Безопасность, комфорт и экономия: как выбрать хороший хостел в путешествиях

Posted 27 августа, 13:11
Published 27 августа, 13:11
Modified 10 сентября, 05:27
Updated 10 сентября, 05:27
Хостел — это бюджетная гостиница, состоящая не из отдельных номеров с удобствами, а из спальных мест и общих зон, в которых вместе с вами будут находиться и другие люди. Прообразом хостела можно считать студенческое общежитие, где люди не только вместе ночуют под одной крышей, но и имеют возможность общаться.
В России хостелы получили распространение только за последние 10 лет. Поэтому не только простые россияне, но и сами владельцы хостелов зачастую ассоциируют их с дешевыми общагами для работяг, в которых толпами ночуют вахтовики и свободно гуляют клопы и тараканы.
На постепенно российские хостелы приблизились к европейским стандартам. Теперь они выглядят не как дешевая ночлежка, а как вполне уютная недорогая гостиница.
Хостелы очень удобны для путешественников, привыкших к бюджетному отдыху. А в больших городах бывает, что люди живут в них месяцами — это получается выгоднее, чем снимать комнату.
Одно из важных условий выбора хостела — его расположение. Обязательно посмотрите на карте, где он находится. Желательно, чтобы он располагался в центре.
Во-первых, это удобно для путешественников: легко добраться до местных достопримечательностей, автовокзалов, аэропортов. Кроме того, в центре больше супермаркетов, кафешек, магазинов.
Во-вторых, хостелы, расположенные на окраине, обычно на порядок дешевле, но отличаются худшими условиями и могут оказаться дешевым общежитием для вахтовиков.
Многие считают хостелы ненадежными местами, в которых легко стать жертвами кражи и где слыхом не слыхивали о личной безопасности. Это не так. В каждом приличном хостеле есть шкафчики хранения, где можно оставить личные вещи.
Обязательно уточните этот момент при бронировании и не забудьте спросить, является ли услуга платной. В некоторых за сохранность вещей требуют доплаты, но в уважающем себя заведении это входит в стоимость бронирования.
Хостелы могут выглядеть по-разному и включать в себя разные помещения и зоны. Обычно, помимо номеров со спальными местами, в них есть ресепшен, общая зона, кухня, душевая, туалет. Некоторые хостелы еще имеют отдельные зоны для хранения вещей и прачечную.
Спальни вмещают в себя много спальных мест — обычно от 6 до 12. Чаще всего кровати двухъярусные, но попадаются и трехъярусные. Спальни могут быть общими либо отдельными: для мужчин и женщин. Отдельные стоят на порядок дороже.
На что обратить внимание в спальнях:
В хорошем хостеле обязательно есть лаунжи — общий зал или гостиная для проведения досуга. В них может быть зона для чтения и просмотра фильмов, место для настольных игр или игр в приставку, компьютерный столик и просто места для отдыха, где можно пообщаться с другими постояльцами.
Обычно в хостелах стараются сэкономить каждый метр, и кухня может выглядеть как небольшой уголок с бытовой техникой, плитой и небольшим столиком. Столовой может вовсе не быть, и иногда приходится есть прямо на спальном месте.
На кухне разрешено бесплатно пользоваться любыми бытовыми приборами, посудой, плитой. На некоторых кухнях можно брать бесплатно специи, соль, перец, растительное масло, иногда — чай и кофе.
Здесь самообслуживание — обязательно убрать за собой и помыть посуду.
В идеале должно быть несколько душевых и туалетов. Иначе вам придется долго ждать очереди утром и вечером, когда многие гости стремятся умыться и принять душ.
Обратите внимание на наличие вешалок для полотенец и одежды, полочек для шампуня и геля. В туалетах всегда есть бесплатная туалетная бумага, а вот шампуни, мыло и гели бесплатно не предоставляются.
Тревел-блогер Алексей Голубков:
«Уточняйте заранее — бесплатный ли душ в хостеле. Иногда за это берут отдельную плату. Худший вариант — один душ, совмещенный с туалетом, умывальником и стиральной машиной. Такое случается в хостелах-квартирах. В этом случае очереди и возмущение неизбежны: неудобно и тем, кто ждет, и тем, кто принимает душ».
Часто у туристов приоритетный пункт при выборе хостела — стоимость проживания. Не стоит на этом зацикливаться, даже если вы планируете провести там всего лишь одну ночь. Низкая цена за спальное место может таить в себе ряд последствий:
Очень важно обращать внимание на расположение помещений. Например, некомфортно если душевые находятся за гостиной, и вам приходится шествовать с полотенцем через отдыхающих людей.
В номерах рядом с лаунж-зоной и ресепшеном может быть очень шумно. А туалетные кабинки могут находиться вовсе на другом этаже.
