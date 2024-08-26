Смартфон будет летать: в Роскачестве дали инструкцию «для чайников», как очистить память на телефоне

Как часто видно, фото и видео на самом деле не занимают так много памяти, как приложения. Если можете, то откажитесь от наиболее редко используемых приложений, чтобы телефон работал быстрее. Скачать их заново не составляет труда, это можно сделать при необходимости или перед посещением магазина, в которым вы бываете не чаще одного раза в 2 недели.