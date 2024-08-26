Виктория Дайнеко: Одно из расставаний я переживала очень тяжело

В период трансляции «Фабрики» нынешний возлюбленный Виктории увлекался совершенно другими вещами и вращался в других кругах. Но в момент знакомства девушку привлекло наличие большого количества общих интересов и возникшее между ними взаимопонимание. Виктория уверяет, что в мужчинах ее привлекает не их финансовая обеспеченность как факт, а амбиции и стремление к развитию. Парень, просто сидящий на диване, не сможет завоевать внимание звезды, как и пусть даже обеспеченный, но ничем не увлеченный человек. В будущем певица мечтает выйти замуж, но считает, что момент для этого должен выбрать мужчина.