Обычно хостелы устанавливают особые правила проживания для гостей. Под угрозой выселения запрещается находиться в помещении нетрезвым, распивать алкоголь, шуметь и мешать спать соседям после определенного времени. Все эти правила озвучиваются на ресепшене и есть на сайте самого заведения.
Также следует уточнить возможность проживания с питомцами. Это важно, если вас раздражают животные, есть аллергия на шерсть или, напротив, вы любите путешествовать с животными.
Хорошие хостелы имеют гибкий график заселения и выселения и подстраиваются под интересы путешественников. Но в основном в них есть четкое время для заезда и выезда, и это нужно уточнять заранее.
Кроме того, некоторые хостелы не принимают гостей ночью. С одной стороны, хостел, закрывающийся на ночь, безопасней и комфортней, с другой — запоздавшие путешественники не смогут остановиться там на ночь. А в некоторых заведениях берут плату за ночной вход.
Тревел-блогер Дмитрий Кустарниченко:
«Никогда не выбирайте хостел со временем выселения до 10 утра. Лучшие хостелы предоставляют возможность выехать и в 11, и в 12 часов. Полноценный сон — очень редкий зверь в дороге, вам постоянно будет его не хватать. Хостелы с более поздним выселением понимают это и идут навстречу клиентам. С хостелами, которые попросят вас уехать ранним утром, явно что-то не так».
В хорошем хостеле вам обязательно предоставят бесплатный Wi-Fi и общую зону коворкинга. Но в некоторых заведениях есть такие услуги, которые даже не встретишь в современных гостиницах.
Например, хостелы могут предоставлять прокат велосипедов и самокатов для прогулок, список полезных контактов — от аптек до ночных клубов, устраивать экскурсии и мастер-классы для гостей. Но учтите, что всё это обычно оплачивается отдельно.
Для каждого путешественника чек-лист будет индивидуальным. Например, кто-то готов мириться с кучей соседей, а кому-то важно наличие кухни и бесплатной душевой кабинки. В общих чертах чек-лист будет выглядеть так:
Всю эту информацию можно, как правило, найти на сайте хостела или агрегатора по бронированию. Но лучше не опираться только на эту информацию, а проверить еще и отзывы посетителей.
Читайте все отзывы — и положительные, и отрицательные. Учтите, что негативные комментарии могут быть субъективными. То есть кому-то не нравится, что нельзя заселяться в хостел в ночное время, а кто-то ожидал бесплатного завтрака. При этом обращайте внимание на ответы администраторов — если они агрессивно реагируют на критику, то, скорее всего, так же и относятся к гостям.
Вас должно насторожить:
Хостелы в основном предназначены для одиночных путешественников и молодежи, которые ищут бюджетные варианты и непритязательны. Но есть и варианты для семейных пар с детьми.
Обычно это отдельные двухкомнатные или трехкомнатные номера, но с общими комнатами отдыха, душевыми, туалетами, кухней. В таких заведениях есть специальные игровые зоны для детей.
Важно объяснить детям правила нахождения в хостеле, рассказать, что не стоит мешать другим людям и шуметь, куда не стоит ходить, где находится туалет и т. д.
Главное преимущество хостелов — экономия. Вы получаете ночлег, чистую постель и душ за небольшие деньги. А наличие кухни помогает изрядно сэкономить на питании.
Тревел-блогер, путешественник Кристина Левина:
«Молодежь обожает хостелы за возможность обрести новых друзей и единомышленников, провести весело время, пообщаться с интересными людьми. Но многие в этом плюсе видят минус — перспектива находиться и спать с абсолютно незнакомыми людьми пугает».
В хостеле у вас не будет возможности уединиться, а иногда даже выспаться — никто не гарантирует, что вы не попадете на шумных или храпящих соседей. Напрягает и общий доступ к удобствам: утренние и вечерние очереди в туалет, душ, на кухню.
Существует несколько вариантов забронировать хостел, и в каждом из них есть свои нюансы:
Самое приятное в хостеле — цена за проживание. Опытные путешественники уверяют, что в больших городах останавливаться дешевле: там присутствует конкуренция и более развита система обслуживания.
Стоимость за ночь в хостеле может варьироваться также в зависимости от сезона и списка предоставляемых услуг. Можно найти варианты и от 400 рублей за ночь, а в курортных городах стоимость может превышать 1000 рублей за ночь.
Не стоит искать слишком дешевые варианты. Есть риск нарваться на грязь, тесноту и неудобства, хамов-администраторов и пьяных соседей-гастарбайтеров. Лучше выбирать варианты со средним чеком.
Отдельную плату в хостелах могут брать за размещение исключительно в женских (или мужских) номерах, стирку, завтрак, хранение вещей, постельное белье, автостоянку, душ. Все эти нюансы заранее уточняйте у администратора.
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