5 причин, почему ты считаешь себя непривлекательной, и как это изменить

Posted 27 августа, 04:15
Published 27 августа, 04:15
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Каждый день мы просматриваем онлайн-СМИ, блоги, соцсети, смотрим телевизор и наслаждаемся фильмами и сериалами. И практически везде видим образы женщин, которые близки к идеалам. На их фоне впору закомплексовать даже симпатичным девушкам. Важно понять, что красота — это не гарантия успеха, счастья и благополучной жизни, скорее даже наоборот. Нужно чаще обращаться к противоположным примерам, чтобы убедить себя — даже с заурядной внешностью можно исполнить все свои мечты. И главное, чтобы тебе помогали в этом близкие люди. А деструктивное общение, в котором постоянно приходится комплексовать, нужно незамедлительно прекратить.
Некоторых людей отчаянно «не любит» камера, и на фото они получаются в неестественной позе, зажатыми, сердитыми. К счастью, с этим можно бороться и тренировать себя:
Твой собственный образ, который ты так не любишь, может быть следствием неграмотного выбора одежды, прически, макияжа. Возможно, все это лишь подчеркивает твои недостатки, а не маскирует их. Устранение таких недочетов, как правило, позволяет взглянуть на себя новыми глазами. Например, очень преображает девушек новый цвет волос — подчеркивает цвет глаз, делает черты более выразительными. Форма прически тоже способна творить чудеса. Неоценимую помощь в поднятии самооценки окажут профессиональные стилисты, визажисты, мастера по волосам.
Если твоих подруг приглашают на свидания чаще, чем тебя, это еще ни о чем не говорит. Вернее, говорит, но точно не об их большей привлекательности. Как известно, нас притягивает не исключительно внешность, а вся личность целиком — то, как она говорит, смеется, жестикулирует, шутит. Главный секрет популярности человека кроется в его энергетике. Понаблюдай за девушками, которые буквально сводят с ума парней, что в них особенного? Открытость, дружелюбие, искренность? Прививай себе новые черты, и результат тебе понравится.
Неподобающее обращение со стороны окружающих уничтожает нашу самооценку. Этого нельзя допускать. Подумай, как много в твоей жизни людей, которые недооценивают тебя, заставляют сомневаться в себе. До тех пор, пока не начнешь давать им отпор, не сможешь обрести внутреннюю силу и возможность наладить контакт с собой.
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