Смартфон будет летать: в Роскачестве дали инструкцию «для чайников», как очистить память на телефоне

Posted 26 августа, 18:48
Published 26 августа, 18:48
Modified 10 сентября, 06:22
Updated 10 сентября, 06:22
При загруженности памяти на телефоне пользователи обычно удаляют скаченные документы, фото и видео. Однако, чаще всего эти действия не приносят существенного изменения ситуации, поскольку память занимают различные системные файлы, кеш приложений, скрытые файлы и множество загрузок.
Как очистить занятый объем памяти и оптимизировать работу устройства — поделились эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Чтобы производительность телефона была такой же, как в первый день его покупки, необходимо облегчить его память, которая заполняется не только фото и видео, но и кеш.
Кеш — это скопированные в специальное хранилище телефона все фото и видео, которые вы просматриваете в интернете или открываете в мессенджерах.
Не смотря на то, что кеш создан для быстрого доступа к информации, которая была открыта ранее, заполненная память приводит к обратному эффекту, вызывая подвисание телефона.
Чтобы телефон начал работать быстрее, в первую очередь его нужно перезагрузить. Это позволит настройкам обновиться и устранить возможные ошибки. Если это действие не помогает, приступаем к следующим шагам:
Эксперты Роскачество советуют зайти в «Настройки», далее в «Хранилище» (в некоторых моделях оно будет находится в разделе «Телефон») и на выпадающем списке можно увидеть детальную информацию, какими файлами заполнена память. Откройте «кеш» и подтвердите очистку памяти. Скаченная программа автоматически начнет очищать ваш телефон.
Как часто видно, фото и видео на самом деле не занимают так много памяти, как приложения. Если можете, то откажитесь от наиболее редко используемых приложений, чтобы телефон работал быстрее. Скачать их заново не составляет труда, это можно сделать при необходимости или перед посещением магазина, в которым вы бываете не чаще одного раза в 2 недели.
При открытии любой картинки, которую вам прислали в WhatsApp, Telegram, Viber, она автоматически сохраняется в память телефона. Чтобы контролировать этот процесс, необходимо зайти в «Настройки», далее в «Приложения», выбрать интересующий мессенджер и нажать на нем «Очистить кеш».
Но! Если нажать «Очистить все», придется заново регистрироваться в приложении, так как информация стирается полностью. Поэтому, если вы не знаете пароли от своих аккаунтов, лучше не пользоваться этой опцией.
Если проводить данные действия регулярно, то смартфон будет всегда работать быстро. Ранее мы рассказывали про лайфхаки и полезные советы для iPhone и Android, которые облегчат вам жизнь.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14