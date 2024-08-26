Виктория Дайнеко: Одно из расставаний я переживала очень тяжело

Posted 26 августа, 19:04
Published 26 августа, 19:04
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
Певица призналась, что ей непросто быть публичным человеком, а ее дочь еще более чувствительна. Лида всегда тяжело переживает, когда ей делают замечания и критикуют. При этом интернет полон негатива и обозленных людей. Поэтому Виктория приняла решение минимизировать присутствие Лиды в медийном пространстве.
Виктория утверждает, что подала в суд на взыскание алиментов с бывшего мужа, поскольку ей «хотелось какой-то системности со стороны отца». Она заверяет, что не испытывает негативных эмоций по отношению к бывшему возлюбленному и отцу их дочери Лиды, поскольку им уже давно «нечего делить». Однако, по словам певицы, ей всегда не хватало дисциплины в поведении супруга, пишет starhit.ru.
Виктория не стремилась стать номером один на «Фабрике»
Исполнительница песни «Я просто сразу от тебя уйду» отметила, что не ставила перед собой цели победить в нашумевшем телешоу. Вика рассказала, что, когда одному из участников проекта сообщили о ее победе, он воскликнул: «Я, на самом деле, тоже пришел сюда за победой», а она про себя подумала: «А я нет».
Делясь с журналистами самым сокровенным, певица рассказала, как в связи с совершенно банальными бытовыми обстоятельствами, без всяких ссор, она в течение четырех лет не общалась со своей лучшей подругой.
«Ну и спустя годы мы уже по привычке друг другу не писали…» — объяснила Виктория. Она призналась, что, когда пришло понимание произошедшей потери, это расставание было очень тяжело пережить. «Я в какой-то момент осознала, что никогда так не страдала ни по одному из мужиков», — подчеркнула Дайнеко.
В период трансляции «Фабрики» нынешний возлюбленный Виктории увлекался совершенно другими вещами и вращался в других кругах. Но в момент знакомства девушку привлекло наличие большого количества общих интересов и возникшее между ними взаимопонимание. Виктория уверяет, что в мужчинах ее привлекает не их финансовая обеспеченность как факт, а амбиции и стремление к развитию. Парень, просто сидящий на диване, не сможет завоевать внимание звезды, как и пусть даже обеспеченный, но ничем не увлеченный человек. В будущем певица мечтает выйти замуж, но считает, что момент для этого должен выбрать мужчина.
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