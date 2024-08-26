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Posted 26 августа, 18:48

Published 26 августа, 18:48

Modified 10 сентября, 06:22

Updated 10 сентября, 06:22

Роскачество поделилось советами, как чистить кеш и освободить память на телефоне

Смартфон будет летать: в Роскачестве дали инструкцию «для чайников», как очистить память на телефоне

26 августа 2024, 18:48
Фото: 1MI
Роскачество поделилось советами, как чистить кеш и освободить память на телефоне

Роскачество поделилось советами, как чистить кеш и освободить память на телефоне

Эксперты рассказали что сделать, чтобы смартфон работал также быстро, как в первый день покупки.

При загруженности памяти на телефоне пользователи обычно удаляют скаченные документы, фото и видео. Однако, чаще всего эти действия не приносят существенного изменения ситуации, поскольку память занимают различные системные файлы, кеш приложений, скрытые файлы и множество загрузок.

Как очистить занятый объем памяти и оптимизировать работу устройства — поделились эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Как освободить память на телефоне

Чтобы производительность телефона была такой же, как в первый день его покупки, необходимо облегчить его память, которая заполняется не только фото и видео, но и кеш.

Кеш — это скопированные в специальное хранилище телефона все фото и видео, которые вы просматриваете в интернете или открываете в мессенджерах.

Не смотря на то, что кеш создан для быстрого доступа к информации, которая была открыта ранее, заполненная память приводит к обратному эффекту, вызывая подвисание телефона.

Чтобы телефон начал работать быстрее, в первую очередь его нужно перезагрузить. Это позволит настройкам обновиться и устранить возможные ошибки. Если это действие не помогает, приступаем к следующим шагам:

  1. Скачайте приложение для чистки кеша и памяти.
  2. Удалите приложения, которыми не пользуетесь или пользуетесь в редких случаях.
  3. Переместите личные фото и видео на карту памяти, в компьютер или в облачное хранилище.

Как почистить кеш в смартфоне

Эксперты Роскачество советуют зайти в «Настройки», далее в «Хранилище» (в некоторых моделях оно будет находится в разделе «Телефон») и на выпадающем списке можно увидеть детальную информацию, какими файлами заполнена память. Откройте «кеш» и подтвердите очистку памяти. Скаченная программа автоматически начнет очищать ваш телефон.

Выберите в приложении "Настройки" опцию "О телефоне"Выберите в приложении "Настройки" опцию "О телефоне"
Нажмите на "Хранилище"Нажмите на "Хранилище"
Наглядное пособие, какие файлы занимают память телефона. Нажмите освободить память при наличии приложения-клинера для телефонаНаглядное пособие, какие файлы занимают память телефона. Нажмите освободить память при наличии приложения-клинера для телефона
Выберите в приложении "Настройки" опцию "О телефоне". Фото: 1MI

Как часто видно, фото и видео на самом деле не занимают так много памяти, как приложения. Если можете, то откажитесь от наиболее редко используемых приложений, чтобы телефон работал быстрее. Скачать их заново не составляет труда, это можно сделать при необходимости или перед посещением магазина, в которым вы бываете не чаще одного раза в 2 недели.

Как почистить кеш телефона от мессенджеров

При открытии любой картинки, которую вам прислали в WhatsApp, Telegram, Viber, она автоматически сохраняется в память телефона. Чтобы контролировать этот процесс, необходимо зайти в «Настройки», далее в «Приложения», выбрать интересующий мессенджер и нажать на нем «Очистить кеш».

Выберите "Приложения"Выберите "Приложения"
Выберите интересующее приложение и нажмите на нем "Память"Выберите интересующее приложение и нажмите на нем "Память"
В памяти видно, сколько приложение собрало кешВ памяти видно, сколько приложение собрало кеш
Нажмите на опцию «Очистить кеш»Нажмите на опцию «Очистить кеш»
Выберите "Приложения". Фото: 1MI
Но! Если нажать «Очистить все», придется заново регистрироваться в приложении, так как информация стирается полностью. Поэтому, если вы не знаете пароли от своих аккаунтов, лучше не пользоваться этой опцией.

Если проводить данные действия регулярно, то смартфон будет всегда работать быстро. Ранее мы рассказывали про лайфхаки и полезные советы для iPhone и Android, которые облегчат вам жизнь.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Гаджеты#Телефон#Оперативная память#Память#Полезные советы#Лайфхаки
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