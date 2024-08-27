Как правильно перевозить лекарства в самолете: багаж и ручная кладь

Если вы планируете провозить в ручной клади жидкие лекарственные препараты, например растворы, сиропы, а также кремы и мази, учитывайте, что здесь действуют те же самые требования, что и в случае с другими жидкостями. Иными словами, на внутренний рейс можно брать емкости не более 100 мл каждая, а общий объем жидкостей должен составлять не более литра.