Триумфальное возвращение или красивое завершение карьеры: Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену

Posted 26 августа, 11:18
Published 26 августа, 11:18
Modified 10 сентября, 06:18
Updated 10 сентября, 06:18
Знаменитый «мальчик-бродяга» российской эстрады Андрей Губин внезапно пропал со сцены в середине нулевых. Тогда появилось много молодых исполнителей, и публика на время забыла о певце, потеряв его из вида. Тем временем Андрей серьезно заболел — врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию. Это заболевание проявляется сильными болями по всему телу. Позже состояние артиста усугубили психологические проблемы. Губин много лет не давал интервью, замкнувшись в себе и зациклившись на проблемах со здоровьем. Несколько лет назад он решился прийти на передачу к Андрею Малахову, и зрители не узнали кумира девушек из 90-х, настолько он изменился внешне и внутренне. Публика заинтересовалась жизнью Губина, и певец стал не слишком охотно, но все же давать интервью.
В этом году на конкурсе «Новая волна» состоялся творческий вечер в честь 50-летия Андрея Губина. Сам артист заранее пообещал на нем присутствовать, но выходить на сцену не планировал. Его лучшие хиты исполнили коллеги: Филипп Киркоров спел «Милая моя», Александр Ревва — «Девушки как звезды», Григорий Лепс — «Ночь». Также в концерте участвовали Люся Чеботина, Сергей Лазарев, Севиль, NILETTO. В финале вечера прозвучал хит «Мальчик-бродяга», который исполнили все участники концерта. Сам Губин, который изначально не хотел выходить на сцену, не смог усидеть на месте. Он вышел к коллегам с охапкой цветов, которые ему надарили за вечер, сказал: «Всем спасибо!» — и ушел за кулисы, тем самым закончив творческий вечер.
Определенно, в состоянии Андрея наблюдаются сдвиги в лучшую сторону. Он стал чаще появляться на публике, в его жизни появилась новая девушка, да и творчество артист отнюдь не забросил.
Впрочем, о полноценном возвращении на сцену речи не идет. Об этом говорят многие музыкальные критики. В частности, Евгений Бабичев, который считает, что если Губин и вернется на сцену, то только в рамках разового выхода.
Сам Андрей Губин говорит, что не прочь был бы посотрудничать с молодыми исполнителями. О собственных выступлениях речи сейчас не идет.
«Просто сейчас по здоровью не выступаю — как только, так сразу. За последнее время написал очень много хороших песен», — рассказал певец.
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