5 причин, почему ты считаешь себя непривлекательной, и как это изменить

Если твоих подруг приглашают на свидания чаще, чем тебя, это еще ни о чем не говорит. Вернее, говорит, но точно не об их большей привлекательности. Как известно, нас притягивает не исключительно внешность, а вся личность целиком — то, как она говорит, смеется, жестикулирует, шутит. Главный секрет популярности человека кроется в его энергетике. Понаблюдай за девушками, которые буквально сводят с ума парней, что в них особенного? Открытость, дружелюбие, искренность? Прививай себе новые черты, и результат тебе понравится.