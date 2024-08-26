С чем носить джинсы, чтобы выглядеть дорого: 7 вдохновляющих образов на обычных девушках

Джинсы и жилет — это та пара, которая невероятно любит друг друга. Джинсы сочетаются со всеми видами жилетов — будь то костюмная тройка, вязаный жилет а-ля связанный бабушкой, кожаный жилет с поясом на талии. Все это великолепие будет смотреться дорого и невероятно стильно.