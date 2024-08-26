С чем носить джинсы, чтобы выглядеть дорого: 7 вдохновляющих образов на обычных девушках

Posted 26 августа, 13:34
Published 26 августа, 13:34
Modified 10 сентября, 06:17
Updated 10 сентября, 06:17
В сочетании с косухой оверсайз джинсы превращаются в атрибут роскошного ретро-образа. Можете надеть вниз любой облегающий топ — лонгслив или водолазку, а на ноги — стильные казаки или грубые берцы.
Расслабленные джинсы формата relaxed будут отлично сочетаться с укороченными летящими блузами с цветочным принтом или однотонными. Такой лук можно сочетать с каблуками либо с романтичными балетками.
Прямые джинсы формата straight или широкие джинсы-трубы безупречно сочетаются с модными вот уже который сезон укороченными твидовыми жакетами а-ля Шанель. Почувствуйте себя настоящей парижанкой. В качестве обуви можно выбрать лоферы или классические лодочки
Недавно Меган Маркл вышла в свет в классической белой рубашке прямого кроя и прямых голубых джинсах с высокой посадкой. Этот образ стилисты и простые пользователи тут же оценили на 10 баллов. Равняемся на королевскую особу.
Прямой жакет или блейзер прямого кроя со слегка увеличенной линией плеч, надетый поверх простой белой футболки с джинсами, структурирует весь образ, делает его четким, графичным и задает нотку делового стиля. Выбирайте модели из качественных натуральных тканей, которые хорошо держат форму.
Джинсы и жилет — это та пара, которая невероятно любит друг друга. Джинсы сочетаются со всеми видами жилетов — будь то костюмная тройка, вязаный жилет а-ля связанный бабушкой, кожаный жилет с поясом на талии. Все это великолепие будет смотреться дорого и невероятно стильно.
Любительницам джинс-скинни стилисты советуют создавать образ на контрасте: облегающие штаны и утрированно пышный верх. Например, это может быть блуза с рукавами-баллонами или украшенная рюшами и воланами, как у средневековых аристократов.
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