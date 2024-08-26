Триумфальное возвращение или красивое завершение карьеры: Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену

Знаменитый «мальчик-бродяга» российской эстрады Андрей Губин внезапно пропал со сцены в середине нулевых. Тогда появилось много молодых исполнителей, и публика на время забыла о певце, потеряв его из вида. Тем временем Андрей серьезно заболел — врачи диагностировали у него левостороннюю прозопалгию. Это заболевание проявляется сильными болями по всему телу. Позже состояние артиста усугубили психологические проблемы. Губин много лет не давал интервью, замкнувшись в себе и зациклившись на проблемах со здоровьем. Несколько лет назад он решился прийти на передачу к Андрею Малахову, и зрители не узнали кумира девушек из 90-х, настолько он изменился внешне и внутренне. Публика заинтересовалась жизнью Губина, и певец стал не слишком охотно, но все же давать интервью.