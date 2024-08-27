Как правильно перевозить лекарства в самолете: багаж и ручная кладь

Posted 27 августа, 15:48
Published 27 августа, 15:48
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
В России в ручную кладь можно убирать таблетки в твердой форме, а также порошки, капсулы. Однако стоит заранее ознакомиться с правилами и требованиями конкретной авиакомпании, поскольку они могут варьироваться.
Провозить в ручной клади ампулы и шприцы нельзя, так что их стоит заранее положить в багаж. Исключение — лекарства, которые могут быть жизненно необходимы пассажиру в период полета. В этом случае в самолет можно брать и ампулы, и шприцы, однако потребуется медицинское заключение с печатью и подписью.
Лекарственные препараты в форме аэрозолей на борт в ручную кладь брать можно, но в определенном объеме — не более полутора литров на одну емкость. Суммарный объем средств, которые можно перевозить в ручной клади, — два литра. Лекарства должны быть в закрывающейся емкости с колпачком.
Перед тем, как убрать в чемодан лекарства, важно заранее уточнить нормы провоза таких препаратов в авиакомпании. Если лекарства перевозятся в стеклянных емкостях, их нужно проложить чем-то мягким.
Стоит учитывать, что хранение некоторых лекарственных препаратов осуществляется только в определенных температурных условиях. В этом случае потребуется сухой лед, однако существуют нормы его провоза: на одного пассажира — не более двух килограммов.
Если вы планируете провозить в ручной клади жидкие лекарственные препараты, например растворы, сиропы, а также кремы и мази, учитывайте, что здесь действуют те же самые требования, что и в случае с другими жидкостями. Иными словами, на внутренний рейс можно брать емкости не более 100 мл каждая, а общий объем жидкостей должен составлять не более литра.
Лекарственные препараты перевозятся в заводской упаковке. Важно, чтобы в наличии была и инструкция к ним. Перекладывать таблетки в специальные контейнеры не нужно. Кроме того, не забудьте уточнить срок годности лекарств, поскольку на просроченные средства могут обратить внимание при досмотре перед полетом.
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