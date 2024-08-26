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Posted 26 августа, 13:34

Published 26 августа, 13:34

Modified 10 сентября, 06:17

Updated 10 сентября, 06:17

Как сделать образ с обычными джинсами модным и гламурным?

С чем носить джинсы, чтобы выглядеть дорого: 7 вдохновляющих образов на обычных девушках

26 августа 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Как сделать образ с обычными джинсами модным и гламурным?
Самая любимая вещь из гардероба многих девушек — джинсы — совершенно напрасно считается нами атрибутом простого повседневного образа. Джинсы способны сделать аутфит дорогим и изысканным, достойным голливудских звезд и даже королевских особ.

Ретро-шик

В сочетании с косухой оверсайз джинсы превращаются в атрибут роскошного ретро-образа. Можете надеть вниз любой облегающий топ — лонгслив или водолазку, а на ноги — стильные казаки или грубые берцы.

Элегантный кэжуал

Расслабленные джинсы формата relaxed будут отлично сочетаться с укороченными летящими блузами с цветочным принтом или однотонными. Такой лук можно сочетать с каблуками либо с романтичными балетками.

Твидовый шик

Прямые джинсы формата straight или широкие джинсы-трубы безупречно сочетаются с модными вот уже который сезон укороченными твидовыми жакетами а-ля Шанель. Почувствуйте себя настоящей парижанкой. В качестве обуви можно выбрать лоферы или классические лодочки

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Белый верх, синий низ

Недавно Меган Маркл вышла в свет в классической белой рубашке прямого кроя и прямых голубых джинсах с высокой посадкой. Этот образ стилисты и простые пользователи тут же оценили на 10 баллов. Равняемся на королевскую особу.

Деловой акцент

Прямой жакет или блейзер прямого кроя со слегка увеличенной линией плеч, надетый поверх простой белой футболки с джинсами, структурирует весь образ, делает его четким, графичным и задает нотку делового стиля. Выбирайте модели из качественных натуральных тканей, которые хорошо держат форму.

Трендовая пара

Джинсы и жилет — это та пара, которая невероятно любит друг друга. Джинсы сочетаются со всеми видами жилетов — будь то костюмная тройка, вязаный жилет а-ля связанный бабушкой, кожаный жилет с поясом на талии. Все это великолепие будет смотреться дорого и невероятно стильно.

Скинни с контрастом

Любительницам джинс-скинни стилисты советуют создавать образ на контрасте: облегающие штаны и утрированно пышный верх. Например, это может быть блуза с рукавами-баллонами или украшенная рюшами и воланами, как у средневековых аристократов.

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#Алла Хан#Общество#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Полезные советы
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