Безопасность, комфорт и экономия: как выбрать хороший хостел в путешествиях

Читайте все отзывы — и положительные, и отрицательные. Учтите, что негативные комментарии могут быть субъективными. То есть кому-то не нравится, что нельзя заселяться в хостел в ночное время, а кто-то ожидал бесплатного завтрака. При этом обращайте внимание на ответы администраторов — если они агрессивно реагируют на критику, то, скорее всего, так же и относятся к гостям.