскошных ресторанов и в брендовой одежде. Это вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей: одни задаются вопросом, откуда у молодой девушки средства на такую жизнь, а другие, напротив, восхищаются её преображением и осыпают комплиментами.

Видео: Фото: скриншот/vk.com/clips/peopletalkru. Таисия Маслякова

Не обошлось и без слухов. В интернете стали появляться домыслы о возможной пластической операции, которую якобы перенесла внучка Маслякова, пишет peopletalk.ru. Однако сама Таисия не осталась в стороне и ответила критикам: «Конечно, с возрастом я сильно поменялась. Но я ничего себе не делала. Вы свечку держали? С такой уверенностью говорите. Не успокаивайте себя, я выгляжу на свой возраст, уж точно не на 45», — подчеркнула она в одном из своих постов.

Кроме того, внимательные подписчики заметили на пальце девушки кольцо, похожее на обручальное. Однако личную жизнь Таисия предпочитает не комментировать. На её странице нет ни одного снимка с возможным избранником, а периодически она появляется на фото и вовсе без украшения, что лишь подогревает интерес публики.

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